Carlos Wiesse se salva de la cárcel y deberá pasar tratamiento sicológico: Fiscalía apela polémica decisión

En la audiencia de prisión preventiva por el presunto delito de uso de armas en estado de ebriedad y otros, Carlos Wiesse manifestó estar arrepentido | Justicia TV

¡Polémica resolución judicial! El abogado Carlos Wiesse Asenjo, acusado de causar daños a un automóvil y disparar su arma de fuego contra el departamento de su vecino en un lujoso edificio de San Isidro, ha escapado de la prisión preventiva. El Décimo Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundado el requerimiento fiscal de encarcelamiento, dejando al sospechoso en libertad bajo estrictas condiciones.

La audiencia para la exposición del representante del Ministerio Público, de la parte agraviada y de la defensa en torno al caso, fue programada para las 10 de la noche del martes 30 de mayo. La sesión se extendió por cuatro horas para escuchar la posición de las partes.

En su intervención, la fiscal Mary Tatiana Rojas Chuqui enfatizó que Wiesse Asenjo disparó dentro del edificio y causó daños a la propiedad de sus vecinos. Según la fiscal, los delitos acumulados podrían acarrearle hasta 12 años de prisión. Mientras tanto, el abogado del acusado indicó que su defendido actuó bajo los efectos del alcohol y que el incidente se debió a que el acusado se confundió de domicilio, pensando que era su departamento, y disparó tratando de abrir la puerta.

El 29 de mayo, Carlos Wiesse disparó contra el departamento de su vecino en San Isidro. Video: América Noticias

Está arrepentido

Durante la audiencia, Carlos Wiesse tomó la palabra y se declaró arrepentido de sus acciones, indicando que es la primera vez que se encuentra involucrado en un hecho de tal magnitud

“Me siento totalmente arrepentido. Me siento sorprendido porque estaba totalmente alcoholizado. Viendo los videos, me he sorprendido de cómo he actuado. Estoy dispuesto a pagar los daños materiales. Yo no tengo antecedentes penales, no he lesionado a alguien con mi arma de fuego. Nunca he tenido ningún tipo de pelea con el agraviado, no lo conocía”, manifestó Wiesse Asenjo ante el juez.

El abogado denunciado precisó, además, que colaborará con la justicia y que no hay peligro de fuga en su caso, ya que cuenta con un trabajo estable y tiene a su cargo el cuidado de su madre.

Carlos Wiesse Asenjo fue detenido tras disparar contra propiedad de su vecino. Foto: Latina

Libertad con restricciones

El juez Jeans Arnol Velazco Hidalgo, tras escuchar la posición de las partes involucradas, procedió a la lectura de la resolución del requerimiento de prisión preventiva contra Carlos Alberto Wiesse Asenjo por el presunto delito de uso de armas en estado de ebriedad y otros.

Además de dejar libre al abogado, el magistrado ordenó a Wiesse Asenjo abandonar su residencia en San Isidro en un plazo de 24 horas y encontrar un nuevo domicilio para fines de notificación. También, se le prohíbe regresar a su hogar actual y acercarse a cualquier vecino del edificio, incluso está vetado cualquier tipo de comunicación telefónica con ellos.

Pero las restricciones no terminan ahí. Carlos Wiesse deberá pagar una garantía de 25,000 soles, que debe depositar en el Banco de la Nación en solo 5 días hábiles. Además, está obligado a someterse a tratamientos psicológicos y psiquiátricos, y debe presentar informes mensuales sobre su progreso.

Tuit de Ministerio Público

No están satisfechos con decisión del juez

El Ministerio Público no está satisfecho con esta decisión y apeló la decisión del titular del Décimo Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima para que atiendan el pedido de una prisión preventiva de 9 meses para Wiesse Asenjo, argumentando que era necesario garantizar su presencia durante el proceso, debido al peligro de fuga.

“En la apelación se sustentará la existencia de concurso ideal de delitos, así como la acreditación de peligro de obstaculización y la ausencia de arraigo laboral. Finalmente, será la Sala Penal de Apelaciones quien resuelva”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

Al respecto, el abogado Gustavo Massa, defensa del agraviado Renán Mantilla Ramírez, dijo que se estaría dando un pésimo precedente al tratar de justificar las acciones delictivas mostradas por Wiesse bajo el argumento de que se encontraba en estado de ebriedad.

Abogado Carlos Wiesse ya no usará armas de fuego de por vida.

Historia de escándalos

Este incidente ha generado temor y angustia entre los vecinos del edificio en San Isidro, quienes vivieron momentos de terror cuando Wiesse Asenjo disparó contra la puerta de su vecino y dañó un vehículo estacionado en la cochera. Además, no es la primera vez que este abogado hace titulares; anteriormente, insultó a los efectivos de la Policía Nacional del Perú durante la pandemia del covid-19.

Como si fuera poco, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) ha cancelado definitivamente la licencia de uso de arma de fuego de Carlos Wiesse Asenjo, confirmando que hizo un uso indebido de su arma al disparar contra el departamento de un tercero. Ahora se le exige entregar su arma en un plazo máximo de 15 días hábiles.

A poco de la lectura del veredicto judicial, el abogado continuaba detenido en la sede de la División Policial de Investigación en Miraflores, a la espera de ser liberado.