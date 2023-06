Rosa Gutiérrez: Congreso admitió moción para interpelar a la ministra de Salud

Con 87 votos a favor, el pleno del Congreso aprobó este miércoles la admisión de la moción que propone interpelar a la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, sobre su gestión para enfrentar el mayor brote de dengue en este siglo. Otros 19 parlamentarios votaron en contra y 3 en abstención.

La fecha en que la funcionaria debe comparecen ante el Parlamento será determinada en el transcurso, pues el titular del Legislativo, José Williams (Avanza País), levantó la sesión hasta el jueves a las 9:00 horas.

El pliego interpelatorio consta de 17 preguntas, la mayoría relacionadas con las acciones para enfrentar la epidemia en Lima y otras regiones, así como las labores de prevención.

Como se sabe, la propuesta para interpelar a la ministra de Salud surgió de parte de la congresista Sigrid Bazán, de Cambio Democrático, quien el pasado 5 de mayo presentó la moción con las firmas de otros 21 parlamentarios de las bancadas de Podemos Perú, Alianza para el Progreso (APP), Acción Popular (AP), Bloque Magisterial y Perú Libre.

Esta iniciativa se impulsó porque la ministra Rosa Gutiérrez habría hecho un mal trabajo ante la epidemia del dengue. Según el congresista no agrupado Edward Málaga, su labor fue “deficiente”.

Las salas de hospitalización de los centros de salud de Piura están al tope de su capacidad.

La ministra respondió que no se aferraba a su cargo y aseguró que seguirá trabajando para frenar el impacto de la epidemia del dengue.

“Nosotros estamos trabajando con firmeza para poder capacitar a nuestra escuela, reconocer signos de alarma y seguir trabajando. Yo voy a trabajar siempre con esa objetividad y transparencia. No es que me aferre al cargo, no. Soy una mujer preparada, lista para poder trabajar y vamos a seguir redoblando el trabajo”, comentó.

Para Gutiérrez, la moción que se presentó en su contra solo evidencia que el Congreso está haciendo uso de sus funciones. Agregó que acudirán a la entrevista que deberá ser realizada en el Pleno del Parlamento para rendir cuentas a la ciudadanía.

“Es una oportunidad para conocernos”, opinó.

En una entrevista que le realizaron antes de que se acepte la moción en su contra, la ministra de Salud fue consultada por la mala reacción que tuvo su sector al frenar la epidemia del dengue en regiones como Piura e Ica.

Respondió que el Ministerio de Salud solo brinda el marco legal, la asistencia técnica y el presupuesto para los departamentos mencionados. Sin embargo, son los gobiernos regionales quienes deben tomar acción para impedir que los casos avancen.

Ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, debe presentarse este martes ante la Comisión de Salud del Congreso.

“¿Dónde están las competencias en salud? Están a nivel regional. Nosotros, como Ministerio de Salud, damos los paraguas legales, normativas, la asistencia técnica, transferimos presupuesto. Entonces si ustedes solamente asumen que el Ministerio de Salud está errando, están equivocados”, explicó.

Para atender a los enfermos de dengue, el gobierno de Dina Boluarte, mediante el Ministerio de Salud, transfirió S/50 millones a los gobiernos regionales y locales, así como más de S/3.500 millones.

Recientemente, el pasado 11 de junio, la ministra de Salud aseguró que en 15 regiones del Perú se registró una disminución del 40% de casos de dengue.