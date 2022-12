Susel Paredes: “Ya no hay fuerza política en el Congreso”

Susel Paredes

La congresista Susel Paredes habló sobre la crisis política que vive el país, sobre todo en estas semanas en donde las manifestaciones al interior del Perú se incrementaron tras la designación de Dina Boluarte como presidenta.

La parlamentaria, aseguró por la bancada Integridad y Desarrollo, mencionó que ya no hay una fuerza política y que en ese sentido se debe dar fuerza al adelanto de elecciones y que se dé el recorte presidencial.

“Creo que está claro que necesitamos un adelanto de elecciones, ya no hay fuerza política en el Congreso”, empezó diciendo Susel Paredes en radio Exitosa.

“Hay congresistas que han votado en contra [dictamen]; estamos en una crisis política gravísima y esta requiere un recorte del mandato y un adelanto de elecciones”, subrayó la parlamentaria de Integridad y Desarrollo.

La parlamentaria ofreció su opinión sobre las muertes de protestantes en diversos puntos del país y, también, de las pérdidas económicas registradas por las manifestaciones violentas.

“Han muerto compatriotas, hay heridos, hay puestos de trabajos perdidos, hay inversiones que se han ido al agua como empresarios de mesa redonda o los ganaderos de Arequipa. Hoy hemos perdido todos”, reflexionó la congresista.

Susel Paredes espera que adelanto de elecciones se debata hoy en el Pleno.

Algo que también la congresista cuestionó es el duro momento que diversas regiones tuvieron que vivir a causa del terrorismo en los años 1980 y 1990, por lo que le llamó la atención es que nuevamente se viven conflictos internos de gran magnitud, impidiendo el desarrollo de las comunidades.

“Ayacucho ha vuelto a abrir las heridas del dolor del conflicto armado interno. Hemos llegado a un punto donde las diferencias se han ido al extremo y no hay más remedio que ponernos de acuerdo. Escucharnos entre todos”, señaló en Exitosa, Susel Paredes.

Antes de culminar, la legisladora pidió abrir el diálogo con la comunidad, autoridades y representantes del Gobierno para cesar con esta crisis que día a día afecta a miles de peruanos.

“Si la clase política no llega a un acuerdo, va a tener la grave responsabilidad de no haberle dado solución a esta crisis que ha cobrado la vida de compatriotas jóvenes. De mi parte está la voluntad de hablar con quien se tenga que hablar para acabar con este estallido social”, finalizó.

La congresista Susel Paredes indicó que ella ya ha presentado otras iniciativas, como la de adelanto de elecciones. (Andina)

Titular de la PCM deja el cargo

La presidenta Dina Boluarte reveló que Pedro Angulo, titular de la PCM, abandona el cargo y que se hará una nueva composición del gabinete ministerial.

“Por eso es que dijimos que vamos a recomponer el gabinete y uno de los lugares que se va a cambiar es el premierato”, indicó la jefa de Estado en su primera entrevista periodística desde que asumió la presidencia tras la vacancia de Pedro Castillo luego de intentar un golpe de Estado.

En otro momento, contó que el Ministerio Público está investigando la muerte de personas durante los enfrentamientos internos del país.

“La Fiscalía está haciendo las investigaciones pertinentes. Antes de venir al estudio [para la entrevista] me he reunido con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con quien también hemos conversado para que se pueda investigar en el fuero militar. Yo creo que ninguna muerte debe ser aceptada, y me duele la muerte de las personas”, indicó.

“Hay menores de edad [fallecidos] que estaban viniendo a Lima para ser atendidos por problemas de salud, y por el problema de bloqueos de carreteras no los han dejado pasar y no han podido alcanzar a que los atiendan”, lamentó.

