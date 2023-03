Madre de Pamela Cabanillas pide ayuda para su hija: “Está padeciendo, a veces duerme en la calle”

Madre de Pamela Cabanillas habló de los delitos de su hija|VIDEOI: BDP

Después de varios meses, la madre de Pamela Cabanillas negó acusaciones contra su hija tras ser denunciada por estafas para el concierto de Daddy Yankee. A pesar de que, la misma joven de 18 años confesó haber cometido el delito y luego haber fugado a Europa para no enfrentar la justicia peruana.

“Mi hija no es una cabecilla como todos la señalan. (...) Le están induciendo que son dos millones de soles que se ha llevado. ¿Cómo una chica va a tener dos millones? ¿Cómo el banco va a recibir dos millones de soles? (...)”, mencionó la progenitora para Buenos Días Perú.

Además, indicó que su hija no se encuentra bien de salud luego de ser detenida en el distrito madrileño de Carabanchel (España), por lo que necesita medicinas, pero nadie le puede ayudar. Sin embargo, afirmó que fue liberada por la justicia española.

Madre de Pamela Cabanillas negó denuncias por estafas. Foto: BDP

“Por favor pido que me ayuden, que vean mi caso. Mi hija está padeciendo allá, está durmiendo en la calle. Ha estado mal con fiebre, no hay nadie que le pueda dar una pastilla. Al Ministerio de Justicia pido ayuda”, afirmó entre lágrimas.

“Le han utilizado”

La progenitora de la también conocida ‘Mommy Yankee’ afirmó que su hija habría sido utilizada por la “mafia”, debido a que a su corta edad ya se encuentra involucrada en este caso. A la vez, afirmó que ellas vendían prendas por las redes sociales para que tengan algunos ingresos.

“Mi casa es humilde. Mi hija nunca dio nada, le han utilizado (...) la mafia. Yo no sé quiénes son las personas, cómo quisiera saber también. (...) Mi hija recién cumplió 18 años, nosotros hacíamos rifa y vendíamos ropa por internet. De la noche a la mañana salen diciendo que mi hija es una cabecilla”, manifestó.

En este sentido, aseguró que han recibido amenazas e incluso su otro menor hijo de 11 años no pudo asistir al colegio. “Mi hija no puede decir (quién le amenaza). No sé, no sé”, acotó.

“Esto es producto de una mafia, tonta útil en lo que ha sido. Ahora, no fue captura, ella misma se ha entregado en Italia, (pero le dijeron que) aquí no hay ninguna denuncia. Ha ido a España (...) le detuvieron”, afirmó el abogado de Cabanillas, Mario Arribas.

El letrado también reconoció que su defendida participó en los delitos de estafa, pero no en “la magnitud” que es señalada. “Eso no es cierto, eso solo favorece a la parte de la mafia. En realidad aquí ella ha sido una pieza clave para la mafia a lo que considero una tonta útil”.

Llegaría en cuatro meses

El abogado Mario Arribas afirmó que en los próximos días le colocaran grilletes para que luego sea extraditada al Perú dentro de los cuatro meses, aproximadamente. “Está asustadita”, agregó.

Pamela Cabanillas

Cabanillas fue denunciada por los fanáticos de diversos cantantes que realizaron su concierto en Lima haber sido estafados por la joven, quien revendía las entradas con el mismo código QR. Ante ello, a solo dos días la fémina decidió fugarse, mientras que sus otros cómplices decidieron viajar a Colombia.

Para la Policía Nacional del Perú, la ‘Mommy Yankee’ es la cabecilla de una organización criminal dedicada a la estafa por internet. Por ello, al llegar al territorio nacional, deberá responder ante las autoridades peruanas por los presuntos delitos de suplatanción de identidad y falsificación de documentos.