Regidora de Renovación Popular responde por falta de transparencia en la Municipalidad de Lima: “Investiguen”

Fabiola Morales es regidora de la Municipalidad de Lima por Renovación Popular

En octubre del año pasado, la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano, Vivienda y Nomenclatura de la Municipalidad Metropolitana de Lima anunció que las sesiones serían transmitidas en vivo a través de las redes sociales de la entidad para luego ser guardadas en el archivo. Sin embargo, tras la llegada de Rafael López Aliaga a la alcaldía, dicho acuerdo no ha sido respetado afectando la transparencia de la institución.

Una publicación del noticiero en línea, La Encerrona, da cuenta de los descargos de Fabiola Morales, representante de Renovación Popular y vicepresidenta del grupo de trabajo en cuestión. Esta alega falta de fondos para grabar los encuentros de la comisión ya que encontrar la municipalidad “con un hueco presupuestal de tal forma que prácticamente no se tiene para lo mínimo … ¿Qué significa? Falta de dinero?”.

Si bien la regidora señaló que las transmisiones se realizarán una vez que cuenten con los ingresos necesarios, esta instó a los interesados a revisar las actas publicadas. “Sí hay documentos, sí hay el acceso a los documentos, así que dénse un poquito de trabajo pues. Investiguen”, señaló Morales al citado medio. Sin embargo, solo estarían disponibles aquellos que ya han sido revisados por el Concejo Metropolitano.

Fabiola Morales señaló que Renovación Popular es parte del centro político.

La Municipalidad de Lima habría señalado a La Encerrona que el resto de actas serían secretas. “Pues es mentira que sean secreto, simplemente es que no existen. Nosotros sesionamos los lunes y todo lo que se aprueba ese día va el viernes al Concejo. Con lo cual, tú ya los tienes el día viernes. Secretos, ninguno”, señaló Fabiola Morales. Se trata de doce dictámenes que, según la municipalidad, son de carácter reservado.

¿Quién es Fabiola Morales?

La hoy regidora de Renovación Popular ha sido congresista en dos oportunidades. En el 2001 llegó al Parlamento de la mano de la Alianza Electoral Unidad Nacional y fue reelegida en el 2006. Ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró que su única experiencia laboral es la de asesora de bancada en el Congreso de la República, labor que habría iniciado apenas el año pasado.

Es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Piura y obtuvo su bachiller en Artes con mención en periodismo por la misma casa de estudios. Su maestría la realizó, una vez más, en la mencionada universidad mientras que el doctorado en Ciencias de la información lo logró en la Universidad Complutense de Madrid. Su remuneración bruta anual asciende, según lo declarado, a S/41,842.00.

Fabiola Morales ha sido congresista en dos oportunidades entre el 2001 al 2011

La regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima cuenta con tres departamentos valorizados en S/204,414, S/ 19,764 y S/50,000. Además tiene registrado un garaje por el valor de S/5,896 y un vehículo de S/25,000. Los 1,402,627 votos obtenidos por Rafael López Aliaga en las Elecciones Regionales y Municipales 2022 le otorgaron un lugar en el Consejo Municipal.

La regidora de Renovación Popular, Fabiola Morales, defendió entrevista en Canal N la postura del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, cuando afirmó que encontró quebrada la Municipalidad de Lima.Morales también precisó que la intención de Rafael López Aliaga, al señalar la falta de presupuesto, no es ‘lavarse las manos’, sino trabajar con el presupuesto disponible, que en la Municipalidad de Lima equivaldría a 4 mil millones de nuevos soles.

“En el caso del alcalde, de Rafael López Aliaga, no creo que sea eso lo que quiere decir, sino que en realidad por un lado se tiene que decir la verdad, que la verdad es que nos han dejado quebrados. Pero eso no quiere decir que me lavo las manos y por tanto no voy a hacer nada, sino que con esos 4 mil millones que tengo estoy trabajando (...)”, comentó.