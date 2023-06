Gol anulado a Gianluca Lapadula en Cagliari vs Bari: el peruano había dejado en el suelo a los defensas rivales

El peruano y su compañero estaban en posición adelantada en ascenso de Serie B. (Video: DIRECTV)

Gianluca Lapadula perdió la chance de marcar su doblete durante el Cagliari vs Bari por la final de ida del ascenso a la Serie A de Italia. Sin embargo, un fuera de juego previo de su compañero Zito Luvumbo, quien le dio la asistencia previa al tanto, ocasionó que el juez de línea invalide la acción y ahogue el grito de gol del delantero nacional.

La jugada se produjo a los 17 minutos, cuando desde la defensa metieron un balón largo para Zito, quien quedó mano a mano con el portero, pero acompañado por ‘Lapagol’. El atacante angoleño tocó al costado para el peruano, quien no pudo controlar bien porque el balón le quedó atrás, pero se las arregló para acomodarse, engañar a dos rivales con un amague y definir de zurda. Sin embargo, cuando se disponía a celebrar, notó que la bandera ya estaba levantada.

Recordemos que Lapadula ya había marcado a los 8 minutos, cuando recibió un gran centro de Marco Mancosu y cabeceó al suelo y con dirección al segundo palo, haciendo inútil la estirada del portero Elia Caprile. De esta forma, llegó a los 25 tantos en la temporada, siendo indiscutiblemente el jugador más importante de su equipo, pues casi la mitad de las 55 conquistas que consiguió en la temporada, llevan su firma. Además, aportó con 4 asistencias.

Recordemos que el nacido en Turín ya se consagró como máximo goleador de la Serie B durante la fase regular, concretando 21 conquistas. Sin embargo, aprovechó los ‘play off’ de ascenso para engrosar sus números, pues en la primera ronda convirtió un doblete para vencer 2-1 al Venezia, mientras que en semifinales, marcó en el triunfo 3-2 sobre el Parma en el partido de ida, y ahora castigó al Bari en la primera final por el pase a la Serie A.

El elogio que le dedicaron los comentaristas de DIRECTV a Lapadula

Las grandes actuaciones de Gianluca Lapadula no pasan desapercibidas para la prensa internacional. De hecho, tras concretar el primer tanto del partido, los comentaristas de DIRECTV, se deshicieron en elogios hacia su persona:

“¿Quién va a ser si no es él? Otra vez el inca, ‘Lapagol’, el rey peruano”, exclamó el narrador Nicolás Samuilov. Por su parte, el comentarista José Amado señaló que el nivel del atacante da para una liga mucho más relevante que la Serie B y destacó su habilidad para distraer a su defensor antes de quedar solo para el gol:

“La inteligencia de Lapadula para desprenderse del francés (Mehdi) Dorval, dejarlo en el camino, le toca la espalda para que piense que está ahí y cuando el francés se da vuelta, no lo tiene más y Lapadula cabeceé al palo contrato. Ha marcado 25 goles de 55 que hizo Cagliari. Es un futbolista de otro nivel, no está para la Serie B, con el respeto que le merece. No lo dije hoy, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, que es, largamente el futbolista más desequilibrante y más determinante”.

