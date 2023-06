Gianluca Lapadula se refirió a interés y posible contacto con Alianza Lima: Esto respondió el ‘Bambino’

Gianluca Lapadula se unió a la selección peruana que enfrentará a Japón en partido amistoso por fecha FIFA

Gianluca Lapadula se unió este sábado 17 de junio a los trabajos de la selección peruana en Osaka de cara al segundo amistoso que afrontará la ‘bicolor’ en la fecha FIFA del presente mes. El ‘Bambino’ aprovechó su primer contacto con la prensa para aclarar los rumores de un posible fichaje por Alianza Lima.

Mientras jugaba con Cagliari los play off de ascenso de la Serie B para acceder a la primera división del fútbol italiano, se dio a conocer que el ítalo-peruano habría recibido una propuesta de un club de la Liga 1 para sumarse a sus filas. Desde Europa indicaron que los ‘blanquiazules’ eran dicho cuadro, pero el jugador desconoce contacto alguno.

“Que yo sepa, no (me llamaron). No sé nada sobre ese tema”, señaló tajantemente durante diálogo con América Deportes. Con esta escueta respuesta, el máximo goledor y mejor futbolista del ascenso ‘tano’ 2022/2023 daba por concluida cualquier especulación sobre una futura incorporación al equipo dirigido por Guillermo Salas.

El ariete explicó su situación contractual con el elenco ‘sardo’ y manifestó lo cómodo que se siente en dicha institución y bajo la dirección técnica de Claudio Ranieri. Además, informó que tras el Perú vs Japón de este martes 20 de junio tomará un breve receso para recobrar fuerzas y preparar su siguiente temporada.

“Yo tengo dos años más ahí (de contrato) y me siento muy bien. Tengo mucha empatía con todos, con el técnico, el equipo. Espero las vacaciones”. El vínculo entre el deportista de 33 años y la entidad isleña finaliza a mediados del 2025.

¿Cómo surgieron rumores de Gianluca Lapadula a Alianza Lima?

Durante la edición del 30 de mayo del programa Al Ángulo, el exfutbolista y panelista del espacio televisivo, Diego Rebagliati, reveló que Gianluca Lapadula recibió una oferta de un conjunto peruano para adquirir sus servicios, ya que se sentía en la capacidad de asumir dicha operación económica.

“... Suena humo por el momento de Lapadula, pero hay un equipo peruano que ya le hizo una oferta. Ahora, si un equipo es capaz de hacerle una oferta a un jugador, este tiene todo su derecho de decir que no, pero si es capaz de hacerle una oferta, es porque se siente que está en capacidad de hacerlo”, comentó en aquella oportunidad.