Ofrecen 150 mil soles por información sobre el exjuez César Hinostroza, prófugo desde el año pasado

César Hinostroza habría fugado de España.

El Ministerio del Interior informó este jueves que el exjuez César Hinostroza Pariachi ha sido incluido en el programa de recompensas de los más buscados por la Policía Nacional del Perú (PNP).

A través de sus redes institucionales señalaron que se otorgará la suma de 150 mil soles a quien ofrezca información que ayude a la ubicación y la captura del exmagistrado que está prófugo.

Como es público, Hinostroza Pariachi es señalado por la Fiscalía como el cabecilla de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, una red criminal que tuvo influencia en el Poder Judicial y el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que antes se encargaba de nombrar, ratificar y destituir a jueces y fiscales.

Otros involucrados fueron el exjuez Walter Ríos y los exintegrantes del CNM, Iván Noguera, Guido Aguila, Julio Gutiérrez, Herbert Marcelo, Orlando Velásquez.

Afiche de recompensa por el exjuez César Hinostroza Pariachi.

La corrupción judicial se destapó con la difusión de una serie de audios difundidos por el portal IDL Reporteros en junio del 2018. Ante la gravedad de las conversaciones, Hinostroza decidió fugar a España, donde buscó por todos los medios evitar su regreso al país.

Sin embargo, el exjuez no tuvo éxito porque se dictó una orden de requisitoria en su contra, así como 36 meses de prisión preventiva que fue declarado fundado por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

Adicionalmente, el Poder Judicial presentó tres pedidos de extradicción a las autoridades españolas por Hinostroza Pariachi porque habría cometido los presuntos delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y cohecho pasivo específico.

Dos de las solicitudes recayeron en el Juzgado Central de Instrucción N° 5 de la Audiencia Nacional – Madrid, en España.

Resolución suprema n°051-2022-JUS. | Foto: El Peruano (Captura) / La República

Luego de conocer que la justicia española decidió su arresto para que sea extraditado, Hinostroza abandonó el país con rumbo a Bélgica.

“Se nos comunica que César Hinostroza no ha firmado el cuaderno desde el 2 de junio. No está cumpliendo con las reglas que se le impuso. Nosotros tomamos conocimiento ayer, por lo que presumimos que ya no está en suelo español”, señaló el procurador anticorrupción Javier Pacheco en una entrevista a RPP Noticias.

“Hinostroza debió ser detenido desde el 28 de junio. A nosotros nos ha llegado la notificación el día de ayer. Inmediatamente nos hemos puesto en conocimiento y se ha pedido un informe, lo que sí tenemos confirmación es que Hinostroza no está ubicado en el lugar donde debía estar. Se ha dado comunicación a Interpol, respecto a si lo encuentran en Bélgica o en otro lado no me consta”, agregó el funcionario.

Debido al escándalo, el Perú le solicitó a España que dicte una Orden Europea de Detención contra el exjuez de la Corte Suprema. Sin embargo, la propuesta fue rechazada. Desde ese momento, la Fiscalía alertó que el proceso de extradicción de Hinostroza se encuentra literalmente paralizada y sin avance alguno.

Audios contundentes

El Ministerio Público informó que cerca de 13.801 audios serán utilizados para resolver el caso Cuellos Blancos del Puerto. Esta cifra representa el 22% de las 63.125 grabaciones que tuvieron en su poder cuando este escándalo que se trajo abajo al Consejo Nacional de la Magistratura (hoy Junta Nacional de Justicia) estalló en junio del 2018.

El fiscal Jorge Luis Díaz Cabellos, coordinador del equipo especial que ve este asunto, indicó que el análisis, procesamiento y elección de las conversaciones que serán incluidas en las carpetas culminaron el pasado 27 de enero. Esto se pudo dar gracias a que el trabajo de escuchar audio por audio se aceleró en los últimos seis meses.

Entre los personajes que cuentan con más audios están el exjuez César Hinostroza con 1.918 grabaciones entre diciembre de 2017 y febrero de 2018. Le sigue el también exjuez Walter Ríos (2.559), su exasesor Gianfranco Paredes (4.691) y el abogado Jacinto Salinas Bedón (3.969).