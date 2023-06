‘Al Fondo Hay Sitio’: La primera vez de ‘Jimmy’ y ‘Alessia’ y su dolorosa despedida en el aeropuerto

'Jimmy' y 'Alessia' tuvieron su primera vez antes de que la rubia viajara a España para estudiar alta cocina. Al Fondo Hay Sitio / América TV

Este jueves 15 de junio, ‘Al Fondo Hay Sitio’ emitió uno de los capítulos más emotivos de su décima temporada. ‘Jimmy Gonzales’ y ‘Alessia Montalván’, interpretados por Jorge Guerra y Karime Scander, tuvieron su primera noche de pasión. Luego, la rubia partió a San Sebastián y le dijo adiós al amor de su vida, lo que provocó la tristeza de los fanáticos de la serie.

En episodios anteriores, ‘Diego Montalván’ le ofreció a su hija la oportunidad de estudiar alta cocina en una de las mejores universidades de gastronomía del mundo, ubicada en España. El plan original del destacado chef, interpretado por Giovanni Ciccia, es separar a ‘Alessia’ de ‘Jimmy Gonzales’ por tres años, pues no aprueba su relación.

Pese a lo enamorada que está del menor de los ‘Gonzales’, ‘Alessia Montalván’ aceptó estudiar en el extranjero para así desarrollarse profesionalmente. Le prometió al joven que regresaría al Perú cada fin de ciclo.

La reacción de 'Jimmy Gonzales' al enterarse que 'Alessia' se irá a España por tres años. (América TV)

‘Jimmy Gonzales’ apoyó la decisión de su enamorada. Sin embargo, la pena lo embriagó y le contó a su familia que se sentía triste por alejarse de ‘Alessia’ por tanto tiempo. Sus tíos ‘Tito’ y ‘Pepe Gonzales’ le recomendaron que consumiera su amor con la rubia antes de que esta partiera a San Sebastián.

Toda la familia ‘Gonzales’ le dio opciones a ‘Jimmy’ para que tuviera intimidad con ‘Alessia’. No obstante, el joven prefirió sorprender a su novia por su propia cuenta.

Los Gonzales planearon que 'Jimmy' y 'Alessia' se quedaran solos en la casa. (América TV)

La primera vez de Alessia y Jimmy

En el capítulo 242 de ‘Al Fondo Hay Sitio’, ‘Jimmy Gonzales’ se encargó de trasladar a ‘Alessia Montalván’ al aeropuerto. Pero antes de que la rubia subiera al avión, el joven la llevó a un hotel para sellar su amor.

'Alessia Montalván' y 'Jimmy Gonzales' tuvieron su primera vez. (América TV)

Pareja se despidió

Luego de pasar la noche en el hotel, ‘Alessia Montalván’ y ‘Jimmy Gonzales’ se dijeron adiós. La hija de ‘Diego Montalván’ le prometió a su pareja que no lo olvidaría. “El tiempo pasará volando, voy a venir cada vez que pueda. Te voy a llamar todos los días, te cansarás de mí. Espérame”, le dijo entre lágrimas.

Aunque ‘Jimmy Gonzales’ le mostró una gran sonrisa, rompió en llanto al recordar todos los momentos que vivió al lado de ‘Alessia’.

'Alessia' y 'Jimmy' se dijeron adiós. La hija de 'Diego Montalván' viajó a España para estudiar alta cocina. Al Fondo Hay Sitio / América TV

Reacción en redes sociales

‘Jimmy Gonzales’ y ‘Alessia Montalván’ se han vuelto la pareja más querida de ‘Al Fondo Hay Sitio’. En redes sociales, los usuarios lamentaron que ‘Diego Montalván’ lograra separarlos, ya que es probable que la distancia perjudique su relación. Recordemos que pasó lo mismo con ‘Joel Gonzales’ y ‘Fernanda de las Casas’, quien regresó al país con un nuevo novio.

Por otro lado, los internautas celebraron que ‘Jimmy’ haya madurado en esta última temporada. No solo apoyó los sueños profesionales de ‘Alessia’, sino también prefirió tomar las riendas de la situación y planear por sí mismo su encuentro pasional con la rubia.

“Un balazo dolía menos y no es final de temporada”, “Esto parece una despedida, que ya pasen tres años de una vez como en La Rosa de Guadalupe”, “La historia se repite, al menos tuvieron una despedida merecida”, “Si así no es mi primera vez no quiero nada”, comentaron en Twitter.

Reacción de los usuarios. (Twitter)

Reacción de los usuarios. (Twitter)

Reacción de los usuarios. (Twitter)

Reacción de los usuarios. (Twitter)

Reacción de los usuarios. (Twitter)