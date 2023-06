Yahaira Plasencia aclara que no es hipócrita: “Muchas veces me han tildado de creída”

Yahaira Plasencia asegura que no es una hipócrita.

Yahaira Plasencia es una de las artistas peruanas que actualmente se encuentran creciendo en el extranjero. Ella fue elegida por el Grupo Niche para que participe en el homenaje que les realizaron en los Premios Heat 2023.

En una entrevista con Trome, la salsera confesó que nunca imaginó que esta legendaria agrupación se pondría en contacto con ella para que sea parte de su show, por lo que se siente bendecida en ese sentido.

“Por eso siempre digo que soy una mujer muy bendecida, porque no me esperaba esto del Grupo Niche, participar en su homenaje, no me esperaba lo de Premios Juventud el año pasado”, comentó.

Yahaira Plasencia se presentará por segundo año en los Premios Heat.

Asimismo, Yahaira Plasencia no quiso dar detalles específicos de los momentos más duros que ha pasado a lo largo de estos años, pero sí reconoció que fueron varios, de los que salió totalmente victoriosa al ser una mujer fuerte.

“Hubo tantos, pero siento que de cada adversidad o desaciertos que tuve en mi vida supe cómo salir de eso, he salido victoriosa y me considero una mujer superfuerte”, indicó la exengreída de Sergio George.

Tiene un carácter fuerte

La intérprete de ‘Cobarde’ aceptó que su carácter es un poco difícil de tratar, pues ella no se considera una hipócrita, por lo que jamás va a ir a saludar a una persona que no le cae bien o ha hablado mal de ella a sus espaldas.

“Tengo un carácter especial. No sé si sea una virtud o un defecto, porque en este medio siempre me han dicho: ‘Yahaira, tienes que ser hipócrita, tienes que sonreírle a todo el mundo’, y no puedo”, indicó.

Asimismo, aseguró que cuando algo le causa incomodidad, lo suele hacer notar lo más pronto posible, así la tilden de creída por no devolver el saludo o simplemente no darle la cara a nadie que no es de su círculo cercano.

Yahaira Plasencia anuncia separación de Sergio George.

“No puedo ser hipócrita, cuando algo me incomoda lo hago notar, no me acerco o simplemente de lejos, no puedo ir a abrazarte y decirte ‘amiga, qué tal’, y creo que eso me ha costado porque muchas veces me han tildado de creída. Lo que pasa es que no puedo ser hipócrita como mucha gente lo es”, añadió para Trome.

De otro lado, Yahaira Plasencia precisó que no tiene muchos amigos, menos en el medio; sin embargo, dejó en claro que respeta y admira lo que vienen construyendo sus colegas en los últimos años.

“Me mantengo apartada, no tengo muchos amigos. A mis colegas los respeto y admiro por lo que están haciendo, pero no tengo amigos en el medio. Con los colegas me llevo bien, no tengo problemas con nadie y creo que esa es la clave”, sentenció.

Sobre el amor

La salsera en la actualidad es relacionada con el cantante Jair Mendoza. Ella sostuvo que no es una mujer celosa, por lo que no está constantemente pidiéndole su ubicación a su pareja.

“Mucha gente a veces dice que soy muy fría para eso, pero uno no puede estar perdiendo el tiempo en esas cosas. Ya pasé esa etapa, hace años de chiquilla, de preguntar dónde estás. Ahora mi mente está tan proyectada en nutrirme profesionalmente, como persona, estudiar, hacer mis cosas, que no puedo estar pendiente de otra persona. Ahorita mi prioridad es mi carrera”, dijo.