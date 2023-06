Optimus Prime envió saludos a Perú en quechua, previo al estreno de ‘Transformers: el despertar de las bestias"

Optimus Prime envió saludo a Perú en quechua, previo al estreno de ‘Transformers’ | TikTok

‘Transformers: el despertar de las bestias’ se ha convertido en una de las películas más esperadas por los peruanos, debido a que diversos paisajes de nuestro país aparecerán en esta cinta que tiene a todos con altas expectativas.

La espera ha sido grande e incluso han habido avants premiere en la ciudad de Cusco y Machu Picchu para mostrar lazos más cercanos con el filme. Sin embargo, recientemente el público ha sido sorprendido a través de las redes sociales con un mensaje del propio protagonista.

Mediante la cuenta de TikTok de Paramount Pictures Perú se compartió un pequeño clip en el que Optimus Prime le envía un mensaje a sus fanáticos peruanos invitándolos a ver la película y agradeciendo por sus espacios para poder filmarla. Pero lo más sorprendente fue que habló en quechua, lo que causó gran sorpresa entre los usuarios.

“Soy Optimus Prime, líder de los Autobots y un peruano más. Nuestras vidas están unidas por un lazo inquebrantable y por eso agradezco a todo Machu Picchu hacer de su ciudad nuestro hogar. Celebremos esta unión viendo ‘Transformers: el despertar de las bestias’”, menciona en su mensaje.

Optimus Prime envió saludos a los peruanos en quechua. (TikTok)

Usuarios felices con esta participación

Estas palabras tocaron las fibras más sensibles de los cibernautas peruanos. Los usuarios no dejaron de emocionarse por escuchar el idioma de nuestro país en un personaje tan importante. Muchos de ellos mencionaron que desconocían la lengua, pero pese a ellos les daba mucho orgullo que el Perú esté presente.

“No entendí quechua, pero me hizo temblar y hasta lágrimas me salieron”, “Los que sabemos quechua no dejemos de difundir lo nuestro”, “Hablando quechua, sería lindo escucharlo en la película”, “Cómo no enamorarse de nuestro bello Perú”, “A mí también me convenció, qué emoción”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en la red social.

Usuarios felices por el saludo de Optimus Prime. (TikTok)

¿De qué trata ‘Transformers: el despertar de las bestias’?

‘Transformers: el despertar de las bestias’ narra la historia de los Maximals, Predacons y Terrorcons en medio del conflicto entre los Autobots y los Decepticons. La película se desarrolla en 1994 y se centra en Optimus Prime en su forma G1, explorando sus orígenes y su ascenso como líder de los Autobots. Cabe mencionar que la película se estrenó ya este 7 de junio en nuestro país y pueden ir a verla a diversos cines a nivel nacional.

‘Transformers, el despertar de las bestias’ estrenó en Perú.

Director de la película sorprendido con nuestro país

Recientemente, Steven Caple Jr, director de la película estadounidense, contó que eligió nuestro país para que forme parte de esta producción por recomendación de uno de los productores. Por eso, tuvo halagadoras palabras para nuestras ciudades y mencionó que le importa mucho lo que opinen los ciudadanos de este filme cuando ya esté en pantalla grande.

“Fue increíble grabar en Perú. Es gracioso, porque siempre me preguntaban si sentía algún tipo de presión. Y ahora esa presión era asegurarme que Perú este feliz con lo que tenemos en pantalla, como resaltamos su cultura y todo lo demás. Pero el motivo por el que grabamos en Perú fue que por un lado, cuando estábamos tratando de ver a donde los Transformers no habían ido nunca antes, y uno de nuestros productores, Lorenzo, de hecho fue su idea venir a Perú”, comentó.

El director Steven Caple Jr. posa a su llegada a la alfombra roja de "Transformers: Rise of the Beasts", en la Ciudad de México el 30 de mayo de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista)

Cabe señalar que la película utilizó diversas locaciones en Cusco, como la Plaza de Armas, Muyucmarca, el templo del Sacsayhuamán y la plaza San Pedro. Además, Macchu Picchu desempeñó un papel importante en los escenarios principales. En San Martín, se filmaron escenas en el Mirador Alto Shilcayo, los distritos de Chazuta y Shapaja, las cascadas La Unión en La Banda de Shilcayo, las cataratas de Ahuashiyacu y un tramo de la carretera hacia Yurimaguas.