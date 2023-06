Susel Paredes se une a bancada de izquierda conformada por Sigrid Bazán, Guillermo Bermejo e Isabel Cortez

Susel Paredes se ha sumado a la coalición de izquierda en el Congreso de la República.

La congresista Susel Paredes, hace poco no agrupada, se ha sumado recientemente a la bancada de izquierda Cambio Democrático-Juntos por el Perú (JPP), donde compartirá escaños con las caras más visibles de dicho bloque parlamentario Sigrid Bazán, Guillermo Bermejo, Isabel Cortez, Ruth Luque y Roberto Sánchez Palomino.

Con la incorporación de Paredes a este grupo congresal, ahora este bloque de izquierda tiene 10 miembros, según compartió el periodista Martín Hidalgo, en su cuenta de Twitter, a través de un reporte actualizado del Parlamento sobre las bancadas conformadas.

Cabe recordar que Susel Paredes inicialmente ingresó al Congreso de la República como miembro del Partido Morado, ahora forma parte de esta coalición de izquierda, la cual respalda la moción de interpelación contra la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez.

“Cada legislatura es un reto, por eso me incorporo a la bancada JP-CD, y con ella una mayor opción de participar en comisiones y mayor tiempo para mis intervenciones. Agradezco el talante democrático de mi nueva bancada, que respetará mi independencia y voto de conciencia”, comentó la parlamentaria tras su incorporación al bloque de izquierda.

Esta bancada también está conformada por los legisladores Hamlet Echevarría Rodríguez, Luis Roberto Kamiche Morante, Esmeralda Limachi, Édgar Reymundo. Hasta el momento, el único parlamentario que le ha dado la bienvenido ha sido Luis Kamiche, quien dijo que Paredes “será un gran aporte a la bancada”.

Tras las elecciones generales del 2021, el Congreso de la República se compone de nueve partidos políticos, pero debido a las diferencias entre sus miembros y el panorama político, ha habido constantes cambios en la conformación de las bancadas.

En la actualidad, existen once grupos parlamentarios representados a nivel nacional, sin contar a los congresistas no agrupados, es decir, aquellos que no forman parte de ninguna de estas bancadas.

Comisión de Constitución aprobó dictamen que busca evitar el trasnfugismo parlamentario.

Proponen ley que busca evitar el transfuguismo

La Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó un dictamen que propone modificar el reglamento parlamentario para desincentivar la renuncia a las bancadas y así evitar el transfuguismo. Dicha propuesta fue aprobada, por mayoría, por el grupo de trabajo encabezado por Hernando Guerra García, miembro de la bancada Fuerza Popular.

La iniciativa aprobada que tiene como título “fortalecer la representación de los partidos políticos en el Parlamento”, apunta a evitar el transfuguismo y que los congresistas que llegan al Congreso por una determinada agrupación política renuncien y formen parte de una nueva bancada, traicionando la voluntad de sus electores.

En ese sentido, Guerra García indicó que de lo que trata es que un congresista es elegido por un partido político y esa voluntad no puede ser burlada con una renuncia a la bancada para formar parte de un nuevo grupo parlamentario. De esta manera, los congresistas renunciantes pasarán a ser automáticamente como no agrupados, sin oportunidad alguna de poder conformar una nueva bancada.

Por su parte, la congresista fujimorista Martha Moyano sostuvo que este tema se ha debatido ampliamente y por años. “Por años se ha dicho que los partidos tienen que ser fortalecidos e incluso existe una ley para ello porque son parte fundamental para la construcción de la democracia”, acotó.

“Cuando nosotros hablamos de fortalecimiento de las bancadas, estamos hablando de la representación del partido que llegó al Congreso”, subrayó, tras indicar que hoy existen más bancadas que partidos políticos.