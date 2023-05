Hernán Barcos y Pablo Lavandeira imitaron el penal de Lionel Messi y Luis Suárez para marcar con Alianza Lima

Jugadores emularon a Lionel Messi y Luis Suárez en penal de los 'blanquiazules'. (Video: Liga 1 Max).

Pablo Lavandeira marcó el sexto gol en la goleada de Alianza Lima 6-1 sobre Binacional en el estadio Alejandro Villanueva. El tanto tanto ‘blanquiazul’ llegó mediante un hecho insólito, pues Hernán Barcos, el encargado de ejecutar el penal, dio un pase al costado y apareció el volante para introducir el balón en la portería. De esta forma, imitaron la famosa jugada realizada por Lionel Messi y Luis Suárez en la goleada del Barcelona 6-1 sobre Celta de Vigo en 2016.

Te puede interesar: Hernán Barcos reveló cómo planeó penal con Pablo Lavandeira que terminó en insólito gol de Alianza Lima ante Binacional

El penal se originó a los 85 minutos, cuando el ‘Pirata’ se iba solo para el gol, pero fue trabado por la espalda por Minzum Quina, por lo que el árbitro Joel Alarcón no dudó en pitar la pena máxima. El delantero argentino se paró frente al balón y cuando todos esperaban que marcara su ‘hat trick’, tocó el balón a la derecha para que el uruguayo le gane la posición a Ángel Romero, controle la pelota y defina al primer palo ante el inútil intento de Diego Enríquez.

Este insólito gol sorprendió a todos los presentes, mientras que los futbolistas ‘íntimos’ celebraron entre risas y alegría. Es importante mencionar que con esta victoria, el equipo de La Victoria se proclamó ganador del Torneo Apertura, pues aprovechó la derrota de Universitario 1-0 ante UTC en Cajamarca para sacarle ocho puntos a falta de dos jornadas, haciendo imposible que los ‘cremas’ puedan superarlos en puntaje.

Hernán Barcos fue la figura de la goleada de Alianza Lima 6-1 sobre Binacional (Club Alianza Lima).

Este fue el primer gol de Pablo Lavandeira en la temporada, recordemos que con la llegada de tantos fichajes, el nacionalizado a peruano perdió protagonismo en el once de Guillermo Salas y las veces que le tocó alternar, su rendimiento no fue el mismo al del año pasado. Por otro lado, Hernán Barcos sumó su segunda asistencia en la campaña, cabe señalar que si convertía, quedaba a un tanto del brasileño Rosinaldo Lopes como máximo artillero extranjero en la historia de Alianza Lima con 36 tantos, no obstante, priorizó el ayudar a su compañero.

El insólito gol de penal convertido por Lionel Messi y Luis Suárez

La acción de dar un pase en un penal se viralizó por primera vez el 14 de febrero de 2016, cuando Lionel Messi y Luis Suárez lo hicieron en la goleada del Barcelona 6-1 sobre Celta de Vigo por la Liga Española. Una coincidencia es que tanto el partido de los ‘blanquiazules’ como el de los catalanes fue en condición de local y finalizó con el mismo marcador.

Te puede interesar: Goles de Hernán Barcos para doblete en Alianza Lima vs Binacional de Liga 1

Sin embargo, la principal diferencia es que la jugada de Barcos y Lavandeira fue planeada por los dos futbolistas, mientras que la de la ‘Pulga’ y el ‘Pistolero’ inició como un plan entre el primero y Neymar, no obstante, el goleador uruguayo al ver la pelota muerta en el área, se anticipó a su compañero para convertir el tanto.

El gol de penal fabricado por Lionel Messi y Luis Suárez en la goleada del Barcelona 6-1 contra Celta de Vigo en 2016 dio la vuelta al mundo (DirecTV).

Cabe señalar que, los que inventaron el penal indirecto fueron los holandeses Johan Cruyff y Jesper Olsen el 5 de Diciembre de 1982 en la goleada del Ajax 5-0 sobre Helmond Sport. En aquella ocasión el ‘Tulipán de Oro’ tocó el balón a su compatriota, quien en vez de rematar, se la devolvió para defina a puerta vacía ante la salida del portero.

Te puede interesar: Gol de Hernán Barcos tras jugada de Christian Cueva para el 2-1 en Alianza Lima vs Binacional por Liga 1

Además de Suárez y Messi, otras duplas intentaron hacer lo mismo, algunas con éxito como Neymar y Mauro Icardi en 2020 con el Paris Saint Germain y otras sin tanto como Benzema y Sergio Ramos, a quienes les cobraron invasión la misma temporada con Real Madrid. El fútbol peruano tampoco fue ajeno a estos sucesos, el 2016 los colombianos de Alianza Atlético, Robinson Aponzá y Juan Vélez lo intentaron ante Sport Huancayo, pero erraron y fueron sancionados económicamente por la dirigencia.