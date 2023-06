Dina Boluarte no tenía conocimiento del plan operativo de la PNP: “Nunca ingresó a una escuela militar”, dice su abogado

Dina Bolaurte declarará hoy ante la Fiscalía por la investigación preliminar que enfrenta por las 49 muertes ocurridas durante las movilizaciones sociales en su contra. Al respecto, su abogado Joseph Campos afirmó que la presidenta no tiene responsabilidad en la respuesta que ofrecieron los agentes del Estado.

Continúa negando su participación. En más de una ocasión, la presidenta de la República ha deslindado del accionar de las fuerzas del orden en las protestas desarrolladas durante el inicio de su gestión presidencial. En un inicio, intentó quitar su responsabilidad de la respuesta de la Policía Nacional (PNP).

“Ellos [FF.AA. y PNP] tienen su propia ley pero también sus propios protocolos a quién obedecen a sus comandos nosotros no tenemos comando. Yo puedo ser la jefa suprema de las fuerzas armadas, pero no tengo comando. Los protocolos los deciden ellos”, dijo en una entrevista con el diario El Comercio.

Un manifestante lanza proclamas contra el gobierno mientras otros llevan una bandera nacional durante el bloqueo de la autopista Panamericana Norte en Chao, Perú, el viernes 17 de febrero de 2023. Perú está inmerso en una crisis política con manifestaciones que piden la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte, y la disolución del Congreso después de que el expresidente Pedro Castillo fuera destituido y detenido por intentar disolver el Parlamento en diciembre. Las manifestaciones han supuesto recurrentes bloqueos de carretera como ocurrió el viernes 3 de marzo de 2023 en una de las vías principales de acceso a la capital Lima. (AP Photo/Martin Mejia)

Hoy, el abogado mantiene esta postura. En conversación con RPP Noticias, la defensa legal se refirió al plan de la PNP y órdenes de operaciones policiales que evidencian que los altos mandos de la institución planearon estrategias para presuntamente combatir a “delincuentes terroristas”. Tras ser implicada en estas operaciones, el letrado descartó que la jefa de Estado tenga conocimiento de un plan como el mencionado, pues afirmó que nunca fue parte de una “escuela militar”.

“No es competencia de la presidenta Boluarte en el sentido de jurisdicción, sino que no tiene competencia profesional. Ella no ingresó nunca a una escuela militar, no desarrolló una carrera militar. Todo lo que supone un despliego operativo, ella no lo conoce”, afirmó.

Según sus declaraciones, la mandataria no tendría responsabilidad en la respuesta de los agentes del Estado porque quienes implementan estas órdenes son los altos mandos de la policía y fuerzas del orden. “Ella como política, para ser jefa suprema de las Fuerzas Armadas, solo lo tiene con votos. Lo importante es comprender que ella da una orden política, ella es obedecida porque alguien implementa la orden. Técnicamente, quien implementa la orden son los jefes de los comandos policiales y Fuerzas Armadas”, expresó.

La defensa legal indicó que la jefa de Estado no tiene experiencia profesional en ese tipo de estrategias. (Video: RPP Noticias)

Asimismo, el experto aseguró que la violencia en las calles no fue responsabilidad de las autoridades. “Por fuera de esa situación [implicancia de Dina Boluarte] aparecen las situaciones específicas que se están investigando, porque el contexto de violencia no lo puso el Estado”, resaltó.

“No confundamos, ese documento no dice nada extraordinario más que plantear situaciones hipotéticas de lo que puede esperar una fuerza de seguridad al momento de intervenir. No es una orden, en ese sentido la rechazo”, agregó.

Rechaza participación de abogados de las víctimas

El abogado de Dina Boluarte se pronunció sobre la inclusión de la defensa legal de las víctimas en la audiencia donde participará la presidenta de la República. Campos no se mostró de acuerdo con esta situación y afirmó que solo les compete responder ante las autoridades del Estado.

“En los Estados de derecho está la norma como reguladora de las situaciones. En esta investigación, para que sea objetiva, lo que hace la ley es establecer una participación del Ministerio Público y del investigado. El Ministerio Público se opuso en su oportunidad y ese debate todavía está en la Corte Suprema. Lo que pase hoy es algo que tendrá que establecerlo directamente el Ministerio Público. Hasta ese momento, nosotros estamos llamados simplemente a establecer y responder a quien, según la ley, tengo que responderle: al Ministerio Público, que es el titular de la acción penal”, declaró.

Asimismo, dijo que por respeto a las 49 víctimas que dejaron las movilizaciones sociales no se debería “hacer un show” de estas investigaciones.