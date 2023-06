¿Quién es José Luis Linares Cerón? El pastor evangélico denunciado por su hija de haberla violado

El predicador José Luis Linares Cerón fue acusado por su hija de violarla. Video: Al estilo Juliana/ATV

El pastor evangélico José Luis Linares Cerón fue denunciado por su propia hija de haberla violado sistemáticamente desde que tenía seis años. Su tío, Robert Linares Cerón, también fue acusado por abusar de ella.

Te puede interesar: Álvaro Uribe se refirió al fallecimiento del ex primer ministro de Italia Silvio Berlusconi: ‘Fue muy amable con Colombia’

“Es un pedófilo. A mi me ultrajó durante tantos años y gracias a él he vivido años de tortura, de secuelas y traumas”, dijo al noticiero Al estilo Juliana de ATV la mujer que ahora tiene 33 años.

Contó que, debido a que su madre la abandonó cuando era pequeña, Linares Cerón aprovechó ese episodio para abusar de ella en varias ocasiones.

Te puede interesar: Prisión preventiva para el líder de una secta en Alta Gracia: le imputaron 18 hechos de abuso, estafa y privación de la libertad

En sus declaraciones, la víctima describió los terribles actos a los que fue sometida por el pastor evangélico, revelando la gravedad de la situación. Estos abusos incluyeron agresiones sexuales que dejaron profundas cicatrices emocionales y físicas en su vida. Además, sufrió constantes maltratos físicos y psicológicos que la mantuvieron atrapada en un círculo de violencia y dolor.

José Luis Linares Cerón fue denunciado por su hija de haberla violado cuando era menor de edad. Tiene dos hijos del pastor evangélico. Video: Al estilo Juliana/ATV

Con apenas 12 años, la menor tuvo a su primer hijo en 2003; y tres años después alumbró a su segundo hijo a los 16. Vivió encerrada en la casa del pastor evangélico y solo estudió hasta segundo de primaria.

“Cuando quedé embarazada de mi primer hijo tenía 12 años, ni siquiera sabía qué era un embarazo porque como no estudiaba; no sabía nada de educación sexual”, manifestó al noticiero.

La víctima desconoce quién es el padre de sus dos hijos, pues tanto su progenitor como su tío paterno abusaron de ella desde niña.

Te puede interesar: Niña de 11 años habría sido violada como parte de un reto en Tuluá, Valle del Cauca

A los 17 años huyó de la casa de Linares Cerón, dejando a sus dos hijos con su agresor. “No solamente me violó, me pegaba de una manera brutal como si fuera un animal”, complementó.

José Luis Linares Cerón se presenta como un reconocido pastor evangélico y luchador social.

Denuncia contra Linares Cerón

La víctima decidió dar un paso crucial hacia la búsqueda de justicia al presentar una denuncia formal contra su padre en la comisaría de Villa El Salvador. En su declaración, detalló que fue víctima de una serie de abusos sexuales y violación, siendo el último incidente registrado en 2003.

Espera que se investigue a fondo el presunto delito contra su libertad sexual y violación, y que se tomen las medidas legales necesarias para responsabilizar a Linares Cerón.

“Me cuesta decirlo porque no lo he hablado. He tenido que recibir terapia psicológica y psiquiátrica. Los abusos se daban en los viajes que hacíamos porque éramos solamente él y yo, o en la bañera y en el cuarto”, manifestó.

¿Quién es José Luis Linares Cerón?

El pastor evangélico José Luis Linares Cerón tiene una página web en la que se describe así: “Es un reconocido pastor evangélico y luchador social, es fundador y presidente Internacional Movimiento Pro familia Pro vida, una organización conservadora que tiene presencia en más de 160 países del Mundo. Es fundador #ConMiFamiliaNoTeMetas. Dicta conferencias alrededor del Mundo, ‘Honestidad, Principios y Valores’. Fue presidente del Capítulo de Negocios en su país de la Full Góspel Business Men’s Fellowship International, fundó capítulos en la región. También fue presidente, International Christian Chamber Of Commerce en Perú y Coordinador en América Latina y el Caribe”.

Su posición en esta organización le ha otorgado visibilidad en la esfera pública.

Según esta web, el acusado por violación “organizó a las iglesias evangélicas de su denominación y otras a proteger a sus familias en Junín, Huancavelica , Ayacucho, Apurímac y la Selva, a luchar contra las fuerzas sanguinarias” del terrorismo y debido a esto “sufrió varios atentados contra su vida”.

El predicador José Luis Linares Cerón, acusado de violación por su hija, tiene su página web.

Incluso en una de sus entradas al blog escribe lo siguiente: “En la familia no existe el abandono a sus padres. Es inmoral, al fundamento de la familia condenar a los padres en el olvido, es condenarlo a la muerte. Solo los hijos del abismo tienen esa conducta”.

Fue reconocido por el Consejo provincial de Tumbes en 2022 por fomentar los valores. También fue uno de los promotores de un proyecto de ley para cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer a Ministerio de la Familia y Bienestar.

En 2013, Linares Cerón adquirió cierta relevancia mediática cuando lideró la revocatoria de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, aunque esta no prosperó.

En las elecciones presidenciales de 2016 mostró su respaldo a la candidatura de Keiko Fujimori y se unió a las manifestaciones que exigían su liberación frente a las instalaciones de la prisión de Santa Mónica.

El noticiero de ATV difundió imágenes de Linares Cerón con personajes vinculados a la política como el exalcalde Luis Castañeda Lossio; el burgomaestre del Callao Pedro Spadaro; la congresista Lady Camones; y el expresidente Martín Vizcarra.

El colectivo Con mis hijos no te metas negó cualquier vinculación con el pastor evangélico: “El señor José Linares no ha sido ni es vocero del colectivo CMHNTM sino de otro colectivo que él fundó, los cuales no guardan relación con las iniciativas del colectivo #ConMisHijosNoTeMetas. Las terribles y sensibles denuncias en su contra deben ser investigados para ejercer justicia”.

José Linares Cerón tiene fotos con varios personajes relacionados a la política,

Otra acusación de violación

No es la primera vez que José Luis Linares Cerón está involucrado en una acusación de violación sexual a una menor. En 2013, Amalia Vargas Portocarrero, una mujer de 39 años que ahora reside en España, señaló al predicador de haber abusado de ella a los 17 años cuando integraba la Iglesia Evangélica Pentecostal Misionera - Templo Aposento de Dios.

“Este individuo abusó prácticamente de mí cuando era una niña. Fui violada por él”, dijo a Hildebrandt en sus Trece.

Aseguró que, a pesar de su insistencia para que asumiera su responsabilidad, “él se negó a reconocerla”. Como consecuencia de este trágico suceso, la adolescente quedó embarazada, y así nació una bebé. La hija del predicador, una joven que tenía 21 años en 2013, reveló que no sentía ni odio ni amor por su progenitor y que la engendró mientras ocupaba un cargo de liderazgo en la comunidad religiosa evangélica.

A pesar de que el nombre de José Luis Linares Cerón figura en el acta de nacimiento de la joven como su padre, este individuo nunca se hizo responsable de ella ni asumió ningún tipo de compromiso hacia su persona.

La víctima presentó una denuncia contra el pastor evangélico ante el Poder Judicial, pero no pudo dar continuidad al caso debido a su falta de recursos económicos. Agregó que en la década de los 90 inició un proceso legal en busca de manutención con un resultado similar.

Linares Cerón nunca respondió sobre esta acusación de violación.