Memes y reacciones en redes por los videos de Mark Vito con Susy Díaz: “Suficiente internet por hoy”

Susy Díaz y Mark Vito protagonizan divertido video en Tiktok.

Mark Vito continúa generando revuelo con sus vídeos en TikTok y esta vez grabó junto a Susy Díaz. Este viernes 26 de mayo, el estadounidense compartió con sus seguidores varios videos junto a la exvedette, quien se suma a la lista de figuras de la farándula que ha hecho una colaboración con el extranjero.

Entre sus primeras publicaciones se puede ver a la rubia grabando al hombre de 47 años, mientras estaba en la ducha. “No, Markcito, más sexy sácate el polo. Ay si quieres que te venga a grabar todos los días, tú sabes cómo es”, se le escucha decir a la mujer de labios carmesí para luego desmayarse al ver, supuestamente, al desnudo a la expareja de Keiko Fujimori.

En otro TikTok se ve a Mark Vito muy de cerca y detrás de Susy Díaz. Para este clip utilizaron un efecto como si estuvieran moviéndose de atrás para adelante. Los dos hacen muchas muecas. Como era de esperarse, este contenido se hizo viral y fue muy comentado en redes sociales. Incluso, por algunos programas de entretenimiento.

Mark Vito junto a Susy Díaz en otro video para TikTok. (Instagram)

Memes y reacciones en redes por los vídeos

Las redes sociales se dividieron. En cuestión de minutos, cientos de usuarios expresaron sus opiniones acerca de los vídeos de Mark Vito con Susy Díaz. Si bien, cuando el estadounidense comenzó a compartir contenido, muchos tomaban con gracia todos sus TikTok; sin embargo, esta vez se ha hecho evidente que no todos los cibernautas gozan de los clips.

Mientras que unos internautas comentaban en la plataforma de vídeos que les gustaría estar en el lugar de la exvedette: “Nunca antes había querido ser la tía susy”, “Jajaja quiero ser Susy”, “La tía Susu, sí que sabe!”, otros no dudaron en criticar lo que habían hecho dichos personajes.

“Lo peor que he visto en mi vida ha sido el video de Mark Vito bañándose, mientras Susy Díaz lo graba. No vayan al Instagram de Susy Díaz si están desayunando o comiendo algo”, “La verdad ya no da risa”, “No me da cringe, ni tampoco risa... es como que...¿Qué caraj** acabo de ver? Quiero apelar a que es gringo y piensa que su sentido del humor es graciosísimo, pero no”, fueron otras reacciones en Twitter.

Reacciones en redes. (Twitter)

Por otro lado, no faltaron los inigualables y divertidos memes. Los usuarios utilizaron las clásicas fotos y videos reaccionando de forma negativa al reciente contenido de la expareja de Keiko Fujimori. “Ok... suficiente internet por hoy”, “Mis ojos... Mis hermosos ojos”, se lee sobre algunas fotos de figuras sufriendo por lo que están viendo.

¿Qué dijo Susy Díaz sobre su encuentro con Mark Vito?

Luego del revuelo que ha ocasionado los últimos vídeos de Mark Vito, Susy Díaz se presentó en el programa ‘Mande quien mande’ para contar sobre su experiencia grabando con el estadounidense. La exvedette lo calificó de ‘inteligente’ y reveló que todo lo que dijo en el TikTok de la ducha fue creación del hombre de 47 años.

“Él mismo hace su libreto. Ese libreto de la ducha, él lo ha creado”, dijo la rubia, para luego relatar cómo fue su encuentra. “Él me cita a las 8:30 de la mañana. Yo llego y estaba solo, vive solo. (Después) llegó un chico para grabar. Lo que me gusta de él es que es bien inteligente, comenzó a decir ‘vamos a hacer esto’ y así. Yo no tendría tanto cerebro para estar creando tanto contenido“, agregó.