Fiscalía realizó diligencia en Migraciones por investigación de pasaportes no verificados

Empresas extranjeras han sido otorgadas contratos por parte de Migraciones por un valor superior a los S/120 millones, lo que les ha permitido tener control sobre la emisión de pasaportes. (Andina)

Esta mañana, la Fiscalía Anticorrupción de Lima llevó a cabo diligencias en la sede central de la Superintendencia Nacional de Migraciones para obtener información oficial sobre la supuesta emisión de 17 mil pasaportes incompletos. El objetivo es determinar las responsabilidades penales relacionadas.

El Quinto Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima es el encargado de esta acción. Recientemente, iniciaron una investigación preliminar de oficio para establecer las responsabilidades.

Esto se debe a que se ha revelado que empresas extranjeras han sido otorgadas contratos por parte de Migraciones por un valor superior a los S/120 millones, lo que les ha permitido tener control sobre la emisión de dichos documentos.

“Fiscalía Anticorrupción de Lima realiza diligencias en la sede central de la Superintendencia Nacional de Migraciones para recabar información oficial por la presunta emisión de 17 mil pasaportes en estado inconcluso, a fin de establecer responsabilidades penales”, señaló el Ministerio Público a través de su cuenta de Twitter.

Según la presunción del Ministerio Público, existe una posible comisión de un delito contra la administración pública.

Fiscalía en Migraciones.

17 mil pasaportes con deficiencias.

Además, la Superintendencia Nacional de Migraciones ha identificado que alrededor de 17 mil pasaportes emitidos en el año 2022 presentan deficiencias. Como resultado, se han implementado medidas para que aquellos que posean estos pasaportes puedan corregir la situación.

La emisión de estos documentos se llevó a cabo en dos períodos específicos: del 30 de octubre al 8 de noviembre, y del 8 de diciembre al 20 de diciembre de 2022.

Migraciones brinda información

Por su parte, la Superintendencia Nacional de Migraciones ha comunicado que está colaborando plenamente con la Fiscalía al proporcionar todos los detalles relacionados con la emisión de aproximadamente 17 mil pasaportes incompletos.

Además, la entidad ha aclarado que estos incidentes tuvieron lugar en el año 2022, durante la administración anterior.

“Migraciones Perú viene brindando toda la información correspondiente a la Fiscalía sobre la emisión de unos 17 mil pasaportes emitidos de manera inconclusa, situación ocurrida durante la gestión anterior, en el 2022″, señaló la superintendencia a través de Twitter.

Investigación en marcha

El pasado 6 de junio la Fiscalía Anticorrupción de Lima anunció el inicio de una investigación preliminar de oficio contra aquellos que sean responsables del presunto delito contra la administración pública relacionado con la emisión de alrededor de 17 mil pasaportes supuestamente incompletos, lo cual habría perjudicado al Estado.

Esta acción se lleva a cabo después de la revelación de que dos empresas extranjeras habrían obtenido contratos por más de 120 millones de soles de la Superintendencia Nacional de Migraciones, y se sospecha que están controlando la emisión de estos documentos.

Es importante destacar que en abril de este año, la periodista Pamela Acosta denunció que los pasaportes que no habían sido verificados no estaban siendo aceptados en el control de la Superintendencia Nacional de Migraciones en el aeropuerto Jorge Chávez. Esto significa que, a pesar de que una persona tenía un viaje programado, las autoridades podían impedirle abordar el avión.

Acosta relató que el jueves 20 de abril intentó pasar por la puerta de embarque de donde su vuelo partiría, pero su pasaporte no era reconocido por el lector de las máquinas. Después de llamarla a un lado, le informaron que su pasaporte pertenecía a un lote que aún no había sido verificado y no le dieron más explicaciones.

Un empleado de la Superintendencia Nacional de Migraciones le explicó posteriormente que iban a tramitar un nuevo pasaporte para ella, pero en ese momento tuvo que pagar S/96 utilizando la aplicación Págalo.pe.

A través de las redes sociales, Panamericana Televisión reveló que otros ciudadanos también habían experimentado situaciones similares en el aeropuerto Jorge Chávez. Uno de ellos mencionó que tuvo que tramitar un nuevo pasaporte en abril, a última hora, a pesar de haberlo obtenido en la Superintendencia Nacional de Migraciones en diciembre.