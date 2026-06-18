Pizza Hut es vendido en USD 2.700 millones: cambio de dueño no implicaría cambios en Perú

El acuerdo se cerrará en un escenario en el que la marca ha mostrado una menor tracción en su crecimiento, quedando rezagada en comparación con sus principales rivales en los últimos años. Foto: difusión

La cadena de restaurantes Pizza Hut pasará a manos de nuevos propietarios tras casi 70 años de historia, en una operación valorizada en USD 2.700 millones. Su matriz, Yum Brands, confirmó la venta como parte de una estrategia de reorganización de su portafolio y de enfoque en negocios con mejores resultados.

El acuerdo se concretará en un contexto de desaceleración del desempeño de la marca, que en los últimos años ha perdido dinamismo frente a sus principales competidores. La transacción fue estructurada en dos bloques y contempla la venta del negocio global, con excepción de China.

Reorganización del portafolio de Yum Brands

Yum Brands explicó que la decisión responde a la necesidad de concentrarse en marcas con mayor crecimiento dentro de su ecosistema. La operación marca uno de los movimientos más relevantes de la compañía en su estrategia de ajuste global.

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La venta se produce luego de varios años en los que Pizza Hut mostró un desempeño inferior al promedio del grupo, lo que terminó acelerando la búsqueda de alternativas para su futuro.

Estructura de la operación

La transacción será dividida en dos partes. LongRange Capital adquirirá el negocio global de Pizza Hut, excluyendo China, por aproximadamente USD 1.500 millones.

La desinversión llega tras un periodo en el que Pizza Hut registró resultados por debajo del desempeño general del grupo, situación que impulsó la evaluación de opciones para redefinir su continuidad. Foto: Mercado Negro

En paralelo, Yum China Holdings comprará las operaciones de la cadena en ese país por cerca de USD 1.200 millones, completando el valor total de la operación.

Un negocio con menor desempeño dentro del grupo

El rendimiento de Pizza Hut ha sido uno de los factores clave detrás de la decisión de venta. Mientras las ventas globales de Yum Brands crecieron 5% el año pasado, las de la cadena retrocedieron 2%.

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A ello se suma el cierre de 250 restaurantes en Estados Unidos anunciado en febrero, en un contexto donde la marca contaba con 19.974 locales a nivel mundial a fines del año pasado.

De líder global a mayor competencia en el sector

Pizza Hut fue fundada en 1958 en Wichita, Kansas, y se convirtió en una de las marcas más reconocidas del rubro gastronómico a nivel mundial. Su expansión la llevó a liderar el mercado de pizzas en la década de 1970.

Con el tiempo, la competencia se intensificó con el crecimiento de cadenas como Domino’s, que ganó participación gracias a su modelo de entrega rápida a domicilio.

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El desempeño de Pizza Hut fue un elemento determinante en la decisión de desprenderse de la marca. En contraste, mientras Yum Brands registró un crecimiento global de 5% el año pasado, las ventas de la cadena cayeron 2%. Foto: Infomercado

Transformación del mercado y caída en ventas

El avance de plataformas como DoorDash y Uber Eats también modificó la dinámica del sector, ampliando la oferta, pero elevando la competencia entre restaurantes. Este cambio afectó directamente el desempeño de marcas tradicionales.

En ese contexto, Pizza Hut registró una caída de 8,2% en sus ventas en Estados Unidos durante el último año, un resultado por debajo del promedio de la industria.

Operaciones en Perú y América Latina sin cambios

La venta de Pizza Hut no implicará modificaciones en sus operaciones en Perú ni en el resto de América Latina, debido a que más del 99% de sus restaurantes operan bajo el sistema de franquicias.

En la región existen más de 1.300 locales bajo este modelo, lo que garantiza la continuidad de su funcionamiento habitual pese al cambio de propietarios.

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El caso de Perú y la gestión de Delosi

En el mercado peruano, la franquicia de Pizza Hut es administrada por la empresa Delosi, que gestiona varias marcas internacionales de comida rápida en el país.

La compañía también opera cadenas como Burger King, KFC, Starbucks, Chili’s y Pinkberry, consolidando una amplia presencia en el sector gastronómico local.