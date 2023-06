Usuarios reaccionaron conmovidos ante las lágrimas de Andrés Vílchez en ‘El Gran Chef Famosos’

La salida de Milett Figueroa y las lágrimas de Andrés Vílchez. El sábado 10 de junio, El Gran Chef famosos presentó su noche de elominaciones. Latina TV

Este sábado 10 de junio se celebró en ‘El Gran Chef Famosos’ una noche de eliminación, donde Korina Rivadeneira, Andrés Vílchez y Milett Figueroa tuvieron que demostrar todo su talento en la cocina para seguir en competencia. Después de dar todo de sí en la competencia, los artistas se sometieron a la estricta decisióin del jurado, conformado por Nelly Rossinelli, Javier Masías y Giacomo Bocchio.

Te puede interesar: Milett Figueroa rompió en llanto en ‘El Gran Chef Famosos’ al tener que cocinar adobo de conejo: “Me da pena”

Esta presión no pudo ser superada por Andrés Vílchez, quien mientras el conductor José Pelaez indicaba que esta eliminación sería permanente, no podía dejar de mostrarse sensible y con los ojos llorosos. Miraba al cielo y no se sentía seguro, aún más cuando escuchó el nombre de Korina Rivadeneira como la primera salvada de la noche.

Quedaban Millet y él, lo que le entristeció más, pues recordemos que los actores han consolidado su amistad en el reality. “No llores”, le dijo Milett tratando de calmado.

Te puede interesar: Javier Masías, de ‘El Gran Chef Famosos’, se declaró fan de Milett Figueroa: “Es maravillosa, pero la quieren ver fracasar”

Es ahí cuando el jurado Javier Masias dijo el nombre de la actriz. Los compañeros se abrazaron muy fuerte mientras Andrés lloraba y Millet le pedía que no lo haga. “Es una competencia”, indicó la joven.

Aunque trató de mantenerse firme, al ver los ojos llorosos del actor, no pudo evitar quebrarse. “Gracias a todos, ustedes saben cuánto los quiero, los admiro, los aprecio, a todos los de la producción. Si los veo así con los ojitos aguados me derrito”, dijo con la voz entrecortada.

Te puede interesar: Giacomo Bocchio calificó de “doble moral” a quienes los criticaron por cocinar conejo en ‘El Gran Chef Famosos’

De esta manera, Andrés Vílchez sigue con los dos pies en la competencia, junto a Korina Rivadeneira.

El Gran Chef Famosos tuvo noche de eliminación este sábado 10 de junio. (Captura)

Reacción de los usuarios

Esta actitud de Andrés Vílchez logró la reacción de los seguidores, quienes se mostraron conmovidos con el cariño que le demostró a Milett Figueroa. A su vez, resaltaron la contención que la modelo intentó darle a su compañero.

“Jamas vi una eliminación tan genuina como la de Andrés y Milett, a tal punto que se sintió el dolor en los ojos de él, más ese abrazo entre ambos. Esto ni en mil años, los realitys de competencia han logrado”, escribió un usuario.

Andrés Vílchez y Milett Figueroa consolidaron una bonita amistad en El Gran Chef Famosos.

“Milett diciéndole a Andrés: No llores… eso es compañerismo, amor, contención el uno por el otro. Lo que esta competencia hizo es mostrar el lado vulnerable de cada participante, el lado noble”, escribió otro.

Los usuarios coincidieron en lo mucho que los sensibilizó verlos, demostrando que el programa era “más que una competencia” para ellos.

Andrés Vílchez emocionó con su última participación en 'El Gran Chef Famosos'. Twitter

Andrés Vílchez conmovió a sus seguidores al no poder contener sus lágrimas en 'El Gran Chef Famosos'. Twitter

Andrés Vílchez y Milett Figueroa demuestran cuánto se estiman en 'El Gran Chef Famosos'. Twitter

Andrés Vílchez lloró en la eliminación de 'El Gran Chef Famosos'. Twitter