Crisis en Deportivo Municipal: Aldo Olcese es el nuevo presidente del club tras renuncia de Samuel Astudillo

Aldo Olcese es el nuevo presidente de Deportivo Municipal en reemplazo de Samuel Astudillo. (Municipal)

Inestabilidad total en la ‘academia’. Este miércoles 7 de junio, Deportivo Municipal dio a conocer la renuncia irrevocable de su presidente Samuel Astudillo tras meses de crisis económica y el cargo recaerá en su vicepresidente, el exfutbolista Aldo Olcese, quien en los últimos días tuvo desavenencias con futbolistas del plantel profesional e hinchas del club.

La decisión del funcionario fue comunicada mediante redes sociales, indicando que su paso al costado se da para que la entidad pueda resolver sus problemas estructurales.

“La Junta Directiva del Club Centro Deportivo Municipal informa a los socios, hinchas y público en general que don Samuel Astudillo León renunció de manera irrevocable al cargo de presidente, con la única finalidad de que la institución continúe su propósito de restablecer el orden que debe tener como entre profesional”, menciona la primera parte de la misiva.

Ante la salida del mandamás y de acuerdo a reglamento interno, la presidencia de la ‘franja’ recae en el exjugador y aficionado del equipo, Aldo Olcese, quien era el segundo al cargo detrás de Astudillo.

“De acuerdo a lo establecido en el artículo vigésimo noveno, inciso h, de los estatutos del club, la presidencia será asumida por el primer vicepresidente, cargo y responsabilidad que hoy recae en el señor Aldo Olcese Vassallo”.

El documento culmina con una promesa y pedido de la dirigencia a los seguidores ‘ediles’. “La Junta Directiva se compromete a seguir trabajando por el bienestar de la institución, para lo cual indudablemente es de suma importancia contar con la valiosa colaboración de todos los socios e hinchas”.

Astudillo León había retomado las riendas de ‘Muni’ en marzo pasado tras conflictos con la administración Franja Edil -cuyo accionista mayoritario es Edificaciones Inmobiliarias-, lo que derivó en salida de dicha empresa a la que se le había concedido la dirección del club por 12 años, pero cumplió apenas dos.

Los principales afectados del descalabro de Deportivo Municipal son sus trabajadores, pues mantienen deudas con ellos hace más de dos meses. Al plantel profesional se le debe el 70% de marzo y la totalidad de abril y mayo, lo que permite a los jugadores pedir su libertad inmediata por incumplimiento de pago. Son más de una decena de deportistas que optaron por desligarse y aprovecharán la segunda ventana de transferencias en la temporada para buscar un nuevo elenco de cara al Torneo Clausura 2023.

Comunicado de Deportivo Municipal anunciando la renuncia de Samuel Astudillo y la asunción de Aldo Olcese. (Municipal)

Hinchas protestaron en casa de Aldo Olcese

Dos días antes de que Aldo Olcese asumiera la presidencia del conjunto capitalino, el lunes 5 de junio, un grupo de simpatizantes de Deportivo Municipal se apersonaron al domicilio del comunicador de 48 años en forma de protesta, pidiendo su salida de la dirigencia. Hoy es la persona al mando de la ‘banda del basurero’.

Hinchas de Deportivo Municipal fueron hasta el domicilio del vicepresidente del club, Aldo Olcese, para exigir su salida del club. (Infobae)

Fernando Pacheco criticó públicamente a Aldo Olcese

Fernando Pacheco, jugador cedido en Municipal por Sporting Cristal, tuvo duros calificativos hacia Aldo Olcese por indicar que el nivel mostrado por los dirigidos por Ángel Comizzo era bajo y que no habían realizado un buen Torneo Apertura 2023.

“Si tanto habla en su programa ese, por qué no viene acá y nos da la cara, y nos dice: ‘nos pasa esto y por eso no les pagamos’. Yo creo que para hablar y para decir las cosas hay que ser ‘hombrecitos’. Si tiene los ‘huevos’ de salir a hablar y todo eso, por qué no los tiene para venir y decírnoslo frente a frente, decirnos que no estamos peleando nada. (...) Es algo que él ya ha vivido como jugador en su época. Su comentario es estúpido, va en contra del fútbol”, arremetió el atacante.

El panelista tuvo que pedir disculpas públicas a la plantilla, pero el propio Fernando Pacheco dijo no aceptarlas y tildó a Aldo Olcese como una “persona falsa”.

Fernando Pacheco cuestionó con frases de grueso calibre al vicepresidente de Deportivo Municipal, Aldo Olcese. (TV Perú)

Aldo Olcese fue separado de programa deportivo

Las polémicas en las que se vio envuelto el ‘Chato’ en las últimas semanas tuvieron consecuencia y a raíz de ello fue separado temporalmente del reconocido espacio de Youtube, A Presión. El director del programa de Internet, Peter Arévalo, dio a conocer la medida, indicando que el colaborador retornará a sus funciones cuando se solucionen dichos inconvenientes.