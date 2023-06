Denuncian que Rosío Torres obligó a firmar documento presentado ante Comisión de Ética por recorte de sueldo

Rosío Torres es desmentida por trabajadora|Video: Punto Final

Hace algunos meses, se reveló que Rosío Torres (Alianza para el Progreso) se unía a la lista de las congresistas denunciadas por recortar el sueldo a sus trabajadores. La también parlamentaria recordada por borrar el chat ha negado en varias oportunidades y ante la Comisión de Ética que ella tenga relación con estos pagos.

Esta vez, la ahora extrabajadora Nathali Flor Rubio Yllatopa decide contar su verdad ante el dominical Punto Final. Torres fue grabada cuando conversaba con su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra, quien es acusado de ser el encargado de realizar estos cobros a los colaboradores de la legisladora. En ese chat, la parlamentaria sospechaba de quién habría sido la persona que la había denunciado de manera pública.

Congresista Rosio Torres habría presentado documentos que fueron firmados por obligación Foto: Punto Final

Rubio registra dos depósitos al sobrino de la parlamentaria. Uno se habría realizado el 9 de febrero de 2022 por la suma de S/10.000 y otro el 23 de mayo de ese mismo año por el monto de S/700. La trabajadora afirma que fue enviado desde su salario por pedido de la propia legisladora.

“A mí particularmente, no lo hacía mensualmente. Lo hacía la fecha de nuestro bono que nos dan, que era en julio o diciembre”, refiere.

En este sentido, aseveró que tenía que depositar el 50% del bono, lo mismo habría pasado con sus compañeros de oficina, con quienes conversaba de estos casos.

Nathali Flor Rubio Yllatopa denunció que la legisladora Rosio Torres sí tenía conocimiento de los recortes de sueldo. Foto: Punto Final

¿Firmas obligatorias?

La legisladora habría declarado ante la Comisión de Ética que ningún trabajador denunció que recortaba el sueldo. Esto debido a que hasta ese momento no se tenían ningún testimonio de manera pública, pero sí había documentos que comprobarían lo que estaría sucediendo.

Antes este grupo de trabajo presidido por Karol Paredes, la parlamentaria presentó hasta ocho Declaraciones Juradas de diferentes notarías. En el documento de Rubio se indicaba que el depósito se realizó por “la devolución de préstamos”.

Sin embargo, denuncia que este oficio fue firmado por obligación de la parlamentaria. Y no se trató de ningún préstamo, sino de un pago por el puesto de trabajo.

El caso de la congresista Rosío Torres se verá en la Comisión de Ética.

“Yo no elaboré el documento, me mencionaron en el despacho que el documento ya estaba elaborado, que es una declaración jurada mencionando que me prestó a mí los montos que salieron en el reportaje y me dijeron que lo firme. […] Ya tenían redactado el documento”, manifiesta.