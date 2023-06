Alejandra Baigorria criticó ingreso de Rafael Cardozo a EEG

Alejandra Baigorria se mostró en contra de retorno de Rafael Cardozo a programa.

El ingreso de Rafael Cardozo al reality “Esto es guerra” no agradó a Alejandra Baigorria. Ambos retornaron al programa televisivo de América TV tras haber concursado allí durante varias temporadas.

Te puede interesar: Esto es Guerra: Rafael Cardozo, Patricio Parodi y la polémica condición del brasilero para regresar al reality

A pesar de que se pensaba que el chico reality no iba a retornar al programa, este hizo su ingreso. Recordemos que meses atrás renunció en vivo al reality show luego de que le preguntaron por qué terminó su relación sentimental con Carol Reali ‘Cachaza’.

Al verlo ingresar al set de televisión, la ‘Rubia de Gamarra’ confesó que no le cae bien su compañero y que ambos han discutido anteriormente. Aseguró que él solo está en el programa para hacer “show”.

Te puede interesar: Nicola Porcella contó en ‘La Casa de los Famosos México’ su versión sobre la supuesta agresión a Angie Arizaga

“Yo con Rafael tengo mis anticuchos, no nos llevamos muy bien. Se verá mucho fuego en el programa”, dijo en una entrevista emitida en el programa “Mande quien mande”.

Alejandra Baigorria también se refirió al comentario que hizo Rafael Cardozo pidiendo que retiren a Patricio Parodi de “Esto es guerra”.

Alejandra Baigorria lamentó no haber sido considerada en EEG.

“Me parece ridículo. Él quiere demostrar que tiene peso, que le han rogado para entrar y ha puesto sus cláusulas. Eso es un día para tenerlo tranquilo”, mencionó.

Te puede interesar: Nicola Porcella es el nuevo jale de ‘La Casa de los Famosos México’: video de su presentación y primer reto

Sobre su otro compañero Raúl Cárpena, la modelo también hizo comentarios. Declaró que no le cae bien y que espera que abandone el reality show.

¿La razón? Baigorria afirmó que este concursante carece de humildad y suele ser altanero con los demás, por lo que le pidió que se retire del programa televisivo.

“Debe ser una persona humilde, así estés en la TV y, en cualquier sitio, debe ser humilde. Soy una persona que me gustan los que pisan tierra, que son ubicadas”, agregó.

Alejandra Baigorria continuó en 'Combate', luego de oficializar su separación de Mario Hart.

Alejandra Baigorria no fue invitada a edición especial de “EEG”

En mayo de 2023, el reality show “Esto es guerra” preparó una edición especial en la que participaron personalidades famosas de la televisión peruana, entre los que destacaron sus competidores más recordados.

Por esta razón, la audiencia esperó ver a Alejandra Baigorria entre los elegidos, ya que ella participó en las primeras temporadas del programa.

Prueba de ello es que los seguidores de la ‘Rubia de Gamarra’ le preguntaron, mediante su cuenta de Instagram, por qué no acudió a “Esto es guerra” para apoyar a los competidores elegidos.

Alejandra Baigorria se pronunció al respecto y contó que la producción del reality show no la contactó para que integre la nueva edición del programa.

Alejandra Baigorria envía fuerte mensaje a ‘Esto es Guerra’ tras el estreno de su nueva temporada.

“La verdad es que no me invitaron, me duele decirlo. Ayer cuando vi, me sentí como mal, en serio, hasta creo que boté una lágrima. Creo que muchos dirán que soy una exagerada, pero son 7 años de mi vida que le di a ese programa, le di todo, mi tendón, mi cabeza, porque me rompí la cabeza, mi hombro, miles de lesiones”, contó.

Dijo que le afectó mucho ver a sus excompañeros presentes en la edición especial, mientras que a ella no la consideraron a pesar de que participó durante un largo periodo.

“Yo amo ese programa y me dolió mucho que no me tomen en cuenta, pero es así. Muchas personas que no dan ni el 10 % de lo que yo di, siempre las consideran. Bueno, es así y uno lo va anotando en la lista, que no siempre la gente agradece o valora tu trabajo. Simplemente, es así, cuando te necesitan te llaman y cuando no, chau”, opinó.