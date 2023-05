Qué hay detrás del crimen a sangre fría del escolar de 15 años que fue baleado al salir de su colegio en Barranca

Barranca: qué hay tras del asesinato del escolar de 15 años

El escolar de iniciales M.K.Z.B., de 15 años, perdió la vida de la manera más cruel al recibir un disparo en la cabeza, cuando salía de su colegio en Barranca, provincia ubicada en el norte de Lima. Su caso conmocionó a todo el país por la frialdad con que se actuó para arrebatarle la vida.

De acuerdo con las investigaciones policiales, el menor salía tranquilamente de la institución educativa Fe y Alegría de Barranca, cuando habría sido interceptado por una persona que le apuntó en la cabeza y le disparó con total sangre fría.

El ataque no logró acabar instantáneamente con la vida del muchacho, pero lo mandó directamente al hospital con un estado crítico. Al cabo de unos días de lucha, su cuerpo no resistió y dejó de existir, en medio del dolor desgarrador de su familia que ahora pide desesperadamente justicia.

La Red Prestacional Sabogal de EsSalud informó la muerte del escolar de 15 años que recibió un disparo en la cabeza cuando salía de su colegio en Barranca. (Huaral en línea)

“Ha fallecido mi hijo, como me duele. Ya no ha resistido más, ya no está más. Ahora quiero justicia para mi hijo, que me apoyen las autoridades”, pidió entre lágrimas el padre del menor fallecido, en unas imágenes compartidas por Domingo al Día.

La pregunta recurrente entre la población es qué motivó que una persona dispare contra un adolescente de 15 años, quien recién empezaba a vivir y cursaba el quinto año de secundaria, con espiraciones futuras de ingresar a la policía.

La hipótesis que cobra mayor fuerza es que, tras una pelea con otros estudiantes, éstos habrían buscado venganza. Por ello, lo esperaron cuando salía de clases para atacarlo con un arma de fuego.

“Ha sido un riña que mi hermano le ha ganado. No tenía otro problema”, respondió a medios locales el familiar del escolar.

El escolar de 15 años recibió un fulminante disparo en la cabeza que lo llevó a luchar varios días por su vida, para que finalmente termine falleciendo.

La violencia se desborda

En los últimos años, los niveles de violencia en que vivimos son alarmantes, de escolares que llegan incluso a amenazar de muerte a sus compañeros o profesores y hasta matar, por disputas o rivalidades, usando peligrosas armas.

La policía y fiscalía maneja información que días antes de su muerte, el menor habría participado en una pelea a puños con otro grupo de estudiantes por defender a sus amigos de colegio.

Un video podría servir para dar con el o los responsables de su lamentable muerte. Las imágenes lo muestran peleando con otro escolar. Él lo tiene en suelo y lo golpea a la altura de la cabeza. Al otro menor no le queda más que someterse.

Las autoridades no descartan que la persona que disparó contra el escolar de 15 años sea una sicario. (Andina)

Un hombre sospechoso

Esta aparentemente simple pelea de dos adolescentes habría llegado a más. La familia del fallecido aseguró que, días antes del fatídico ataque, un hombre sospechoso estaba cerca a su casa en el sector Buena Vista.

La tía del muchacho es una testigo clave para el caso, pues presenció cuando su sobrino fue atacado por un hombre joven que estaba encapuchado. Tras disparar se fue corriendo, contó el familiar. Todo ocurrió a escasos metros de la casa del menor.

M.K.Z.B. fue trasladado al hospital Alberto Sabogal del Callao por la gravedad de su herida, pero en este lugar, pese a todos los grandes esfuerzos de los especialistas en salud, no le pudieron salvar la vida. El escolar tenía “muerte cerebral” y falleció dos días después de estar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Investigan si ataque mortal contra escolar fue por venganza tras pelea entre alumnos. (Andina)

Escolares manejarían armas

El hermano mayor del menor brindó detalles importantes que podrían servir para la investigación. Dijo que su familiar le contó que algunos compañeros de su salón se jactaban de tener armas de fuego.

“Cuando había una disputa, no decían vamos a pelear a la salida, sino te voy a matar, así de una amenazaban”, indicó el hermano, quien también se sumó al pedido desesperado de justicia.