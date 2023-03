Pamela Cabanillas se creía intocable en España y cayó sin pensar que ya estaban tras sus pasos

La joven de 18 años de edad también estafó a fans de Bad Bunny para el concierto del 14 de noviembre.

Cuando menos se los esperaba, Pamela Cabanillas, la joven acusada de estafar a cientos con entradas clonadas para los conciertos en Perú de los reguetoneros Daddy Yankee y Bad Bunny, cayó en manos de las autoridades policiales. La sindicada como la líder de ‘Los QR de la estafa’ vivía despreocupada y sin pensar que las autoridades españolas le venían siguiendo los pasos.

Las autoridades de ese país creen que la muchacha de 18 años llegó a sentirse intocable e impune, y su actitud lo confirmaba al subir imágenes en sus redes sociales paseando por Europa, como si no estuviera procesada por ningún delito. Llegó al punto de hasta burlarse de toda esta situación y de los afectados, autodenominándose la ‘Mommy Yankee’.

La captura de Cabanillas también es otra prueba que creía que nunca las autoridades la iban a atrapar para que pague por el engaño a los fanáticos. Por eso, fue detenida paseando totalmente despreocupada por unas calles del distrito de Carabanchel, en España.

“No opuso resistencia. No deja de ser una chica de 18 años. La Policía en España no practica nunca detenciones a soles y no se les da opción a que tampoco pongan resistencia ni que sean violentos. Eso no quita que ella estuviera sorprendida, porque, al fin de cuentas, como ella misma ha manifestado en redes sociales en varias ocasiones, se consideraba huida en España e intocable”, contó la inspectora española Vanessa Arriet.

“Durante los meses que ha estado residiendo en España ha sido objeto de una detención previa por un delito de hurto, que es un delito menor contra la propiedad, pero al ser su primera vez fue liberada”, detalló la detective.

Sus delitos

El pasado 17 de de noviembre de 2022, Pamela Cabanillas fue detenida en España por robar ropa. La presunta timadora fue capturada cuando se encontraba hurtando ropa en la conocida tienda por departamento H&M, en Madrid.

Pamela Cabanillas, la joven estafadora de las entradas de Daddy Yankee que ahora vive escondida en Europa

Además, ella a más de 10 mil personas para los conciertos de Daddy Yankee y Bad Bunny. Era una estructura que, a partir de una entrada original, sacaban infinitas copias para la reventa.

Tuvo en su poder unos boletos originales y ante la desesperación de los seguidores de los cantantes por conseguir un ticket usó las redes sociales para empezar a ‘revender’. Ingresó a grupos de Facebook que buscaban entradas y así comenzó a timar a los fanáticos. No tuvo problemas en engañar a conocidos influencers para que la ayuden -sin saber- en su plan ilícito.

Gran vida

En sus redes sociales, que luego cerró, Cabanillas aceptó que con el dinero robado se estaba dando una vida de lujos, asistiendo a los mejores restaurantes y comprando ropa de marca.

Pamela Cabanillas detenida en España por robar ropa en tienda por departamentos

“Soy una persona que le gustan mucho las zapatillas, vestirse bien, comprarse ropa cara, salir a comer a lugares caros, tomar buenos tragos, soy de esas personas”, manifestó en un video.

Agregó que no iba a devolver lo robado porque ya no tenía ni un sol. Prometió entregarse a las autoridades europeas, en una carta, pero esto no sucedió porque, según ella corría en peligro su integridad.