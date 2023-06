Andrés Hurtado responde a programas internacionales por críticas tras despedir a su productor. (Panamericana TV)

Andrés Hurtado decidió hablar del escándalo que ocasionó el abrupto despido de su productor de ‘Sábado con Andrés’. El conductor se pronunció ante las fuertes críticas que ha recibido por parte de algunos programas de entretenimiento de habla hispana del extranjero, pues el haber sacado al director José Malpartida Abadía de su espacio televisivo en plena transmisión en vivo ha generado gran polémica.

El popular ‘Chibolín’ acaparó las portadas de varios medios de comunicación nacional e internacional. Asimismo, fue blanco de ataques en redes sociales e, incluso, algunos presentadores como Joaquín Prat del programa ‘Fresh, ya es mediodía’ de Telecinco lo tildó de ‘mamarracho’ sin reparo alguno.

A raíz del hecho, Andrés Hurtado decidió brindar algunas entrevistas en varios magazines de países como Estados Unidos y España para aclarar lo sucedido. Sin embargo, protagonizó algunas discusiones con los conductores que aseguraban que pecada de ‘egocéntrico’ y que carecía de humildad.

Este sábado 10 de junio, Andrés Hurtado comenzó resaltando el tipo de vínculo que lo une a su productor, a quien conoce hace más de 10 años. “Él no solamente es mi productor, es mi mejor amigo, mi hermano, una persona de confianza”, dijo, para luego dirigirse a la prensa internacional y peruana.

“Quiero decirles a todos los medios de comunicación del mundo... Agradecerle a Telemundo, a los programas en los que estuvo. Quiero pedirles a todos disculpas si realmente me he excedido en cualquier tema”, expresó.

Asimismo, aseguró que todo se trató de un show y que no era la primera vez que botaba a su director en vivo, pues es su forma de jugar con él y con el público. “A todas las señitos les decía ‘lárguense’. Toda la vida he tenido esencia para eso. Siempre he jugado a botarlos. Nunca hice daño a nadie, ni a mi productor ni a nadie”, recalcó.

En otro momento, la figura de Panamericana TV presentó unas imágenes de la buena relación que mantiene con su productor y dejó en claro que no le afecta lo que puedan decir de él. Ambos terminaron dándose un abrazo fraternal y protagonizaron un emotivo momento.

“José es una persona de poco hablar, pero nos reímos las 24 horas del día. Es uno de los tipos que vive todos los días de su vida. Nosotros oramos a diario. Siempre estamos juntamos y tengo licencias para decirle su vida. Cuantas veces nos hemos peleado, pero si te ofendí, te pido perdón”, concluyó.

Andrés Hurtado y su productor se abrazan. (Captura)

¿Por qué Andrés Hurtado despidió a su productor?

Todo sucedió el sábado 3 de junio cuando se estaba llevando a cabo la gran final del ‘Miss Perú: La Pre”. El conductor se encontraba realizando las preguntas correspondientes a las candidatas cuando notó un error. “¿Cuál consideras tú que es tu mayor medio?”, consultó el presentador y a lo que la aspirante a la corona quedó confundida y exclamó: “¿Medio?”

En ese momento, el también empresario reiteró la interrogante, pero reclamando por la palabra mal escrita. “Así es, ¿cuál consideras tú que es tu mayor medio o la pregunta está mal hecha? A ver, producción, puede ser miedo”, dijo, para luego dirigirse a su productor José Malpartida Abadía.

“Usted, venga, señor director... yo frente al país no voy a quedar mal como conductor. El mundo debe estar presenciando”, señaló el popular ‘Chibolín’, quien mostró a la cámara la hoja con la pregunta mal redactada. “Yo soy quien da la cara, los concursantes están al frente y te pido por favor, sino me gustaría que des un paso al costado como productor del programa ‘Sábado con Andrés’”, agregó.

“Deja tu puesto a uno de los chicos ¿sí?, gracias. Disculpen, acá las cabezas se cortan inmediatamente, yo no puedo permitir. Termina el programa y dejas tu trabajo”, recalcó el conductor, para luego continuar con la programación.