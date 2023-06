Ampay a Pedro Aquino: Jessy Kate muestra las comprometedoras conversaciones que tuvo con el futbolista

Jessy Kate revela todos los chats que tenía con el jugador Paolo Hurtado | Magaly TV La Firme

El futbolista peruano Pedro Aquino se encuentra involucrado en un presunto escándalo de infidelidad. El actual jugador del América de México ha sido acusado de escribirle constantemente a la cantante de cumbia Jessy Kate.

De acuerdo a las primeras imágenes que ha mostrado el programa ‘Magaly TV La Firme’, el deportista en todo momento trataba con mucho cariño a la exporrista, incluso le pedía que se vean cuando él estaba en el Perú.

“Bebé, mi vida, amorcito”, son algunas de las palabras que empleaba Pedro Aquino para dirigirse a Jessy Kate, quien no dudó en ir al programa de la ‘Urraca’ para confesar que en una ocasión el futbolista la visitó en su departamento.

Los mensaje que Pedro Aquino le enviaba a Jessy Kate.

Cabe mencionar que el jugador del América de México está casado con Katherine Fernández desde hace varios años, por lo que producto de su relación nacieron tres pequeños. Asimismo, cada vez que tiene la oportunidad, el futbolista publica una imagen con su pareja.

La última vez que Pedro Aquino le dedicó un romántico mensaje a su esposa fue el 14 de febrero del 2023, donde le agradecía por estar un año más juntos. “Un año más juntos celebrando este día tan especial, y solo pensaremos en nuestro amor y brindaremos por nuestra felicidad por siempre”, le dijo.

Pedro Aquino le dedicó romántico mensaje a su esposa.

Jessy Kate había revelado amistad

Hace unos días, durante una entrevista con Trome, Jessy Kate contó que Pedro Aquino le escribía constantemente para invitarla a salir, pero ella lo había rechazado en diversas ocasiones porque respeta el matrimonio que tiene el futbolista.

“Pedrito es un buen amigo, hemos hablado en algún momento, de vez en cuando me saluda para felicitarme, pero yo lo respeto mucho porque es un hombre casado y yo no soy ninguna Jossmery (Toledo). Yo no me meto con hombres casados, en algún momento ha habido alguna invitación, pero no se ha podido por temas de trabajo”, declaró.

Asimismo, contó que ellos se conocieron desde hace un buen tiempo, esto debido a que frecuentan los mismos círculos. Ella también recordó que tiene muchos amigos futbolistas por el mismo hecho que fue porrista del Sport Boys en el 2019.

Jessy Kate reveló que Pedro Aquino siempre le escribía.

De otro lado, aclaró que puede aceptar la invitación de Aquino, pero prefiere mantener la relación que amistad que tienen. “Él es un pillín, pero lo tomo en broma porque es un hombre casado, con familia e hijos”, agregó.

Jessy Kate, finalmente, contó que la última vez que este le dijo para verse fue hace dos o tres días, ya que la selección peruana jugará pronto.