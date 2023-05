Muertes por dengue se elevaron a más de 150 y contagios llegan a 110 mil personas

El Perú es uno de los países más propensos al virus del dengue, debido a las condiciones climatológicas en las regiones tropicales y subtropicales. En los últimos meses, la intensificación del periodo de lluvias, principalmente en la costa norte, ha causado la proliferación del zancudo vector Aedes aegypti, aumentando la curva de contagios y superando las cifras reportadas en años anteriores.

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa) informó que, en lo que va del año, se ha reportado un total de 111.085 casos a nivel nacional. Además, 153 personas han fallecido por complicaciones en su salud luego de haberse contagiado. En tanto, al día 1.212 personas se encuentran hospitalizadas.

Regiones con más casos

Piura: 32.402 contagios

Lambayeque: 10.677 casos

Ica: 10.027 casos

Loreto: 8.049 casos

Ucayali: 7.846 casos

La Libertad: 6.924 casos

Regiones con más fallecidos

Piura: 39 fallecidos

Lambayeque: 32 fallecidos

Ica: 31 fallecidos

Ucayali: 10 fallecidos

La Libertad: 10 fallecidos

San Martín: 8 fallecidos

El epidemiólogo Antonio Quispe consideró que la actual situación califica como ‘la peor epidemia de dengue de nuestra historia’ y cuestionó el accionar del Minsa. “Ese nivel de irresponsabilidad, rayando lo criminal, es algo que no habíamos visto desde hace mucho tiempo. (...) Cada vez que el Minsa actualiza sus propias cifras rompemos récord. En este momento, (la ministra) está más preocupada en lavarse las manos y descargar responsabilidades que hacer algo cuando más se necesita”, indicó en Canal N.

Casos de dengue siguen aumentando.

Piura en alerta

La región Piura es la más afectada por el incremento exponencial de contagios de dengue en los últimos meses. A la fecha se ha reportando un tota del 32 mil 402 casos, 584 hospitalizados y 39 fallecidos. El distrito de Piura acumula más de 4.695 contagios, seguido de Castilla con 4.349, Chulucanas con 4.179, Sullana con 3.195 y Veintiséis de octubre con 2.006 casos.

Este aumento de casos ha sumergido al sector hospitalario en una profunda crisis, provocando el colapso del Hospital Santa Rosa y de EsSalud y el hospital de campaña de La Videnita sigue sin entrar en funciones. Incluso se ha reportado la escasez y aumento del precio del suero, vital en el tratamiento para los pacientes con dengue.

En tanto, el Minsa informó que un equipo de la Misión de Cooperación de la OPS/OMS se instalará en esta parte de país a fin de apoyar en el fortalecimiento de la gestión en la prevención y control de esta enfermedad.

De otro lado, se anunció que el colegio Enrique López Albújar retornará a la virtualidad luego que una estudiante de 15 años perdiera la vida a causa del dengue. “Tenemos un promedio de 150 estudiantes infectados por dengue, así como docentes. Esto nos preocupa porque la cifra va aumentando”, señaló el director de la institución educativa.

La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, realizó una visita a Piura este lunes 29 de mayo. | Minsa

Polémicas declaraciones

Hace unos días, la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez se pronunció sobre la situación del dengue en el país y estimó que la región más golpeada con este virus, Piura, empezaría a reportar una disminución en los contagios en dos semanas. Incluso, el director del Centro Nacional de Epidemiología (CDC) del Minsa, César Munayco indicó que en la costa norte se empieza a reflejar una desaceleración de los casos.

En su última actividad en la región, la titular del Minsa brindó una conferencia de prensa y dio detalles acerca de la situación en Piura y señaló que solo se han reportado poco más de 5.000 casos y una muerte.

“Claro que me importa lo que ustedes me dan en cuenta, claro que me sirve para tomar mejores decisiones, claro que me sirve para evaluar qué gestión están desarrollando y evaluar cómo están conduciendo la región, si es que hay un funcionario que no hace esto funcione y tenga que cambiarlo, claro que me sirve”, expresó Rosa Gutiérrez y abandonó el lugar en medio de los cuestionamientos de la prensa local.