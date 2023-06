Esto es Guerra: Rafael Cardozo, Patricio Parodi y la polémica condición del brasilero para regresar al reality. (América TV)

Rafael Cardozo regresó a ‘Esto es Guerra’ y generó gran revuelo con una sorpresiva decisión. El brasilero retornó al reality tras varios meses de ausencia y dejó a más de uno sorprendido al revelar que puso una importante condición en su contrato. Como se recuerda, Cardozo renunció luego de que los conductores bromearan sobre el fin de su relación con Carol Reali.

El último jueves 08 de junio, el chico reality regresó al programa y pidió la eliminación inmediata de Patricio Parodi. “Yo fui eliminado 10 veces y una persona de acá que nunca fue eliminada acá en el programa. Yo entré con una condición y el productor se molestará conmigo por lo que voy a decir, pero tengo la total libertad de sacar a una persona. Chau, Patricio Parodi, está en mi contrato, lárgate. Él está eliminado”.

El capitán de los guerreros se rio y le restó importancia a las palabras de Rafael Cardozo, quien insistía en que tenía el poder de despedir a quien quiera. Tal parece que sus diferencias con el modelo no fueron solucionadas y no dudó en pedir su salida definitiva del espacio de América Televisión ante el asombro de los conductores Johanna San Miguel y Renzo Schuller.

Rafael Cardozo pidió que Patricio Parodi sea eliminado. (Captura)

Aunque al principio Patricio Parodi creía que su excompañero estaba bromeando, la voz del ‘Tribunal’ apareció para confirmar lo que el brasilero estaba diciendo. Incluso, le pidieron a la pareja de Luciana Fuster se retire del set.

“Sí es cierto señor Cardozo que usted tenía el poder de eliminar a alguien, pero jamás me imaginé que iba a elegir al capitán Patricio Parodi. Sí está en su contrato que usted puede eliminar a alguien, le voy a pedir que piense bien en este momento (...) Señor Patricio Parodi, le pido por favor que abandone el estudio”, dijo.

Esto ocasionó la furia del guerrero, quien rápidamente se dirigió hacia el productor y le lanzó una advertencia. “Ojo, creo que soy la persona más leal que ha tenido este programa. Yo me voy el día de hoy de este estudio y se olvidan de mí en Esto es Guerra y en Baila Conmigo. Y también se lo digo a la productora Silvana, que no me esté citando el fin de semana. Me conocen. ¿Me voy del programa?”.

El ‘Tribunal’ no dio marcha atrás y con el rostro desconcertado, Patricio Parodi agarró sus pertenencias para irse a los camerinos. Por su enojo, tiró la casaca de su equipo al piso y se fue. Rafael Cardozo continuó burlándose, mientras que Johanna San Miguel no dudó en perseguirlo hasta afuera del set.