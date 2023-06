Ale Venturo acusa a Gianella Rázuri de querer cámaras: “De lo peor esa tipa”

Ale Venturo acusa a Gianella Rázuri de querer cámaras. Magaly TV La Firme. ATV.

Ale Venturo rompió su silencio y se comunicó con los reporteros de Magaly Medina para asegurar que ha retomado su relación con Rodrigo Cuba, pero dijo que el futbolista está arrepentido de lo que habría hecho.

La empresaria habló sobre su actual estado sentimental con el futbolista, tras la difusión del ampay de él y la modelo Gianella Rázuri, saliendo de una discoteca de Barranco y luego dirigirse juntos al departamento de ella.

Alexandra Venturo aseguró que ella no se ha reconciliado con el ‘Gato’ Cuba, sino que es él quien ha mostrado intenciones de volver con ella. “Pero yo no he vuelto, que él esté arrepentido es otra cosa. Solo te digo esto porque mañana seguro sacas esta conversación”, escribió en las conversaciones que ‘Magaly TV La Firme’ mostró en su programa la noche del 14 de junio

Pero también se dirigió a Gianella Rázuri y en primer momento comentó que la modelo solo había limpiado su imagen y que habría hecho todo esto para conseguir cámaras.

Como se recuerda, la ex candidata al ‘Miss Perú 2023′ aclaró para las cámaras de Magaly Medina, que solo había compartido unas copas de vino con el futbolista de Sport Boys dentro de su departamento. Y que no se había entrometido en la relación que tiene con Venturo.

“Él va a mi casa, me deja en la cochera y luego me dice para tomarnos algo en la sala... el plan era seguirla en mi casa un rato (tomando un poco de vino) y no amanecernos, ni nada... No pasó nada y yo no tengo que opinar de una tercera relación”, explicó.

Ante esto, la madre de la última hija de Cuba comentó que no cree en sus declaraciones y solo le hace falta que la modelo responda que ambos habían estado compartiendo de forma sana.

“Mejor que diga que subieron a jugar monopolio o que le prestó el baño. Esa tipa, de lo peor te juro”, contestó la empresaria.

Como se recuerda, Magaly Medina difundió que Rodrigo Cuba y Gianella Rázuri estuvieron muy cerca en una discoteca en Barranco con unos amigos y familiares el pasado 4 de junio. Después, fueron solamente los dos al departamento de la expostulante al certamen de belleza y estuvieron por más de una hora y media.

Ale Venturo de Gianella Rázuri y la acusa que querer cámaras. Instagram.

Ale Venturo acusa a Gianella Rázuri de querer hacerse famosa

Ale Venturo resaltó que Gianella Rázuri muestra claras intenciones de hacerse famosa y ser conocida en la TV, luego de su participación en el Miss Perú Universo.

“Aparte ya sabemos que a ella le encanta la cámara y quiso aprovechar el momento”, puntualizó en los textos que mostró la conductora de ATV.

Magaly Medina comentó que Rodrigo Cuba estaría dispuesto a reconquistar a Ale Venturo y le habría mostrado los mensajes que habría intercambiado con Gianella Rázuri, demostrando que solo tendrían una amistad.

“Lo que está diciendo Ale Venturo es que el ‘Gato’ para ganarse su confianza, le ha enseñado todas las conversaciones que ha tenido con Gianella. Vaya, vaya, el gato había llevado sus pruebas, pero no le contó que había estado en la tarde allí (casa de la modelo)”, resaltó la comunicadora.

Además, expresó que la empresaria estaría pensando en perdonar al padre de su última hija debido a que acusa más a la modelo Rázuri que al futbolista de una infidelidad. “Pero igual de culpable es el gato como la otra chica”, indicó.

Como se recuerda, al día siguiente de haber salido de fiesta, la tarde del lunes 5, Rodrigo Cuba fue a la casa de Gianella Rázuri, donde estuvieron algunas horas de acuerdo a las imágenes del programa de ‘Amor y Fuego’.

Ale Venturo no cree en nada de lo que dice a Gianella Rázuri. ATV.

Gianella Rázuri niega haber coordinado con ‘Gato’ Cuba: “No me he puesto de acuerdo con nadie”

Las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ buscaron la respuesta de la modelo Gianella Rázuri, luego de que Ale Venturo afirmó que le daba risa cómo intentó limpiar su imagen al asegurar que solo tomó una copa de vino con Rodrigo Cuba.

“¿Qué puedo decirle yo a ella si no la conozco? Ni siquiera me he expresado de ella. No sé por qué ella se expresa de mí. No la conozco la verdad, no sé a qué se refiere con ‘limpiadaza’, por eso te pido que me lo traduzcas”, respondió.

Tras la explicación del reportero, Rázuri desmintió la insinuación de Magaly Medina, quien señaló que ella y el ‘Gato’ Cuba coordinaron para responder a los medios de comunicación luego de que se emitiera su polémico ‘ampay’.

“Magaly dijo eso que yo me había puesto de acuerdo con él para responder lo mismo, pero la verdad ni siquiera he conversado con él, en serio. Conectados será, la verdad será, no sé, pero no me he puesto de acuerdo con nadie, te estoy diciendo lo que es”, afirmó.

Luego, le dijo a Ale Venturo que respetaba su opinión y que le “tiene sin cuidado” para finalizar, asegurando que quedó completamente perjudicada por la emisión del ‘ampay’.