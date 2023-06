Aurora Aranda y la verdadera razón de su alejamiento de la TV luego de salir en ‘Mil oficios’ y ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Aurora Aranda es una actriz peruana muy recordada, que se destacó por protagonizar exitosas series en los años 90 y 2000, las cuales se ganaron el cariño del público. Sin embargo, de manera sorpresiva, los televidentes dejaron de verla en sus pantallas de televisión de un año para otro, sin comprender por qué ya no aparecía en las teleseries producidas por Efraín Aguilar.

Después de que se emitió el último episodio de Mil Oficios en 2004, por la señal de Panamericana TV, la artista decidió no renovar su contrato y ya no volvió a interpretar a Carmencita Palacios Gómez.

Según lo que se supo a través de sus compañeros de elenco, ella se mudó a Estados Unidos junto a su familia, pero no se conocían las verdaderas razones detrás de su partida. Adolfo Chuiman, conocido por su papel de Peter McKay en Al Fondo Hay Sitio, formó una destacada pareja actoral con Aurora Aranda.

Surgieron muchos rumores sobre la distancia que la actriz tomó de la actuación y de Perú, pero Chuiman aclaró las verdaderas razones en declaraciones a Infobae Perú.

La verdadera razón de la partida de Aurora Aranda

Según Chuiman, los motivos de Aurora Aranda fueron principalmente por la nostalgia que sentía por su hijo, quien vivía en Estados Unidos con su esposo.

“Ella se fue para estar cerca de su hijo, me decía que lo extrañaba mucho. Le expresé mi desacuerdo e incluso le rogué que se quedara, pero ella estaba decidida a irse”, comentó.

También mencionó que después de terminar de grabar Mil Oficios, le pidió que reconsiderara su decisión, ya que iniciar en otro país sería más difícil para continuar su carrera. Sin embargo, Aurora se mantuvo firme en su elección y no cambió de opinión. “Ella es terca, terca, y por más que le rogué, no cambió de parecer. Le decía: ‘¿Qué harás allá?’ y ella simplemente se reía. Le mencioné que aquí tenía trabajo, pero no quiso escucharme”, complementó.

Chuiman explicó que más que por estar enamorada, la artista decidió partir para estar cerca de su hijo, presenciar su crecimiento y brindarle apoyo en todo lo que necesitara.

“Más que por enamoramiento, porque nadie la conoce mejor que yo, su partida fue por su hijo... el niño era aún joven, tendría alrededor de 12 o 14 años”, destacó.

Por otro lado, el actor reveló que en la actualidad no sabe mucho acerca de Aurora Aranda, pero sus sentimientos hacia ella siguen siendo fuertes porque la considera una de sus grandes amigas, con quien compartió muchas anécdotas y horas de trabajo. “La extraño, un montón”, complementó.

Adolfo Chuimán (Renato) junto a Aurora Aranda (Carmencita) y Olga Zumarán (Eva) en las grabaciones de "Mil Oficiones".

Carrera artística de Aurora Aranda

Aurora Aranda ha incursionado en diversos campos artísticos, no solo en la actuación, sino también como modelo y actriz de comedia. Comenzó su carrera a los 16 años como modelo en el programa ‘Ventana al hogar’, que era presentado por la reconocida figura de la televisión peruana, Linda Guzmán.

Además de su experiencia en el modelaje, se formó como actriz y formó parte de la compañía de teatro de Pepe Vilar durante varias temporadas.

Risas y salsa

En 1980, Aurora Aranda se unió al programa cómico más popular de ese momento, Risas y salsa, que se transmitía por Panamericana Televisión. Allí interpretó varios personajes destacados, como ‘La Charapa’ en el sketch ‘Los Charapas’, Carmencita en ‘El novio’ y Margarita en ‘Correo Sentimental’.

