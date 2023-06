Melissa Paredes expresa su desacuerdo con Ale Venturo mediante peculiar frase

Avence de Amor y Fuego presenta informe de Rodrigo Cuba y Mario Irivarren. El futbolista dedica publicación a la rubia y el chico reality es captado con Onelia Molina. Willax TV

Fiel a su estilo, Melissa Paredes evitó responder cuando fue consultada por Ale Venturo. Como se recuerda, la modelo no ha dudado en expresarle su apoyo como “madre y como mujer” tras confirmarse la separación de la empresaria con el futbolista. Sin embargo, días después, la actriz ha preferido no hablar al respecto.

Cabe indicar que se viene especulando una reconciliación entre la pareja. Sin bien es cierto, ninguno se ha pronunciado sobre el tema, un par de publicaciones de Rodrigo Cuba han aumentado los rumores. El futbolista dedicó un post en su cuenta de Instagram, además de volver a colgar el mensaje que le había escrito por el Día de la Madre.

Melissa Paredes ha preferido mantenerse al margen y lo hizo a través de una frase que llamó mcuho la atención. “Me he tomado dos copas de más, y lo mejor es que no opine”, indicó la modelo a las cámaras de ‘Amor y Fuego’, quien fue interceptada en calle junto a Anthony Aranda.

Melissa Paredes evita hablar de Ale Venturo con peculiar respuesta. Instagram

En otra parte del avance, se puede ver que el reportero también cuestionó a Ale Venturo. “¿Con Rodrigo la relación está muy bien?”, le preguntó el comunicador a la empresaria.

La nota completa se emitirá este lunes 12 de junio a través de ‘Amor y Fuego’, desde las 13:50 horas.

Como se recuerda, fue la propia Ale Venturo quien confirmó su separación con Rodrigo Cuba, resaltando que no había opción a retomar el romance. Aunque evitó hablar de las razones de su ruptura, le deseó lo mejor al padre de su hija.

Ale Venturo y Rodrigo Cuba se habrían reconciliado, según Instarandula. (Instagram)

Rodrigo Cuba negó reconciliación su relación con Ale Venturo

El futbolista se comunicó con el propio Samuel Suárez luego que diera a conocer que una de sus seguidoras vio a Rodrigo Cuba en el banco junto a Ale Venturo. Según la ratuja, la pareja se dijo “amor” en todo momento.

El futbolista no dudó en desmentir tal afirmación. “‘Samu’, acabo de ver todo y lo último que quiero es un cargamontón innecesario a Ale (Venturo). En ningún momento le he dicho ‘amor’ en el banco. Somos papás y siempre nos verán juntos buscando lo mejor para nuestra bebé”, dijo el deportista al creador de Instarándula.

Fans apoyan reconciliación entre Ale Venturo y Rodrigo Cuba

Ante los fuertes rumores de una reconciliación entre la pareja, los usuarios de las redes sociales no tardaron en pronunicarse. Muchos de ellos esperan que Rodrigo Cuba y Ale Venturo se den una nueva oportunidad, pues sienten que formaban una bonita relación, mientras que otros le pidieron al futbolista que valore más a la rubia.

“La gente sólo se dedica a criticar, no se sabe por qué terminaron”, “No te nos caigas Rodrigo, demuestra tus valores respetándola, si ya no es tu pareja es la madre de tu hija y merece respeto”, “Si Ale y el Gato vuelven, en buena hora, intentar por el bienestar de la bebe. Si no funciona al menos lo intentaron. Si tienes a tu mujer al lado respetala y dale el lugar que corresponde”, “Nadie sabe por qué realmente terminaron y si están dándole otra oportunidad es válido.... solo ellos dos lo saben nadie más..”, “La verdad si vuelven y ambos se quieren, quiénes somos nosotros para criticar. Pero lo que ambos deben aprender es a no exponer su vida”, son solo algunos mensajes que escribieron los seguidores de la pareja tanto en las redes sociales del futbolista como en la del programa ‘Amor y Fuego’.

Los cibernautas también hicieron énfasis al pedir a Melissa Paredes que ya no opine más sobre la relación de su expareja y padre de su hija.