Por qué Jefferson Farfán demandó a Olenka Mejía y qué argumentos usa ella en su defensa

Olenka Mejía se verá cara a cara con Jefferson Farfán en el juzgado.

Olenka Mejía jamás imaginó que unas cuantas declaraciones suyas para ‘Amor y Fuego’ la llevarían a juicio. El exfutbolista Jefferson Farfán demandó a la modelo peruana por difamación agravada y pide que se la condene a dos años y cuatro meses de prisión, además del pago de 1 millón de soles como reparación civil.

Este conflicto legal se dio por una reveladora entrevista que Olenka Mejía dio al programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, en marzo de 2022. Por esas fechas, ‘Amor y Fuego’ emitió un informe sobre un presunto romance oculto entre ambos. Coincidentemente, subían fotos en lugares parecidos y el carro de la ‘Foquita’ fue visto a las afueras del departamento de la influencer.

Cuando un reportero de Willax TV le preguntó a la excuñada de Yahaira Plasencia si era cierto que tenía un relación amorosa con Jefferson Farfán, Olenka respondió muy orgullosa que sí, pero que no querían hacerlo público hasta julio de ese año.

Olenka Mejía confirmó que mantiene un romance con Jefferson Farfán y señaló que lo harán público en el mes de julio. Amor y Fuego / Willax TV

“Es muy bonito el sentimiento, nadie lo está negando. Simplemente que yo tampoco quiero hacerme conocida por ser alguien de él. (Para oficializar falta) todavía en unos meses más, creo que hasta julio que lanzo mi campaña más fuerte. Estoy feliz. Yo también lo veo así (que Jefferson por fin sentó cabeza)”, expresó Mejía.

En la llamada telefónica, Olenka Mejía también afirmó que pronto se iba a mudar con su hijo a un departamento elegido por Jefferson Farfán, pues él quería que vivieran “tranquilos”. Incluso, la modelo se río cuando el hombre de prensa le aseguró que ella había hecho que el entonces futbolista olvide al “totó”, en referencia a Yahaira Plasencia, expareja del ‘10 de la calle’.

Luego de que sus declaraciones se difundieran en ‘Amor y Fuego’, Olenka Mejía emitió un extenso comunicado mediante sus redes sociales. Señaló que su entrevista con el reportero de Willax TV no era reciente y que jamás dio permiso para la llamada se divulgara en televisión. No desmintió su supuesto romance con Jefferson Farfán, pues solo dijo que la conversación era antigua, pero no falsa.

Comunicado de Olenka Mejía. (Foto: Instagram/@ole.mejia)

Denuncia y versión de Jefferson Farfán

En mayo de 2023, Jefferson Farfán interpuso una demanda contra Olenka Mejía por difamación agravada. Según la ‘Foquita’, la modelo de 27 años no tenía una relación amorosa con él, sino con Bryan Moisés Torres Cisneros, su mejor amigo y quien vive en su departamento. Considera que la influencer “orquestó” todo para que pareciera que están juntos, cuando la realidad era otra.

Asimismo, el exjugador de Alianza Lima se mostró molesto por las declaraciones de Olenka Mejía sobre el supuesto departamento que adquirió para la modelo y su pequeño.

“Se refería a mi persona como alguien acostumbrada a brindar ‘apoyo material’ a cambio de una ‘relación sentimental’, lo cual me presenta ante la sociedad, ante mi círculo familiar, como una persona inescrupulosa y aprovechadora (...) Preparó todo un falso escenario que respaldaba el supuesto romance”, señala el documento de la denuncia.

Jefferson Farfán denunció a Olenka Cuba por difamación agravada.

Los argumentos de Olenka Mejía

Luego de ser denunciada por Jefferson Farfán, Olenka Mejía se presentó en ‘Amor y Fuego’ para hacer su descargo. Reiteró que sí mantuvo una relación sentimental con Jefferson Farfán, pues este le daba confianza y le permitía estar en su casa. “Me reafirmo en lo que he dicho. Para mí, eso de decir que yo lo difamo es una calumnia, es un maltrato psicológico porque eso sí ha existido”, precisó muy segura.

“Tampoco esperaba la oficialización, simplemente no se dio. Fuimos dos personas completamente solteras que se estaban conociendo. Estuvimos saliendo y normal. Quizás sí, debo aceptar que pequé en decir algo que habíamos quedado sea privado. Fue mi error, pero ¿para llegar a ser demandada? Hubiera quedado en un ámbito privado, ambos sabemos la verdad”, resaltó.

Por otro lado, indicó que no tenía un romance con Bryan Moisés Torres, sino que él cumplía el rol de intermediario para sus encuentros con Farfán, aunque alguna vez el muchacho le coqueteó por interno. “Tengo los chats donde me tiraba maicito y yo le decía que no hay forma”, dijo.

Para respaldar todas sus aseveraciones, Olenka Mejía difundió chats en donde Jefferson Farfán le escribía por Instagram para exigirle que niegue en un comunicado que tenían en un presunto romance. “Ponlo en tus redes, no me interesa”, le pedía la ‘Foquita’ en una de las conversaciones que tuvieron.

Olenka Mejía difundió sus chats con Jefferson Farfán. (Willax TV)

“Ya amiga en serio, arreglemos esto de una vez, ya está. Para qué tanto bla bla bla. Todo tiene solución, somos amigos y punto, para qué seguir con esta mi.... Te parece”, fue otro de los mensajes que Jefferson Farfán le envió.

Otra de las pruebas de Olenka, y probablemente la más importante, es un video del ‘10 de la calle’ a su lado. Esto demostraría que eran más que amigos, pero la modelo no quiso difundir el material en ‘Amor y Fuego’ por “cuestiones legales”. Rodrigo González fue el único que vio las imágenes.

Olenka Mejía hace revelación

En ‘Magaly TV La Firme’, Olenka Mejía confesó que estuvo embarazada de Jefferson Farfán, pero que lamentablemente perdió al bebé al sufrir un aborto espontáneo.

“Esto es algo muy delicado, que de verdad no esperé contarlo a nivel nacional… pero ya se fue todo el tema. Yo no quise exponerlo. Quien lo expuso de una manera u otra fue este chico (Bryan Torres, amigo de Farfán) tomándolo a la ligera. Obviamente, es pauteado y mandado por cierta persona. Es doloroso, pero debo aceptar que sí (tuve un aborto)”, indicó este martes 30 de mayo.

Según Olenka Mejía, no hablará más sobre su supuesto romance con Jefferson Farfán. "Ahora todo será de manera legal", dijo. (ATV)

Según la excuñada de Yahaira Plasencia, está segura que el bebé era de Jefferson Farfán porque es “la única persona con la que estuvo en todo este tiempo, en estos meses”, sexualmente hablando. “No nos cuidamos, se dio así. Yo no tenía conocimiento que se había dado el aborto. Fue traumático y doloroso”, expresó la también empresaria, quien aprovechó para pedir disculpas a su familia por dar la noticia de esa forma.