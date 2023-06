Juan Pablo Varillas se enteró en vivo que jugará ante Novak Djokovic y así reaccionó

En plena entrevista, le peruano recibió tremenda noticia sobre su rival en Roland Garros 202. (Video: ESPN)

Juan Pablo Varillas consiguió un inédito triunfo luego de remontar y superar de manera histórica al polaco Hubert Hurkacz por 3-6, 6-3, 7-6, 4-6 y 6-2, resultado que le permitió avanzar a la cuarta ronda del Roland Garros 2023. En ese sentido, su siguiente rival será el serbio Novak Djokovic, una noticia del cual el peruano desconocía y mostró una sorpresiva reacción.

Esto sucedió luego de la contienda, cuando el tenista nacional fue entrevistado por la reportera de ESPN, Pilar Pérez, y ella le contó esta inesperada novedad. “¡Wow! Bueno, ¡qué lindo! ¡Qué linda experiencia! ¡Qué lindo partido para jugarlo! Seguramente en el Chatrier (campo principal del torneo) Entonces, volver nuevamente ahí, como el año pasado”, fueron sus palabras por este esperado duelo, visibilizando una emoción ante uno de los más grandes exponentes de este deporte, actualmente en la casilla 3 del ránking ATP.

Y es que ‘Nole’ se impuso al español Davidovich Fokina de manera cómoda en sets de 7-6, 7-6 y 6-2 en la tercera etapa, por lo que ahora le tocará jugar con el peruano para definir al que tenga un cupo en los cuartos de final. Antes, el que fue número 1 del mundo venció al húngaro Marton Fucsovics por 7-6, 6-0 y 6-3.

Novak Djokovic es uno de los mejores tenistas del mundo y jugará ante Juan Pablo Varillas. (REUTERS)

Pero eso no fue todo, ya que Juan Pablo Varillas también se convirtió en el segundo peruano en avanzar a la cuarta ronda de un Grand Slam. Hace 29 años, el histórico Jaime Yzaga lo consiguió en el Roland Garros y en el US Open en 1994. La mencionada reportera le recordó sobre esta hazaña y dijo lo siguiente: “Es tremendo, haciendo historia. Me pone muy feliz por mi país, por toda la gente que me está siguiendo. Es un orgullo para mí darle quizás un momento de felicidad a ellos”.

Sobre el triunfo ante Hubert Hurkacz

El deportista nacional de 27 años expresó sus sensaciones luego de ganar de manera agónica al polaco Hubert Hurkacz, a quien tuvo que llevar hasta el quinto set para hacerse con la victoria. “La verdad es que yo quisiera ganar 6-2, 6-2, 6-2, pero estoy feliz por otra vez ganar acá a cinco sets. De hecho, fue un ambiente mágico, tanta gente, lo disfruté mucho, di todo en la cancha y al final gané el partido”, aseguró.

De la misma manera, ‘Juanpi’ explicó un poco cómo se desarrolló su remontada, dando a entender que era consciente del cansancio de su rival, por lo que contó la estrategia que aplicó. “Fue un partido sumamente intenso. El otro sacaba muy fuerte y tenía que tratar de hacerlo jugar todo el tiempo. También sabía que venía de dos batallas a cinco sets larguísimas, así que hacerlo jugar a cada rato lo cansaba físicamente, quizás mentalmente también. Jugar puntos largos y cuando tuve las chances las aproveché. Gané bastante bien el último set”, declaró.

Evidentemente, ese agotamiento también se produjo del lado de Varillas, pero manifestó sentirse preparado para este tipo de partidos. “La verdad es que me siento bien, no voy a mentir que sí estoy cansado, pero nada extremo. Me preparé muy bien todo el año, entrenando muy bien. Uno entrena para este tipo de momentos. Feliz de estar acá en una cuarta ronda”, precisó.

Juan Pablo Varillas enfrentó a Hubert Hurkacz por la tercera ronda del Roland Garros

Último peruano en medirse a un top 3 del ATP

Por otro lado, la última vez que un peruano enfrenta a un tenista de categoría mundial fue el ahora retirado Luis Horna. Su oponente fue Rafael Nadal en un partido que se llevó a cabo el 2006, como parte de la segunda etapa del Abierto de Estados Unidos. Y si bien ‘Lucho’ perdió en sets de 6-4, 4-6, 6-4, 6-1, de todas maneras se las ingenió para ganar en un set.

Este triunfo le permitió a Juan Pablo Varillas poder escalar del puesto 94 al 60 del ‘live ranking’ ATP.