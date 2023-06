El Agustino: pareja golpea a sereno que intentaba frenar pelea entre ellos

Sujeto amenazaba con golpear a su pareja, pero esta no lo denunció, por lo que fue liberado. Facebook

En El Agustino, un sereno y un motorizado fueron agredidos por una pareja que se encontraba discutiendo en el parque Dinosaurio. El hecho ocurrió a plena luz del día y surgió luego de que una serena observó como un hombre y una mujer, en estado de ebriedad, discutían, mientras que el sujeto la agredía con insultos y gritos. Según la trabajadora del municipio de El Agustino, el hombre amenazaba con golpear a su pareja.

Por temor a sufrir lesiones, la serena pidió ayuda a sus compañeros. Así es como hasta el parque llegaron un sereno y un motorizado.

El sujeto, quien se encontraba con el torso desnudo, fue intervenido por el personal del Serenazgo. Sin embargo, este reaccionó propinándole puñetes. La mujer, que venía siendo agredida, se sumó a la agresión.

“(La serena) detectó una gresca entre una pareja. Al llegar a al lugar, pues pide a la persona que no maltrate a la mujer. Muy por el contrario a recibir el apoyo de la mujer, ella comienza a agredirlo a él”, contó Jorge Nieves, gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de El Agustino.

Sereno que intentó evitar que hombre golpeara a su pareja fue agredido.

Ambos se encontraban en estado de ebriedad, por lo que luego el sujeto cogió una piedra para lanzarla contra el sereno.

“Ellos como han estado en estado de ebriedad comienzan a agredir al sereno, al no poder solamente con los puños agarran una piedra y quieren golpearlo”, agregó Nieves en ‘Al Estilo de Juliana’.

Un vecino retuvo al hombre para que este no lance la piedra con el sereno. Sin embargo, este sufrió lesiones en sus brazos y rostro. Mientras que el otro motorizado también resultó herido.

“Los dos señores comenzaron a hablarme cosas soeces y a agredirme y lo que yo hice fue apaciguar. Me hicieron un arañón y la señora comenzó a tirarme por la espalda un puñete”, contó Luis Soclas, sereno del municipio de El Agustino.

Sereno de El Agustino sufrió lesiones por impedir pelea entre pareja.

El sujeto fue arrestado luego de que se resistiera al lanzarse contra el suelo. Luego de quince minutos de forcejeo con las autoridades, fue detenido.

A pesar de que las cámaras de videovigilancia de la comuna de El Agustino registraron el episodio de violencia, la mujer no denunció a su pareja, por lo que quedó en libertad.

Terror en El Agustino: hallan cadáver en río Rímac

El pasado 4 de junio, un vecino de El Agustino halló en la ribera del río Rímac una bolsa de rafia, por lo que alertó al Serenazgo del distrito, cuyo personal se acercó al lugar y verificaron que allí se escondía un cuerpo mutilado.

Por esto, llamaron a la comisaría de Santoyo, que envió policías de la Unidad de Rescate de la Policía Nacional del Perú (PNP) para realizar el proceso que indica la norma. También acudieron los peritos de Criminalística, representantes del Ministerio Público y personal del Departamento de Investigación Criminal (Depincri). Tras ello, se levantó el cadáver.

“Yo estaba pasando, vivo abajo. Aquí hay muchos borrachitos, seguro uno de ellos ha sido. Estos días en las noches no he podido ver a nadie, generalmente el lugar es silencioso y oscuro, no hay ningún tipo de alumbrado. Esta es la primera vez que vemos algo así por la zona”, contó uno de los vecinos al diario La República.

Las autoridades informaron que investigarían qué ocurrió con la persona hallada en la bolsa. Los policías confirmaron que se trataría del dorso de un hombre y se desconoce la ubicación de las otras partes del cuerpo.