Juan Pablo Varillas vs Novak Djokovic: ‘Juanpi’ entrenó para su partido “soñado” en Roland Garros 2023

Juan Pablo Varillas conversó con los medios a un día de su partido contra Novak Djokovic por los octavos de final de Roland Garros.

Juan Pablo Varillas consiguió el triunfo más importante de su carrera luego de vencer al polaco Hubert Hurkacz (ATP 14) en la tercera ronda de Roland Garros por parciales de 3-6, 6-3, 7-6 (7/3) y 4-6 y 6-2. En la siguiente instancia del certamen, el tenista peruano se medirá ante el número tres del mundo, Novak Djokovic el domingo 4 de junio desde las 5:30 horas de Perú.

Tras el partido, ‘Juanpi’ conversó con las cámaras de la Federación Peruana de Tenis (FPT) y no pudo evitar ocultar su alegría por enfrentar al polaco. “Es un partido soñado por cualquier tenista. Creo que me voy a enfrentar al mejor de la historia en un estadio tan importante para el circuito y para el tenis”.

Asimismo, se mostró bastante satisfecho por el estado físico en el que se encuentra e incluso aseguró que se viene preparando desde hace mucho tiempo para este momento. Lo que llamó mucho la atención, fue la revelación que hizo con respecto al cansancio.

“Físicamente estoy muy bien, me estoy recuperando bastante rápido. Los partidos los estoy afrontando de la mejor manera en cuanto a físico. Sinceramente, pensé que después del partido contra el polaco no me iba a poder levantar, pero fue todo lo contrario”, expresó.

Sobre el duelo ante Hubert Hurkacz, Varillas señaló lo siguiente: “Lo clave era estar concentrado desde el minuto uno y potenciar mis saques, sabía que quebrarlo iba a ser muy difícil porque saca bastante bien, esa es su principal arma. Pude aprovechar las pocas oportunidades que me pudo dar y creo que lo hice muy bien”.

Juan Pablo Varillas enfrentó a Hubert Hurkacz por la tercera ronda del Roland Garros

Con este resultado, un peruano ha vuelto a entrar a una cuarta ronda de un Gran Slam luego de 29 largos años. El último deportista en hacerlo fue Jaima Yzaga en 1994, cuando disputó el US Open. Fue en el mismo año que logró llegar a la misma etapa de la importante competencia internacional.

El joven tenista nacional también logró escalar al puesto 60 del ‘live ranking’ ATP después de conseguir una nueva victoria en el torneo, superando así su propia marca personal, la cual lo ayudó a posicionarse como 76 del mundo hace algunos meses. Ahora, la primera raqueta peruana se encuentra enfocada en su próximo rival: Novak Djokovic, quien llega de vencer al español Davidovich Fokina por 3-0.

Será la primera vez que ambos se enfrenten. Anteriormente, el tenista serbio se midió ante Luis Horna en el Roland Garros del 2006. Lamentablemente, el peruano no pudo ante ‘Nole’ y terminó cayendo por 6-3 y 5-0. El compromiso fue en la ronda 128 y duró una hora exacta.

Se enteró en vivo quién sería su rival

Finalizado el encuentro ante el polaco Hubert Hurkacz por 3-6, 6-3, 7-6, 4-6 y 6-2, Juan Pablo Varillas se enteró en vivo quién sería el próximo rival a enfrentar. Cuando estaba siendo entrevistado por la cadena internacional ESPN, el peruano recibió la noticia de que Novak Djokovic sería su siguiente contrincante.

“¡Wow! Bueno, ¡qué lindo! ¡Qué linda experiencia! ¡Qué lindo partido para jugarlo! Seguramente será en el Chatrier (campo principal del torneo) Entonces, volver nuevamente ahí, como el año pasado será increíble”, sostuvo al enterarse de la inesperada novedad.

En plena entrevista, le peruano recibió tremenda noticia sobre su rival en Roland Garros 202. (Video: ESPN)

Última vez que un tenista peruano se enfrentó a un top 3 del ATP

La última vez que un tenista peruano se midió ante un tenista de talla mundial fue en el año 2006. En dicha ocasión, Luis Horna chocó ante Rafael Nadal en un cotejo que se llevó a cabo como parte de la segunda etapa del Abierto de Estados Unidos. Pese a que ‘Lucho’ perdió por 3-1 (6-4, 4-6, 6-4, 6-1), pudo ingeniárselas para sacarle un set al español.