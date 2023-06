Expareja de congresista Luis Cordero Jon Tay lo denuncia por maltrato

Luis Cordero Jon Tay está acusado de violencia física hacia su expareja y espionaje hacia una integrante de su bancada. (Composición: Infobae)

La expareja del congresista Luis Cordero Jon Tay, que llegó al Poder Legislativo con Fuerza Popular, contó los episodios de violencia que denunció haber sufrido de parte del parlamentario. En ‘Al Estilo de Juliana’, la mujer de 41 años detalló que pensó mudarse a otro país porque no puede vivir en paz por presuntas amenazas de parte del congresista.

Como se recuerda, la Comisión de Ética del Parlamento recomendó suspenderlo por 60 días a raíz de estas denuncias en su contra. El Pleno del Congreso aceptó esta medida. En tanto, desde la bancada de Fuerza Popular decidieron retirarlo.

“Se levantó, me agarró de los pelos, me sacudió de los pelos, me tiró al suelo y en el suelo me empezó a patear. Me tapaba la cara y sentía sus patadas, me pateaba acá, recuerdo, tenía el labio reventado, y esta parte raspada hasta acá. Me pateó acá, me pateó en el pecho, me pateó en el estómago”, narró.

Las agresiones habrían iniciado antes del 4 de enero de 2014, cuando la mujer colocó la primera denuncia en contra de Luis Gustavo Cordero Jon Tay en la comisaría de Miraflores, por el presunto delito de lesiones culposas y dolosas.

Denuncian por violencia física al excongresista Luis Cordero Jon Tay.

Dijo que iniciaron una relación sentimental en 2014 y que cinco años después decidieron convivir. Desde entonces, los maltratos físicos empezaron.

“Cuando empezamos a convivir los maltratos físicos eran peor. Me encerraba en la casa y me molía a patadas, a puñetes, muchas veces tenía que justificarme que me accidenté, que me caí, la típica”, agregó.

La madrugada del pasado 4 de enero, la sobreviviente de violencia terminó la relación amorosa en el cruce de la calle Berlín y Jorge Chávez, en Miraflores. Tal como consta en partes policiales, según el programa periodístico, ella fue agredida en plena vía pública.

“Al señor Luis Gustavo Cordero Jon Tay yo le tengo miedo. Incluso yo he pensado irme a otro país con mi familia porque yo no puedo vivir en paz, yo tengo mucho miedo, si quiere que sea más específica, que me mande a matar”, aseguró.

Días después de la agresión en la vía pública, la víctima acudió a un médico, quien le habría dicho que si la pateaban más fuerte pudieron haber acabado con su vida.

“Bueno, en ese momento pues no me daba cuenta dónde recibí todas las patadas hasta el día siguiente o a los dos días que se empezó a poner todo morado y negro. Ahí es donde el doctor me dijo que me había pateado acá y que una patada más fuerte me pudo matar”, precisó.

Pese a las fotografías y testimonios presentados, el Juzgado de Paz Letrado de Barranco - Miraflores archivó la denuncia de lesiones dolosas y culposas contra el parlamentario.

Expareja del congresista Luis Cordero Jon Tay lo denunció por violencia.

“Nunca me desistí a la denuncia. Y de ahí nunca más le quise recibir una llamada ni un mensaje. Nunca. Pero este señor nunca me ha dejado en paz. Me llamaba todos los días. Diez, quince, hasta veinte llamadas. Incluso me mandaba mensajes diciéndome que necesitaba hablar conmigo. En una de esas ocasiones me manda correos enviándome justamente los videos íntimos que él y yo teníamos”, contó.

En diciembre de 2021, estas imágenes habrían sido subidas a una plataforma por parte del mismo congresista, según denunció su expareja.

El abogado del congresista respondió que la Fiscalía ya investigó la denuncia por violencia y que no halló suficientes pruebas, por lo que el Poder Judicial lo archivó en primera y segunda instancia.

“Incluso ya se eliminaron los antecedentes vinculados a una investigación de proceso penal”, añadió.