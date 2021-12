Luis ‘Cuto’ Guadalupe fue internado de emergencia en clínica del Callao

Luis Guadalupe, exfutbolista de Universitario de Deportes, fue internado en una clínica del Callao, así lo informó el propio jugador a través de su cuenta de Instagram.

“A la familia, amigos, y a la opinión pública:

Me encuentro internado, desde ayer, en la clínica Auna de la sede Bellavista. Hago la aclaración que no se trata de COVID 19 para tranquilidad de todas las personas con las que he compartido en los últimos días”

“Ahora estoy en manos de los médicos y siempre con la fe en Dios. Estoy esperando los análisis finales y el informe médico para seguir las recomendaciones de los galenos”.

“Ante esta situación, lamentablemente, no podré cumplir con una serie de eventos ya pactados. Espero la comprensión de las empresas dado mi situación actual”, cita la publicación de Cuto Guadalupe en su cuenta Instagram.

Cuto Guadalupe aclaró que no se trata de un contagio de Covid-19. Esto con el objetivo de informas a las personas que estuvieron en contacto con él, mantengan la tranquilidad y descarten una posible infección y/o asilamiento.

El carismático Cuto Guadalupe se disculpó por su ausencia a las diferentes actividades programadas en su agenda. Además, el exfutbolista se mostró optimista de una pronta recuperación.

Las muestras de afecto y preocupación por el estado de salud de Luis Guadalupe no se hicieron esperan. Al cabo de dos horas, cientos de comentarios de aliento y más de 8 mil reacciones a favor del Cuto, aparecieron en su red social.

Cuto Guadalupe se mantuvo en la orbita de los hinchas del fútbol peruano con su frase “La fe es lo más lindo de la vida”, que recordaron vía Instagram, Christian Cueva y André Carrillo, tras el triunfo ante Colombia por la Copa América Brasil 2021. Actualmente, conduce un programa de entrevistas para diario Trome: ‘La fe de Cuto’.

Cuto Guadalupe jugó en diversos equipos del fútbol peruano; Universitario, Juan Aurich, León de Huánuco, Real Garcilaso, César Universidad Vallejo y Caimanes. Fue internacional con Independiente de Argentina, Veria FC de Grecia y Malinas de Bélgica. Además, fue parte de la selección peruana y disputó la Copa América Paraguay 1999.

