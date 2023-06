Dina Boluarte evadió preguntas de la Fiscalía, aseguró defensa legal de los deudos

Dina Boluarte evadió interrogatorio ante la Fiscalía y no contestó preguntas de la defensa de los deudos. Foto: Composición Infobae

Esta mañana, la presidenta de la República, Dina Boluarte, llegó hasta las instalaciones del Ministerio Público para responder por la investigación que se le sigue ante los más de 60 fallecidos en las protestas en diversas regiones. Sin embargo, la jefa de Estado habría evadido las interrogantes de las autoridades, pero tampoco existió una repregunta.

La abogada de los deudos, Gloria Cano, brindó algunos detalles de lo sucedido la mañana del 6 de junio. Asimismo, precisó que no se formuló preguntas claves que podrían ayudar en la investigación.

“Las preguntas realizadas por el Ministerio Público fueron muy generales, no hubo repreguntas, evadió algunas de las preguntas. […] hubo algunas hechas para conocer algún tipo de facultades o acciones que se pudo haber tomado y simplemente evadió con algún tipo de discurso que no venían al caso”, manifestó la letrada RPP.

Dina Boluarte respondió de manera general las preguntas de la Fiscalía.

A pesar de ello, aseguró que la Fiscalía no hizo hincapié para que Boluarte responda. La abogada indicó que todas las interrogantes eran “muy generales y adecuadas”. Mientras que, las que iba a realizar la otra parte prefirió “guardar silencio”.

“Ella en la anterior diligencia habría señalado que estaba allana a responder a la Procuraduría y representación de las víctimas si es que el juez lo dijera, el juez lo ha dicho y no cumplió con lo señalado”, menciona.

Por su parte, aclaró que le hubiera agregado preguntas sobre quién le informó que había personas infiltradas y acerca de la situación del aeropuerto de Ayacucho. Además, cuáles fueron los acuerdos en el Consejo de Ministros.

Abogado de Dina Boluarte

Luego de algunas horas de culminado la toma de sus declaraciones, el abogado de Dina Boluarte, Joseph Campos, aseguró que su defendida respondió a todo el pliego interpelatorio de la Fiscalía.

El letrado también indicó que tienen “expectativa” de que la mandataria sea excluida de la investigación luego de responder ante el Ministerio Público por las muertes en las manifestaciones en las regiones del país.

La presidenta Dina Boluarte salió de declarar de la Fiscalía. Video: Canal N

“Uno no responde a quien no está facultado, lo hace con una pregunta capciosa. Todas estas situaciones son las que nosotros como defensa técnica no respondemos; no como medio de defensa, ojo, porque como medio de defensa es aquel silencio que busca no autoinculparse. Nosotros hemos respondido todas las preguntas que se nos han hecho”, aseguró el abogado a Canal N.

Después se conoció que fue la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien dirigió la toma de sus declaraciones de la jefa de Estado. El fiscal Marco Huamán, los abogados Gloria Cano y Andrés Chipana, y la Procuraduría General del Estado (PGE) participaron de la diligencia.

Más temprano, el premier Alberto Otárola afirmaba que la mandataria no iba a guardar silencio y respondería a todas las preguntas, estas también incluían de los abogados de los deudos. Sin embargo, según las declaraciones de los que participaron no se dio así.

En este sentido, manifestó que asistía a esta citación para colaborar con la justicia “porque es el interés del Gobierno y especialmente de la presidenta Boluarte que los hechos se esclarezcan”.

Como se recuerda, entre diciembre y febrero se reportó enfrentamientos entre la Policía Nacional del Perú y manifestantes al protestar en contra de la mandataria. Sin embargo, se reveló más de 60 fallecidos y cientos de heridos, entre ellos profesionales de la salud que habían estado ayudando.

Otros fueron impactos con proyectiles en la cabeza ocasionando su muerte. Mientras que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que se podría calificar como una “masacre” lo sucedido en el interior del país y se concluyó que sí hubo “violaciones de derechos humanos graves”.