Laura Borlini confiesa que Pedro Aquino le escribió cuando estaba soltera y ella lo ignoró: “¿Quién es?”

Laura Borlini confiesa que Pedro Aquino le escribió cuando estaba soltera. Magaly TV La Firme / ATV

Laura Borlini sorprendió a Magaly Medina al revelar que el futbolista Pedro Aquino, acusado de haberle sido infiel a su esposa con Jessy Kate, le mandó un mensaje privado cuando estaba soltera. Sin embargo, ella no respondió porque no sabía quién era y le pareció extraño que el deportista se comunicara con ella de esa forma.

“En mayo de 2021, él me escribió y me puso: ‘Hola, saludos’. Yo me acuerdo que le dije a mi hijo: ‘¿Quién es Pedro Aquino?’. Me dijo que era un futbolista de la selección peruana. No respondí porque no lo conozco, nunca en la vida lo he tratado”, indicó la psicóloga en el set de ‘Magaly TV La Firme’, este jueves 8 de junio.

De acuerdo con Borlini, tampoco contestó los mensajes de Pedro Aquino porque este le escribió cuando ella estaba en plena transmisión en vivo de un programa de TV y no entendía cuál era su verdadera intención.

El mensaje que Pedro Aquina le envió a Laura Borlini. (ATV)

“Pensé que me escribía por algo del programa, pero ¿a título de qué? Uno escribiría a la producción. Ese ‘Hola’, como que muy casual... Yo estaba soltera en esa época”, dijo.

La actriz nacional añadió que, a 48 años, sigue recibiendo este tipo de mensajes por parte de hombres mucho más jóvenes que ella. Magaly Medina se identificó con su invitada. “Yo me mato de risa. Un día uno me dijo: ¿Tú crees que estarías con un chico de 29? ¡Por favor!”, precisó entre risas.

La supuesta infielidad de Pedro Aquino

Pedro Aquino está involucrado en un tremendo escándalo de infidelidad desde que la cumbiambera Jessy Kate difundió en ‘Magaly TV La Firme’ sus conversaciones con el futbolista, quien la llamaba “amor” y le pedía insistentemente verse en Lima o en México.

Según la cantante, el seleccionado nacional reaccionó a una de sus historias de Instagram en noviembre de 2022. Seis días después, ya tenían confianza suficiente como para verse en el departamento de Jessy Kate. Para ese entonces, ella no sabía, supuestamente, que Pedro Aquino tenía esposa e hijos.

Pedro Aquino mantenía un presunto romance oculto con Jessy Kate. (ATV)

“Zamba, paso un rato pues, quiero verte. Por favor, voy y nos saludamos en mi camioneta. Negra, un tiempito”, “Negra, voy ahora para Lince, te veo. Avísame rápido. ¿Pasó a tu casa? Mándame la dirección, déjame verte”, “Quiero verte, por dónde andas, date 10 minutos pues”, le decía el jugador del Club América, según las capturas difundidas por Jessy.

Todo parece indicar que Katherine Fernández, esposa del futbolista, se enteró de la presunta infidelidad de su pareja y enfrentó Jessy Kate. “Quiero saber exactamente lo que está pasando y todo el daño que estás haciéndome”, le dijo mediante Instagram para luego enviarle capturas de sus chats con el jugador de fútbol.

La cantante de cumbia replicó: “¿Ya leíste bien lo que me has enviado? ¿Cuál es el daño?”. Fernández la dejó en visto.

Esposa de Pedro Aquino se comunicó con Jessy Kate. (ATV)

Jessy Kate, ya en el set de ‘Magaly TV La Firme’, se burló de la situación, ya que no es la primera vez que Pedro Aquino coquetea con alguien que no sea su esposa. Anteriormente, Xoana González reveló que el deportista intentó algo con ella, pero la argentina lo ignoró. “Me dijo dijo que quería ser mi amigo discreto. Pensé estaba separado, pero vos entras a sus fotos y está con su mujer”, contó en su momento.

Sobre esto, la cumbiambera señaló: “Le estoy haciendo un favor porque le estoy abriendo los ojos. Qué pena por la señora, por tener que pasar por esta vergüenza nacional. Si yo hubiera aceptado, hubiera sido la amante. ¿Qué hubiera sido yo aceptaba el bendito viaje a México? Yo no acepté porque eso significaba quedarme con él o tener más que besos o abrazos”.