Antonio Quispe: "Esta es la peor epidemia de dengue de nuestra historia de lejos". Canal N

El médico epidemiólogo Antonio Quispe alertó que el aumento de casos de dengue evidencian que actualmente se vive una epidemia de este mal en el Perú. Mencionó que este viernes 26 de mayo se contabilizaron 131 fallecidos por esta enfermedad, de los que 15 son menores de edad, como una niña que falleció en Lima tras ser trasladada desde Piura.

Hasta la fecha, la epidemia del dengue causó el colapso de las regiones de Tumbes, Piura, Ica, La Libertad y Lambayeque.

La cantidad de casos registrados representa el 60% de pacientes que enfermaron de dengue durante fenómenos de El Niño Costero de 1997 y 2017, según el especialista.

El panorama sería más sombrío en Piura, donde la semana pasada se reportó un nuevo récord semanal de casos de dengue, con 30.000 enfermos.

“Con mil casos y más de 500 hospitalizados ya colapsas un sistema. En Perú tenemos 1.600 hospitalizados esta semana y el Minsa (Ministerio de Salud) reporta más de 600 por día. En Sullana los médicos están rogando apoyo para darle atención digna a los que necesitan hospitalización”, comentó.

En esa línea, criticó que la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez Palomino, responsabilice el aumento de casos a la mala gestión de alcaldes distritales.

“Ese nivel de irresponsabilidad, rayando lo criminal, es algo que no habíamos visto desde hace mucho tiempo. (...) Cada vez que el Minsa actualiza sus propias cifras rompemos récord. En este momento, (la ministra) está más preocupada en lavarse las manos y descargar responsabilidades que hacer algo cuando más se necesita”, añadió.

Asimismo, criticó la estrategia que implementó para reducir el dengue, que consiste en fumigar áreas presuntamente contaminadas tres veces por semana.

Según Quispe, el Minsa debería enfocarse en enfrentar el dengue evitando que los hospitales colapsen y comunicando de forma efectiva cómo la población puede evitar que se reproduzcan.

“Un zancudo no vuela grandes distancias, vuela 30 metros, lo que implica que sí o sí tienes criaderos de mosquitos cerca de donde comes y vives, eso implica que tengas que buscarlos y atacarlos activamente. Eso no lo hace el Minsa, lo hace la comunidad. Un pilar fundamental es la comunicación, la comunicación debe ser asertiva, tiene que ser culturalmente aceptada y bastante simple para que la gente sepa qué hacer. Minsa está reciclando avisos de hace cinco años y un spot que se produjo en febrero de este año”, señaló.

Quispe aclaró que calificó que actualmente se sufre una epidemia del dengue en el Perú porque se observan casos nunca antes reportados en ciertas regiones. Una de estas es el Callao, que cuando se reportaron los primeros casos de dengue no registraba un gran número de pacientes.

“Mira cómo está Lima este y Lima norte, porque toda la periferia de Lima no tiene agua potable, la gente tiene que juntar su agua en tanques y bidones, no está acostumbrado a taparlos, si no están tapados, el mosquito deposita sus huevos en agua limpia”, precisó.