Qué estaba haciendo ‘Cuto’ Guadalupe cuando se enteró del ampay a su esposa

Cuto Guadalupe estaba en Chiclayo cuando vio el ampay a su esposa. (Captura)

El nombre de ‘Cuto’ Guadalupe acaparó las portadas de los medios de comunicación por el ampay a su esposa, quien fue captada por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ saliendo de un hotel con otro hombre hace algunos días. Desde entonces, el exfutbolista ha estado en el ojo de la tormenta y en su última columna, reveló su reacción al enterarse de la infidelidad de la madre de su hijo.

El expelotero contó para Trome que antes de difundirse el avance del ampay a Charlene Castro, estaba preparándose para comer. El también empresario se encontraba en Chiclayo participando de un evento deportivo y cuando se disponía a almorzar, su representante lo llamó para contarle del adelanto del programa de Magaly Medina.

“El lunes 15 de mayo por la mañana había terminado la conferencia con el club Juan Aurich y me alistaba para almorzar un rico ceviche, con un sudado de pescado que se veía espectacular. De pronto me entró la llamada de mi manager y productor y me pone en alerta de lo que se vendría unas horas después”, se lee en las primeras líneas de su columna.

Ampay a la pareja del Cuto Guadalupe muestra a Charlene con otro hombre en un hotel. ATV

“En ese momento se me fue el hambre, sentí como mi corazón se aceleraba y mi cuerpo se estremecía”, añadió ‘Cuto’ Guadalupe’, para luego revelar que lo primero que pensó al ver las imágenes del ampay fue en sus seres queridos. “Una vez enterado del tema en lo primero que pensé fue en mi madre, mis hijos y toda mi familia”.

El exfutbolista pidió regresar a la capital de inmediato, pues no quería seguir ni un minuto más alejado de su familia. Según relató, sintió que pasó varias horas dentro del avión, pese a que el vuelo de Chiclayo a Lima dura poco más de 60 minutos. Cuando llegó a su casa, no dudó en consolar a su madre.

“De inmediato solicité volver a Lima. Las horas se hicieron eternas, el viaje de Chiclayo a Lima, que normalmente dura un poco más de una hora se convirtió en el viaje más largo de mi vida. Una vez en Lima ya pude ver a mi madre, abrazarla muy fuerte para que de esa manera aplacar ese dolor que solo las madres sienten por un hijo”, manifestó.

Cabe mencionar que, ‘Cuto’ Guadalupe’ brindó una conferencia de prensa donde aseguró que había perdonado las acciones de Charlene Castro y hasta el momento no se ha vuelto a pronunciar al respecto. Se espera que en los próximos días salga al frente para contar si ha decidido retomar su relación o no.

'Cuto' Guadalupe y la madre de su último hijo.

Hijo del ‘Cuto’ Guadalupe no quiere que retome su relación con Charlene

Durante una entrevista en el programa ‘América Hoy’, el modelo de 23 años expresó su desconfianza hacia Charlene Castro, ya que sospechaba desde hace meses que ella le estaba siendo infiel a ‘Cuto’. Comentó que siempre había recibido comentarios al respecto y que ahora, viendo todo lo que salió a la luz, puede sacar sus propias conclusiones. Además, mencionó que Charlene estaba vinculada con un supuesto jefe de las minas, lo cual aumentó sus sospechas.

Por otro lado, el modelo afirmó que su padre, ‘Cuto’ Guadalupe, fue “muy comprensivo” al perdonar rápidamente a su expareja. Según él, su padre tomó la decisión de perdonarla al día siguiente de que se difundieran las imágenes de Charlene con otro hombre. Aunque respeta la postura de su padre, no está completamente de acuerdo con ella.

“Respeto mucho la decisión que él ha tomado. Me parece bien que lo tome tan calmado. Pero imagínate, que alguien le haga daño a tu padre, como hijo no es de mi agrado saber (que la sigue protegiendo). Claramente, yo respetaré lo que él decida, pero si es algo que yo no apoye, él también tendrá que respetar mi decisión como hijo”, dijo.