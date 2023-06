Johanna San Miguel dio más detalles de su enemistad con Katia Palma: “Nunca me había pasado esto”

Johanna San Miguel dio más detalles de su enemistad con Katia Palma | América TV

Johanna San Miguel se ha caracterizado por tener una personalidad sumamente fuerte y así la evidencia en el programa en el que ahora trabaja. Sin embargo, recientemente ha dado de qué hablar cuando reveló que no tiene una amistad con Katia Palma.

Y es que, en más de una ocasión se había dejado entrever que las actrices no tenían una buena relación, pero no había sido confirmada por ninguna de las dos. Pero, la conductora del reality decidió contar detalles de su enemistad a una cuenta de TikTok.

Tras estas declaraciones, las actrices han estado en el ojo público, pero Katia Palma ha preferido mantener el silencio y no ha hablado al respecto. Por su parte, Johanna San Miguel fue consultada sobre sus palabras, por lo que remarcó que es su posición y que solo está contando su versión de los hechos.

Johanna San Miguel dio detalles de su enemistad con Katia Palma.

“Esa es mi posición, cada una tiene la suya. Es lo que yo viví, cada persona tiene su historia y así me sentí yo, nunca me ha pasado eso en mi vida y si me pasó con ella, pero siempre hay una primera vez que no te llevas bien con alguien”, comentó al inicio.

Tras ello, señaló que ella no ha tenido problemas con personas con las que le ha tocado trabajar, pero en esta ocasión fue diferente. “Yo en general con las personas que he trabajado siempre me he llevado muy bien, pero no. La conocía por ‘Las Monjas’, pero cuando fui a trabajar allá la cosa cambió mucho. Yo lo digo abiertamente, tranquilamente porque no todo el mundo tiene que llevarse bien”, afirmó.

Habló sobre su encuentro en ‘Esto es Guerra’

Hace unas semanas, Katia Palma llegó junto a Saskia Bernaola y Patricia Portocarrero al set de ‘Esto es Guerra’ para promocionar su show de teatro. Las actrices aparecieron como sus personajes de las Monjas y se encontraron junto a Johanna San Miguel y Renzo Schuller.

Ante esta situación, la presentadora fue consultada sobre cómo sintió este encuentro. Afirmó que como cualquier conductor hizo lo que tenía que hacer que era recibir por todo lo alto a sus invitados quienes llegaban a visitarlos y se comportó cómo debía.

“Ella vino como invitada. Yo soy la conductora, tengo que presentarla correctamente y por todo lo alto porque es una artista y venía acá a visitarnos. Yo soy profesional y cuando estaba en Latina también lo era y hacía mis cosas como tenía que hacerla y me iba tranquila a mi casa”, afirmó al inicio.

Katia Palma y Johanna San Miguel en 'Esto es Guerra'. (América TV)

Tras ello, decidió restarle importancia a su enemistad con Katia Palma y relató que trata a las personas como lo hacen con ella, pero considera que no debe darle importancia a algo que no considera grave.

“No voy a tomar tan en serio tampoco, hay gente que te puede car y hay gente que no. Lo que me dan es como yo también voy a ser... Acción reacción, pero tampoco es tan grave. No es tan importante, tengo cosas más importantes”, sentenció.

¿Qué dijo Johanna San Miguel de Katia Palma?

La presentadora de ‘Esto es Guerra’ fue entrevistada por los tiktokers de ‘Hoy es Domingay’, quienes le hicieron una pregunta en la que debía escoger como dupla entre Katia Palma y María Pía Copello. De inmediato, la rubia actriz señaló que elegiría a su excompañera de América Televisión y agregó: “a Katia Palma no la soporto, no la aguanto”.

Tras ello, detalló que este distanciamiento se dio cuando ambas trabajaban juntas en el programa Yo Soy. “Fuimos amigas, pero digamos que ella no me trató de lo mejor cuando yo estuve en Latina. En realidad no tengo nada en contra de ella, pero a mí no me trató bien, yo no me sentí cómoda, no me sentí bien”, agregó.