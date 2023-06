“Es un fracaso”: ambulantes de Mesa Redonda están descontentos por reubicarlos en zona conocida como ‘Huerta Perdida’

Ambulantes de Mesa Redonda están descontentos con reubicación

La tan anunciada reubicación de los ambulantes de Mesa Redonda y el Mercado Central podría no funcionar como lo espera la Municipalidad de Lima Metropolitana, que está a cargo del alcalde Rafael López Aliaga. Hay un notorio malestar de parte de los comerciantes con la autoridad, pues sienten que han sido “burlados”.

Desde este viernes 2 de junio empezó a funcionar una feria en la cuadra 7 del jirón Amazonas, zona conocida como la ‘Huerta Perdida’, en el corazón de Barrios de Altos, donde los informales que ya fueron empadronados pueden vender sus productos. Pero el grupo afirma que la zona “es peligrosa” y “poco comercial”, lo que perjudicaría sus ganancias diarias para sostener a sus familias.

“Yo no estoy de acuerdo es una zona que es peligrosa. Nos dijeron que nosotros podíamos innovar y hacer mercado, pero acá no, porque esta es un fracaso. No es accesible para nosotros. Tampoco queremos una zona céntrica, pero al menos una zona donde la gente pueda entrar tranquila a comprar”, declaró una vendedora para Canal N.

Lo comerciantes de galerías Grau exigían que se reubiquen a los ambulantes de Mesa Redonda y Mercado Central, pues les quitaban sus ventas. (Andina)

El temor de los ambulantes no solo recae en que los compradores teman acudir a la feria a adquir sus productos, sino que a ellos mismos les roben o asalten.

“Todos tenemos claro que al principio se sufre, pero en una zona accesible. Acá no, pues. No es nuestro capricho de que queremos estar en el Centro de Lima. También queremos formalizarnos, pero no así”, aseveró la misma señora.

Agentes del serenazgo de la Municipalidad de Lima, con apoyo de la policía, viene resguardando las calles de Mesa Redonda y Mercado Central, para evitar el regreso de los ambulantes. (Andina)

“Es una loza deportiva para los niños”

A este desazón de los ambulantes con la comuna capitalina se suma la queja de los vecinos de Barrios Altos, quienes aseguran que la reubicación fue intempestiva y en una zona que usaban como loza recreativa para que niños y adolescentes practiquen deporte al aire libre.

“Acá es una loza deportiva donde juegan los niños. Yo creo que el alcalde se está equivocando. Acá juegan los niños, mi papá y hasta mis abuelos, desde hace más de 30 años. La gente de la municipalidad de Lima nos ha engañado, diciendo que estaban arreglando la cancha para el beneficio de los niños y la gente de la zona”, expresó un vecino a Canal N.

Más moradores de la zona rechazaron la disposición de la comuna capitalina y señalaron que “se está yendo en contra de ley” por privar a la ciudadanía de realizar las actividades deportivas a los que estaban acostumbrados.

Con fines disuasivos, personal militar con sus fusiles de guerra también está presente en esta concurrida zona del Cercado de Lima para ayudar a serenos y policías a que no regresen los ambulantes a las calles del emporio comercial. (Andina)

Ocho mil metros cuadrados

En declaraciones a la prensa, durante una actividad en el distrito de Carabayllo, López Aliaga precisó que serían 1,500 comerciantes los beneficiados con este espacio de 8,000 metros cuadrados.

El burgomaestre detalló que en este primer grupo de comerciantes que fueron empadronados se ha dado prioridad a los comerciantes con discapacidades físicas, madres solteras o algún tipo de inconveniente.

Además, se refirió también a los miles de ambulantes que quedaron fuera de la lista con la que se procederá y precisó que otros si se acogieron al plan de empleo formal.

“Les hemos ofrecido trabajo, 2,500 plazas formales, hay muchos que las han tomado”, dijo.