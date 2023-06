Programa Luwari Perú disminuye oferta laboral de 51 mil a 649 en comparación con el año anterior

Directivos del programa Lurawi Perú denunciaron que no pueden comunicarse con su jefe ni responden a sus requerimientos. (Agencia Andina)

El programa Luwari Perú, antes conocido como ‘Trabaja Perú', es una iniciativa del Estado peruano para ofrecer empleos temporales para población vulnerable. En el 2022, generaba hasta 51 mil empleos en los tres primeros meses del año, pero hoy esto ha disminuido. Hasta el mes de marzo, el proyecto del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) solo ha ofertado 649 puestos.

Una decisión que debería generar empleo hoy pasa una crisis. Luwari Perú debería ofrecer puestos laborales a mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores, sin embargo, este mes el programa ha entrado en un estado de decadencia. Un informe del programa Punto Final reveló que la entidad ha disminuido extremadamente el número de vacantes para un cargo.

De acuerdo al reportaje, en el 2021 se ofertaron 284 mil empleos temporales, mientras que en el 2022 se dieron 239 mil puestos. Esta cifra tuvo una caída abrupta en el presente año: en todo el 2023 solo se han ofrecido un total de 7 mil cargos.

La diferencia entre el número de contrataciones también es evidente si se compara el número de ofertas laborales en los primeros meses del año: en enero, febrero y marzo del 2021 se identificaron 26 mil puestos, mientras que en el 2022 ascendió a 51 mil y en el actual período solo se han registrado 649.

Un problema reciente

El programa periodístico conversó con diversos funcionarios del programa Luwari Perú, quienes denunciaron que esta entidad está atravesando por un problema de gestión, pues los directivos a cargo no contestan los correos ni se comunican con ellos para las coordinaciones correspondientes. Los trabajadores también afirman que han intentado conversar con estos asesores, pero no ha servido.

“Hubo un cambio de ministro, entró el nuevo director, que son 4 directores que han entrado. A todititos les hemos pedido reunión. Nos dicen ‘ya’, pero hasta ahora nada”, explicó un trabajador.

De igual manera, otro colaborador aseguró que en años anteriores la oficina nacional les ha brindado mucho apoyo. No obstante, en la actualidad, ni siquiera pueden conversar directamente con su jefe. “Tenemos que sacarle cita con los asesores y a veces ni siquiera contestan, los jefes de unidades de línea no responden correos, mandamos requerimientos porque tenemos necesidades y no nos atienden. Por el contrario, se ha reducido personal”, informó otro directivo.

Los trabajadores refieren que no los directivos no contestan correos ni acuden a las reuniones propuestas. (Video: Latina)

Punto Final se comunicó con el director de Luwari Perú, Víctor Alberto Gutarra, sobre esta falta de coordinación y la autoridad mencionó que él desde que ingresó al cargo ha mantenido reuniones con todas las unidades territoriales. Sin embargo, esto fue desmentido por el resto de funcionarios.

Para los trabajadores, esta carencia se ha mostrado anteriormente, pues en períodos anteriores, en estas fechas las gestiones ya habían iniciado. “En marzo ya estábamos culminando las ejecuciones de las actividades, pero este año muchas municipalidades recién están dando inicio a sus actividades”, reveló un testigo.

Otro empleado cuestionó que el programa no tenga los recursos suficientes para continuar con las coordinaciones. “Nos falta personal a nivel nacional, no tenemos ni siquiera el personal de planta completo. Al lanzar una convocatoria tienes que implementarte porque el personal no te va a abastecer. Tú no puedes hacer un seguimieto de actividades sin personal y nosotros sabemos que cada convocatoria viene con el financiamiento del personal. Sin embargo, este año, la verdad, no hay ningún tipo de coordinación. No nos han implementado personal”, denunció.

Recursos para las autoridades

Aunque el Estado no ha brindado recursos suficientes para que Luwari Perú, sí ha abastecido a sus autoridades para que “cumplan sus funciones”. El medio reveló que el Lurawi invirtió S/ 137 mil en viáticos para que sus funcionarios residentes en Lima puedan capacitar a alcaldes de todas las provincias del país. El programa pretende repetir estas “capacitaciones” para los mismos alcaldes por un monto de S/ 500 mil en viáticos.

“Es un plan que existe, que se ha elaborado, hay esa propuesta. No se ha aprobado todavía, no es que ya se va a ejecutar. Está en revisión, es un plan”, refirió el director del proyecto.

El área administrativa es uno de los puntos donde más se invierte. Los puestos de trabajo ofrecidos para las oficinas de la institución han superado el millón de soles.