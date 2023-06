Alineaciones de Perú vs Corea del Sur HOY: con Paolo Guerrero y varias sorpresas, los posibles titulares para amistoso

Posible alineación de la selección peruana vs Corea del Sur. (FPF)

Hay mucha expectativa por saber qué equipo pondrá Juan Reynoso ante Corea del Sur hoy viernes 16 de junio a las 6:00 horas de Perú en el Busan Asiad Main Stadium, pues hay varias bajas importantes y Perú presentará una alineación que no se ha visto hasta el momento. No estará Carlos Zambrano por suspensión, tampoco Gianluca Lapadula porque recién se incorporará al grupo en Japón.

A ellos se la suma la desconvocatoria de Luis Advíncula por lesión, y las no convocatorias de Renato Tapia y André Carrillo por decisión del ‘Cabezón’. Son nombres que normalmente son titulares, y ahora la ‘blanquirroja’ no podrá contar con ellos, sin embargo será la oportunidad perfecta para ver a otros jugadores en posiciones que tienen hombres fijos. Será todo un reto.

La zona con más dudas es la defensiva. En un inicio se habló de Miguel Araujo como lateral por derecha, pero el joven Jhilmar Lora se adueñaría de esa banda y el jugador del Emmen pasaría a formar dupla con Alexander Callens. Por el sector izquierdo, Miguel Trauco y Marcos López pelean el puesto. Este último, pese a que hizo diferenciado en el último entrenamiento, arrancaría.

Y la que todos quieren saber es quién estará por el ‘Bambino’. Durante los últimos días se especuló mucho sobre eso, algunos apuntan que Paolo Guerrero será el ‘9′ frente los coreanos y otros a Alex Valera. Lo cierto es que ambos tienen posibilidades, pero todo haría indicar que la balanza se inclinaría por el ‘Depredador’. El delantero de Racing Club volvería a estar desde arranque después de casi dos años: la última vez fue en el triunfo peruano por 2-0 ante Chile por las Eliminatorias Sudamericanas en octubre del 2021.

“Está claro que Gianluca en las últimas semanas ha tenido un desgaste físico increíble, pero sobre todo más mental, por lo que correspondía que Gianluca se quede en Cerdeña para que celebre con sus compañeros, cuerpo técnico, la directiva, con toda la gente de Cerdeña en el estadio. El problema venía después de la celebración, ¿cómo encontrábamos el vuelo para no seguir desgastándolo? No solo en el vuelo largo, sino en los enlaces de los vuelos, porque habían vuelos de 30 horas y no correspondía. Buscábamos el mejor escenario”, explicó Juan Reynoso sobre la ausencia del ‘Bambino’.

Finalmente, el ‘equipo de todos’ se pararía de la siguiente manera: Pedro Gallese; Jhilmar Lora, Miguel Araujo, Alexander Callens, Marcos López; Pedro Aquino, Yoshimar Yotún; Edison Flores, Christian Cueva, Bryan Reyna y Paolo Guerrero.

Juan Reynoso enfrentará su sexto partido al mando de la selección peruana.

Dónde ver Perú vs Corea del Sur

El encuentro entre la selección peruana y la coreana será llevado a nivel nacional, hay varias opciones para que ninguno se pierda el amistoso. Entre los canales de señal abierta están Latina, América TV y ATV, los tres serán los encargados de llevar las incidencias del choque desde el país asiático. Movistar Deportes también transmitirá el choque por la señal de cable.

Infobae Perú es la opción por web. Aquí encontrarás todos los detalles del partido: previa, minuto a minuto, jugadas polémicas, análisis, declaraciones de los protagonistas, y mucho más.

El próximo rival de Perú

La ‘blanquirroja’ terminará su gira asiática enfrentando a Japón el próximo martes 20 de junio a las 4:55 horas (Perú). Ese encuentro será el último amistoso que tendrá la selección peruana previo a las Eliminatorias Sudamericanas que arrancan en setiembre. Gianluca Lapadula ya podrá ser tomado en cuenta contra los ‘nipones’ y tendrá que luchar su puesto contra Paolo Guerrero y Alex Valera.

También podrá reaparecer Carlos Zambrano debido a que cumplirá su suspensión por la tarjeta roja que recibió en el choque contra Marruecos en marzo. Se cuenta esa amonestación porque es fecha FIFA.

Así le fue a Juan Reynoso al mando de la selección peruana

24/09/2022: México 1-0 Perú

27/09/2022: El Salvador 1-4 Perú

16/11/2022: Perú 1-0 Paraguay

19/11/2022: Perú 1-0 Bolivia

25/03/2023: Alemania 2-0 Perú

28/03/2023: Marruecos 0-0 Perú