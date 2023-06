Conductor español criticó a Andrés Hurtado por despedir a su productor en pleno programa en vivo: "Es un mamarracho"

Conductor español criticó a Andrés Hurtado por despedir a su productor en pleno programa en vivo | Instarándula

Un tenso momento se vivió este sábado 3 de junio en el set del programa ‘Sábado con Andrés’. Y es que el conductor Andrés Hurtado evidenció su molestia y protagonizó un altercado que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

El conductor decidió despedir en vivo a su productor por un error en el tipeo de una pregunta que hizo a una de las candidatas al Miss Perú La Pre, que en ese momento se estaban presentando. Sin embargo, la forma en la que mostró su molestia ha causado indignación en los cibernautas, quienes lo tildaron de humillación hacia el colaborador.

Este hecho ha dado la vuelta al mundo, a tal punto que un programa español ha mostrado su molestia por la forma en la que se trató al productor. A través del programa ‘Fresh, ya es mediodía’ de Telecinco, el conductor Joaquín Prat expresó su molestia y tildó de ‘mamarracho’ a Andrés Hurtado.

Joaquín Prat, conductor español, criticó a Andrés Hurtado por despido en vivo a su productor.

“Este mamarracho no ha cometido nunca un error. Este mamarracho no ha entendido que cuando eres presentador, estás para ser la cabeza visible de un programa en el que se cometen errores y que te pagan, bastante más que al pobre productor al que echa, por tener la capacidad suficiente como para asumir tú los errores de tu equipo, igual que muchas veces tu equipo asume los tuyos propios”, expresó bastante molesto. El video fue compartido a través de la cuenta de Instarándula.

¿Qué pasó con Andrés Hurtado?

Todo sucedió el sábado 3 de junio, cuando en el programa ‘Sábado con Andrés’ se dio un espacio para la coronación de la nueva Miss Perú La Pre. Durante la ceremonia, llegó un momento en el que las candidatas al certamen de belleza debían responder algunas preguntas de rigor que definirían su coronación.

En ese momento, tomó una de sus cartillas y leyó: “¿Cuál consideras tú que es tu mayor medio?”, por lo que la candidata notó que la pregunta no estaba bien formulada y consultó: “¿Medio?”. En ese momento, el padre de Josetty Hurtado volvió a leer la interrogante, pero reclamó por tener una palabra mal escrita. “Así es, ¿cuál consideras tú que es tu mayor medio o la pregunta está mal hecha? A ver, producción, puede ser miedo”.

De inmediato, Andrés Hurtado se volteó y le habló directamente a su productor José Malpartida Abadía y lo llamó hacia su lado para hacerle la queja, señalando que no lo iba a dejar mal por un error de otra persona. “Usted, venga, señor director... yo frente al país no voy a quedar mal como conductor. El mundo debe estar presenciando”, señaló el popular ‘Chibolín’, quien mostró a la cámara la hoja con la pregunta mal redactada.

Andrés Hurtado humilla a su productor del programa y usuarios se indignan. (Panamericana TV)

Tras ello, tomó una drástica decisión en pleno programa en vivo. Le pidió que renunciara por haber tenido este pequeño error en su trabajo y le recalcó que por su puesto debió estar más atento a la pauta y verificar que todos los detalles estén bien realizados.

“Como productor me gustaría que te cerciores antes de pasarme la pauta, porque no es cuestión de hacer un programa así como así. Yo soy quien da la cara, los concursantes están al frente y te pido por favor, sino me gustaría que des un paso al costado como productor del programa ‘Sábado con Andrés’”, dijo Hurtado ante el rostro apenado del trabajador.

La pregunta mal redactada que provocó el despido del productor de 'Hoy es sábado con Andrés" (Panamericana)

Finalmente, mencionó que debe tomar decisiones drásticas en situaciones como este e incluso señaló que al terminar el programa dejaría su trabajo. Después de eso continuó con la programación como si nada hubiese pasado.

“Deja tu puesto a uno de los chicos ¿sí?, gracias. Disculpen, acá las cabezas se cortan inmediatamente, yo no puedo permitir. Termina el programa y dejas tu trabajo”, agregó el conductor.