Qué pasó entre ‘Cuto’ Guadalupe y Charlene Castro luego del ampay: exfutbolista reveló lo que sucedió

Cuto Guadalupe cuenta lo que habló con su esposa después del ampay. (Captura)

‘Cuto’ Guadalupe se volvió a pronunciar acerca del ampay que protagonizó su esposa Charlene Castro, quien fue captada por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ saliendo de un hotel del distrito de Barranco con otro hombre el pasado lunes 15 de mayo. Durante una entrevista con un medio local, el exfutbolista contó cómo fue el preciso momento luego de que se difundieran las imágenes.

Te puede interesar: ‘Cuto’ Guadalupe gritó su amor por Charlene Castro días antes del ampay: “La engrío y le doy lo que se merece”

El deportista abrió su corazón con respecto a todo lo que sucedió antes y después de saber que su pareja iba a ser el personaje principal del último destape del programa de Magaly Medina. El también empresario vivió momentos de tensión desde que se enteró de que la madre de su hijo le había hecho infiel. Él se encontraba en Chiclayo y viajó a Lima para estar al lado de su madre cuando se difunda el ampay.

El periodista José Gregorio Lara La Rosa le preguntó por la conversación que tuvo con Charlene Castro luego de que se hiciera público el vídeo. Como se recuerda, el exfutbolista dijo en una rueda de prensa que había llorado mucho, pero que había decidido perdonarla. Sin embargo, no dio más detalles de lo que hablaron hasta este viernes 26 de mayo.

El exjugador de la 'U' habló sobre su actual situación tras el ampay a su pareja Charlene Castro saliendo de un hotel con otro hombre. (Video: Paula Elizalde Díaz/Infobae)

‘Cuto’ Guadalupe comenzó haciendo una reflexión con respecto a lo difícil que es decir la verdad. “A veces cuesta. Por eso en la palabra de Dios dice “Si tú me sigues, tienes que seguirme con la verdad”, tienes que decir la verdad así pierdas”, dijo tajantemente, dando a entender que le pidió a su esposa que no le siga mintiendo.

Te puede interesar: Hijo de ‘Cuto’ Guadalupe sospechaba que Charlene Castro le era infiel a su padre antes del ampay

Asimismo, el exjugador de Universitario de Deportes reveló que solo habló una sola vez con Charlene Castro sobre el ampay. El expelotero se mostró muy seguro al confesar que no quiso volver a tocar el tema de la infidelidad con la madre de su primogénito.

“Hablamos y el tema quedó ahí. Fue la única vez que toqué ese tema. En ese momento zanjé la conversación con Charlene. Fue un caso cerrado”, expresó para ‘La Fe de Cuto’ del diario Trome.

‘Cuto’ Guadalupe y Charlene Castro.

‘Cuto’ reveló que su madre oraba mientras esperaban el video

Luis Guadalupe relató que cuando llegó a Lima de su viaje a Chiclayo, sintió que su camino a su casa fue eterno. Al llegar a su hogar sintió que los minutos avanzaban lento y notó la tristeza de su mamá, minutos antes que la Magaly Medina emitiera el famoso ampay.

Te puede interesar: Charlene Castro: ¿quién es la esposa de ‘Cuto’ Guadalupe que protagonizó un ampay con otro hombre?

“Las horas previas a ese desenlace, las cosas se ponían lentas, veía comercial tras comercial, de reojo mirando a la mamá, triste. En una mi mamá se pone a orar. Luego vino el momento más difícil, ver las imágenes y todo lo que mostraban”, señaló.

En otro momento, comentó que recién se quebró con amigos como el periodista José Lara y un excompañero de Juan Aurich, quienes fueron las personas que lo escucharon en sus momentos más complicados.

“Ya me quiebro cuando estábamos conversando y me manda un mensaje de texto un amigo Espinoza... él me dijo una frase que desde ahí para delante no lo olvido; ‘Esto va a pasar, Dios es muy bueno con sus hijos’, Lloré ahí, me quebré”, relató.

'Cuto' Guadalupe soñó con la infidelidad de Charlene Castro. Paula Díaz Elizalde/Infobae.

‘Cuto’ Gudalupe soñó con la infidelidad de Charlene Castro antes del ampay

Durante su conversación con diario Trome, ‘Cuto’ Guadalupe sorprendió al contar que había soñado con la infidelidad de Charlene Castro. El exdeportista explicó que, luego de contagiarse de COVID-19, en diciembre de 2021, empezaron a sucederle “cosas raras”, principalmente sueños que no lograba entender. Debido a ello, tenía el presentimiento de que algo malo iba a pasarle, por lo que solía estar preocupado por el futuro.

Un día cualquiera, ‘Cuto’ Guadalupe soñó algo muy parecido con lo que presentó Magaly Medina en su programa de espectáculos. “Yo tuve un sueño... En ese sueño soñé justamente que iba a pasar esto. Fue una revelación. Lo digo porque quiero compartirlo con ustedes, para que entiendan que es lo que estaba pasando”.

“Siento que ya no soy el ‘Cuto’ buena gente, sino que Dios me ha agarrado a mí, como diciendo: ‘Tú me has entregado tu vida y tú serás un instrumento para poder llegar a muchas personas. Con esto, trascendió la fe’. Yo lo asumo como tal. Puedo decir que yo sabía que esto iba a pasar. Ahora empiezo a entender tantas cosas”, agregó.