Pamela Cabanillas: España aprobó extradición de estafadora de entradas y será traída al Perú

España aprobó extradición de estafadora Pamela Cabanillas

España aprobó la solicitud de extradición de Pamela Cabanillas, la joven acusada de estafar a numerosas personas con entradas “clonadas” para los conciertos en Perú de los conocidos reguetoneros puertorriqueños Daddy Yankee y Bad Bunny, informó el coronel PNP Carlos López, jefe de la oficina central nacional de Interpol Lima. En suelo nacional, a la joven de 19 años le espera la cárcel, pues pesa sobre ella una orden judicial de prisión preventiva.

Te puede interesar: Trabajos en el extranjero para peruanos: ¿Qué hacer para viajar a España y qué requisitos debo cumplir para vivir allí?

De acuerdo el alto mando policial, el proceso en contra de la presunta cabecilla de la organización criminal ‘Los QR de la estafa’ “está avanzado” y desde el Perú ya se envió la nómina de oficiales que arribarán a España para traerla próximamente.

“Ese tema está mucho más avanzado. España ya autorizó la extradición y ya se envió la nómina de oficiales que van a viajar”, declaró a RPP Noticias.

Pamela Cabanillas es acusada de liderar una presunta organización criminal denominada 'Los QR de la estafa', que tuvo varias víctimas en los conciertos en Perú de Daddy Yankee y Bad Bunny. (Composición Infobae)

Agregó que “un 99 %” de las personas que son detenidas en España por una orden de captura internacional no son encarceladas, pues ese país prioriza la figura legal de la libertad provisional.

Te puede interesar: Bad Bunny y Kendall Jenner desmienten ruptura saliendo juntos en Beverly Hills

“(Los investigados quedan) con reglas de conducta. Es decir, tienen que fijar un domicilio, el pasaporte es retenido, tienen que ir cada 15 días a firmar a un juzgado y cuando los oficiales viajan la autoridad judicial notifica a esa persona para que se presente al aeropuerto”, detalló el coronel.

Además, dijo que ya solicitaron a la Interpol de Madrid que se le garantice a la policía peruana la localización de Cabanillas para que el día que lleguen los oficiales pueda ser extraditada sin ningún tipo de problema.

Te puede interesar: Bichota Records, la inteligente jugada de Karol G para quedarse con su catálogo musical

La joven de 19 años, cuyo nombre saltó a los medios nacionales e internacionales por la gran estafa de entradas, fugó el año pasado hacia España, luego que cientos de fanáticos de Daddy Yankee y Bad Bunny se quedarán sin poder ingresar al espectáculo que brindaron en Lima, en fechas distintas.

A finales del 2022, Pamela Cabanillas fue detenida en España por robar ropa en una conocida tienda por departamento, luego fue puesta en libertad.

Según la investigaciones policiales, la también llamada ‘Mommy Yankee’ recopilar y robar los datos de una plataforma digital de venta de entradas a conciertos y obtuvó ilicítamente ganancias que bordearon el medio millón de soles.

Las autoridades peruanas determinaron que no actuó sola y que no se trataría de una simple estafa, sino más bien una bien planificada y estructurada. Cabanillas contactó directa y, otras veces, indirectamente con conocidos influencers y youtubers para que promocionaran sin saber las entradas falsas.

En redes sociales, la joven se ha mostrado risueña y muy suelta de huesos, como si nada pasara. En Perú, son numerosas sus víctimas, quienes -pese al tiempo transcurrido- mantienen ese pedido desesperado de justicia por aprovecharse de ellos.

Pamela Cabanillas es acusada de liderar una organización criminal dedicada a estafar a personas con entradas de conciertos en Perú.

A finales del año pasado, ella volvió a captar la atención de los medios al conocerse que había sido detenida en España por robar ropa de una conocida tienda por departamento, bajo la modalidad de “tendera”.

En una de sus últimas declaraciones a medios de comunicación, Cabanillas se defendió: “Yo no soy cabecilla de ninguna banda criminal como se me menciona. La mafia me tiene amenazada con mi vida y con la de mi familia. Yo pienso devolver todo el dinero trabajando desde aquí, desde España; porque en mi país se me hace muy imposible devolverlo”.

En su momento, salió a responderle el jefe de la División de Estafas de la Dirincri, coronel PNP José Cruz, quien aseguró que no existe un sustento de lo que ella afirmaba.

En una entrevista para el dominical Panorama, Pamela Cabanillas negó que la cantidad de dinero amasado por la estafa sea de medio millón de soles.

“Lo que nosotros hemos podido investigar, hasta la fecha, con la Fiscalía Especializada en la Ciberdelincuencia que no existen otras personas”, aclaró el alto mando policial.

Al llegar a suelo a peruano, Pamela Cabanillas tendrá que cumplir una orden judicial vigente de prisión preventiva por 18 meses en su contra. Esto quiere decir que inmediatamente pise el aeropuerto Jorge Chávez, procedente probablemente de Madrid, pasará una audiencia de control de identidad y, posteriormente, será recluido en algún penal de Lima.