El ave corredora más grande del altiplano peruano enfrenta una nueva amenaza: falta de presupuesto pone en riesgo su conservación en Puno

La falta de presupuesto amenaza el funcionamiento de tres centros de conservación del suri en Puno, donde permanecen bajo cuidado cerca de 140 ejemplares. Autoridades impulsan una mesa técnica y piden recursos urgentes para evitar retrocesos en la protección de esta especie emblemática del altiplano. Difusión

La situación del ñandú, una de las especies más representativas de las zonas altoandinas del sur del Perú, vuelve a ocupar la atención de instituciones públicas, especialistas y organismos vinculados a la conservación ambiental. La preocupación surge en un contexto marcado por limitaciones presupuestales que afectan programas destinados a la protección de la fauna silvestre y ponen en riesgo la continuidad de acciones desarrolladas durante décadas.

En la región de Puno, entidades relacionadas con la gestión ambiental y la preservación de la biodiversidad advierten sobre un escenario complejo para la supervivencia de esta ave corredora. La falta de financiamiento amenaza el funcionamiento de centros especializados que albergan ejemplares bajo cuidado humano y desarrollan labores orientadas a la recuperación de la especie.

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Frente a este panorama, la Autoridad Binacional del Lago Titicaca (ALT) convocó a diversas instituciones para coordinar medidas destinadas a reforzar los esfuerzos de conservación. El objetivo consiste en establecer mecanismos que permitan garantizar la protección del suri y asegurar la continuidad de los programas que actualmente operan en el altiplano puneño.

Instituciones impulsan una respuesta coordinada

Caza furtiva pone en peligro a los Ñandúes. (Fotoreferencial/Foto: Perú Info/Andina)

La Autoridad Binacional del Lago Titicaca anunció la instalación de una Mesa Técnica para el manejo del suri durante el foro denominado “Conservación del Suri en el Perú: Desafíos, Avances y Acciones Urgentes para Garantizar la Sostenibilidad del Centro de Conservación”.

La actividad contó con el respaldo del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PEBLT) y del proyecto Living Lakes Biodiversidad y Clima de la Global Nature Fund (GNF). Según informó la ALT, este espacio permitirá coordinar acciones entre diversas entidades vinculadas con la gestión ambiental, la investigación científica y la protección de la fauna silvestre.

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Juan Ocola Salazar, presidente ejecutivo de la ALT, explicó que la iniciativa busca establecer mecanismos conjuntos para fortalecer la conservación de la especie y enfrentar las dificultades que afectan actualmente a los centros de conservación.

Falta de presupuesto compromete centros especializados

Durante el foro, Ocola Salazar indicó que la insuficiencia de recursos asignados al Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca por parte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) compromete la continuidad operativa de tres centros de conservación dedicados al manejo del suri.

Estos espacios mantienen bajo cuidado especializado a aproximadamente 140 ejemplares y cumplen funciones relacionadas con su protección, reproducción y seguimiento. La entidad advirtió que la ausencia de financiamiento podría afectar directamente las labores que permiten sostener la población actualmente resguardada.

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La preocupación se incrementó tras una inspección técnica realizada por la ALT en áreas vinculadas al manejo de esta ave. Durante la evaluación se constató que los ejemplares dependen de un suministro permanente de alimento balanceado que actualmente no se encuentra disponible.

“Se necesita reactivar recursos públicos para el desarrollo de programas de conservación de la fauna Silvestri”, señaló Ocola Salazar al referirse a la situación observada durante la visita técnica.

La Mesa Técnica propuesta por la ALT contempla una agenda centrada en la generación de conocimiento científico sobre distintos aspectos de la especie. Entre los temas priorizados figuran la biología reproductiva, la genética, la sanidad, la nutrición y el comportamiento del suri.

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Asimismo, el grupo de trabajo abordará el manejo poblacional y evaluará alternativas relacionadas con procesos futuros de recuperación y reintroducción de ejemplares en su hábitat natural.

Según informó la entidad, también se promoverá la elaboración de una hoja de ruta con objetivos de corto, mediano y largo plazo. Este documento establecerá responsabilidades específicas, acciones concretas y mecanismos de seguimiento para respaldar las estrategias de conservación.

Solicitud de recursos para garantizar la continuidad del programa

Ñandú (Rhea americana). Foto: Marilina Vera Cortez

Uno de los acuerdos principales adoptados durante el foro consistió en solicitar al MIDAGRI la asignación de recursos económicos destinados a reactivar la meta presupuestal denominada “Gestión de conservación y manejo de la fauna silvestre”.

La propuesta tiene como finalidad asegurar el funcionamiento inmediato de los centros de conservación y respaldar la continuidad del Programa de Conservación del Suri desarrollado por el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca.

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La solicitud, según explicó Ocola Salazar, responde a las funciones que el Estado peruano asignó al PEBLT para la recuperación de esta especie en el altiplano. El funcionario advirtió que la desaparición del suri implicaría consecuencias significativas para la biodiversidad nacional y para los esfuerzos institucionales desarrollados durante más de treinta años.

“La posible pérdida del Suri no solo representaría la desaparición de una especie emblemática de los Andes, sino también el fracaso de décadas de esfuerzo institucional, científico y comunitario orientado a preservar uno de los símbolos más representativos de la biodiversidad altoandina del Perú”, puntualizó Ocola Salazar.

Una especie clave en los ecosistemas altoandinos

El suri o ñandú americano (Rhea pennata) figura entre las aves corredoras de mayor tamaño presentes en el altiplano peruano. La especie puede alcanzar velocidades cercanas a los 60 kilómetros por hora y forma parte de los ecosistemas de pajonales y tolares característicos de la puna.

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La ALT señaló que la situación actual pone en riesgo los resultados obtenidos a través de más de tres décadas de trabajo orientado a la protección y recuperación de esta especie en la región de Puno. Las acciones que se definan en el marco de la Mesa Técnica tendrán como propósito enfrentar las amenazas identificadas y reforzar las medidas de conservación existentes.