En 1982, junto a Tulio Loza, formó parte del programa RequeteTulio, donde protagonizó “Tulito y Tatiana” durante tres temporadas. En 1993, se sumó al elenco del programa cómico El Enchufe de América Televisión.

La actriz Aurora Aranda en el sketch 'El Novio' en Risas y Salas. Captura: Panamericana TV.

Taxista, ra ra

En 1998, regresó a las pantallas con la serie de televisión Taxista, ra ra, en la que compartió escenas con Adolfo Chuiman (Raúl Ramírez). En ese papel, Aurora Aranda interpretó a Enriqueta, la esposa del personaje principal, un conductor de un Daewoo Tico amarillo que recorría Lima para mantener a su familia.

Aurora Aranda en la teleserie 'Taxista ra ra' por Panamericana TV.

Mil Oficios

Uno de sus papeles más queridos fue el de Carmencita Palacios Gómez en la exitosa serie peruana ‘Mil Oficios’, que se emitió en 2001. En esta serie, siempre estuvo enamorada de Renato, interpretado por Adolfo Chuiman. La serie se mantuvo en el aire durante tres años.

Carmencita Palacios en 'Mil Oficios´'. Captura: Panamericana TV

Al Fondo Hay Sitio

Después de varios años de ausencia, en 2012, Aurora Aranda regresó al país para hacer el papel de Doris Mera en Al Fondo Hay Sitio, donde interpretó a la madre de Gladys (Kukuli Morante) y volvió a trabajar junto a Adolfo Chuiman. En la trama, el personaje tuvo un breve romance con Peter McKay, inclusive estuvieron a punto de casarse, pero su relación no prosperó debido a que el mayordomo estaba eternamente enamorado de Francesca Maldini.

Doris Mera estuvo a punto de casarse con Peter Mckay en 'Al Fondo Hay Sitio'. Captura: América TV.

¿A qué se dedica Aurora Aranda?

En la actualidad, Aurora Aranda ha decidido establecerse en la vibrante ciudad de Nueva York, alejándose temporalmente de las cámaras. A pesar de su retiro momentáneo, no descarta la posibilidad de volver a los escenarios y proyectos de entretenimiento en el futuro.

Durante una entrevista en el 2022 concedida a la radio Stereo Lima, compartió sus pensamientos y anhelos sobre su carrera artística. Con entusiasmo y pasión, mencionó su deseo de regresar al teatro y a la televisión, donde ha dejado una huella imborrable en el corazón del público.

Aunque no tiene planes inmediatos para su regreso, Aranda reveló que ha recibido una propuesta simpática y prometedora, la cual está analizando y discutiendo con su hijo, demostrando así la importancia de tomar decisiones en conjunto con su familia. Su dedicación y amor por su oficio se hacen evidentes al expresar su deseo de experimentar nuevamente el “bichito” que caracteriza a los actores de teatro, ese cosquilleo emocionante que surge en cada presentación sobre el escenario.

Con determinación, la artista dejó claro que considerará seriamente la posibilidad de trabajar nuevamente bajo la dirección de Efraín, uno de los creadores del reconocido programa de televisión Al Fondo Hay Sitio. La colaboración pasada con el productor y el éxito obtenido a través de su trabajo conjunto hacen que esta posibilidad sea aún más emocionante y prometedora.

Aunque se encuentra disfrutando de su vida en Nueva York hace 16 años y explorando nuevas experiencias, Aurora Aranda no ha perdido su pasión por las artes escénicas. Su talento y versatilidad como actriz, sumados a su carisma y profesionalismo, la han convertido en una figura querida y respetada en la industria del entretenimiento peruano.

“Me encantaría regresar al teatro, a la televisión. No está en un futuro inmediato, pero por ahí sí tengo una propuesta simpática, que lo converso con mi hijo. Y sí, me gustaría tener nuevamente ese ‘bichito’ que tenemos los actores de teatro. Claro que me gustaría. Voy a hablar con Efraín (Aguilar) seriamente”, finalizó.