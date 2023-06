La vida de lujos y descontrol de los líderes del Tren de Aragua en Perú: fiestas, droga, alcoho, joyas de oro y diamantes

Revelan la vida de lujos de varios de los miembros del Tren de Aragua

El Tren de Aragua se da la gran vida en el Perú. La incalculable cantidad de dinero que amasan de la explotación sexual, los préstamos ‘gota a gota’, la extorsión, sicariato y sus otros delitos les permite a los cabecillas y miembros más importantes de esta peligrosa banda de origen venezolano estar rodeados de llamativos lujos.

Para estos delincuentes extranjeros, su mundo no está completo si no tienen a su alcande drogas, ingentes cantidades de alcohol y bellas mujeres, a quienes muchas veces terminan prostituyendo a la fuerza en alguna calle de Lima, para seguir disfrutando de su opulenta vida. No conocen de límites.

Saben que su poder se apoya en el miedo que han sembrado en el país por los numerosos asesinatos a sangre fría que cometen para sacar de su camino a quiénes se les opongan o no comulguen con su visión delictiva. Tienen un gusto predilecto por grabar sus crímeness y difundirlos para ampliar su imperio del terror.

El Tren de Aragua nace en 2014 en la prisión de Tocorón, Venezuela, y se convierte en una poderosa megabanda criminal. (Composición Infobae)

Esto ha dado como resultado que algunas bandas criminales peruanas no tengan más remedio y cedan la batuta de los negocios ilícitos al verse rebasados. En redes sociales, varios integrantes del ‘Tren de Aragua’ muestran armas de corto y largo alcance y hasta granadas de guerra. No pierden de vista su objetivo de seguir atemorizando.

Durante los últimos meses, la policía peruana ha intensificado los operativos en contra de esta organización criminal, que ha tenido un ascenso meteórico en el mundo del hampa. En varios de los operativos se ha repetido una figura: delincuentes enmarrocados en el suelo, pero rodeados de lujo.

En las mismas redes sociales en las que se lucen con armas, publican videos en ostentosas fiestas en el sur de Lima. Visten ropa y zapatillas de las mejores marcas, toman los mejores tragos y lucen relojes, anillos y cadenas aparentemente de varios kilates de oro y hasta con incrustaciones de diamantes.

El Tren de Aragua nace en 2014 en la prisión de Tocorón, Venezuela, y se convierte en una poderosa megabanda criminal. (Ministerio del Interior)

Casa con alquiler de 11 mil soles mensuales

Uno de los golpes policiacos más sonados en Perú contra el ‘Tren de Aragua’ fue el 10 de noviembre de 2022 en una vivienda de Surco. Cerca a una decena de delincuentes venezolanos fueron detenidos, entre estos José Ángel Ortega Padrón, alias ‘Armando’, quien se encargaba de la explotación sexual en varios puntos de la capital.

De acuerdo al general PNP Ulises Guillén, jefe contra la trata y tráfico ilícito de migrantes, ‘Armando’ lleva una “vida de rey”. Si bien fue capturado en el distrito de Surco, vivía en un departamento ubicado en una de las zonas más exclusivas de Miraflores. Pagaba un alquiler mensual de 11 mil soles y se le halló casi 40 mil soles en efectivo. A parte de más de 40 pares de zapatillas de de las mejores marcas.

“Lo cual nos da un indicio del estilo de vida que llevaba este sujeto, gracias a las ganancias ilícitas producto de la explotación sexual”, refirió el general Guillén.

El Tren de Aragua en Perú ha tenido un ascenso meteórico en el mundo del crimen, gracias a su afán por coparlo todo, principalmente en Lima. (Composición Infobae: Testigo Directo)

El Tren de Aragua en Perú

El temible y despiadado Tren de Aragua, que antes era una dispersa agrupación criminal con presencia limitada en algunos países de Sudamérica debido a la migración, ha experimentado un ascenso meteórico. Fundado en Venezuela en 2014, esta peligrosa banda ha llegado al Perú y otros territorios de la región con la intención de consolidarse y dominarlo todo.

Su éxito radica en la diversidad de delitos que cometen para acumular grandes cantidades de dinero sucio. La banda está involucrada en el narcotráfico, sicariato, extorsión, secuestro, robo, asalto, estafa, lavado de dinero, trata de personas, proxenetismo, venta ilegal de armas, tráfico de migrantes, minería ilegal de oro y muchos otros actos delictivos. Su presencia se extiende por Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia y otros países de la región.

Las autoridades policiales tienen claro que como organización criminal se ha convertido en una seria amenaza para la seguridad no solo en nuestro país, sino también en toda la región, requiriendo una acción conjunta y decidida para combatir su creciente influencia.